Окрошка: рецепт от Ольги СумскойЭксклюзив
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4 августа в 10:00 на «Интере» стартует новый сезон «Полезной программы». Первый выпуск проекта будет посвящен одному из самых популярных блюд среди украинцев – окрошке. Во время ток-шоу актриса Ольга Сумская поделилась своими любимыми рецептами холодных супов.
«В нашей семье очень любят окрошку, этот суп не только дает ощущение сытости, но и освежает в жару, – рассказывает Ольга Сумская. – Мой главный секрет вкусной окрошки – базовые ингредиенты нужно очень мелко нарезать и залить квасом, тогда блюдо получается питательным и ароматным. Недаром название популярного супа происходит от глагола «крошить». Признаюсь, раньше я побаивалась есть много окрошки – опасалась за свою фигуру. Но во время «Полезной программы» выяснилось, что это блюдо низкокалорийное – всего 54 ккал на 100 мл, а значит, оно вкусное, полезное, да к тому же еще и диетическое!»
«Окрошка» классическая
Ингредиенты:
- Яйца – 3 шт.
- Молодой картофель – 2 шт.
- Редис – 3-4 шт.
- Огурцы – 2 шт.
- Телятина – 200 гр
- Зеленый лук – 1 пучок
- Зелень укропа и петрушки – по 1 пучку
- Квас – ½ л
- Сметана – 3 ст. л.
- Горчица – 1 ч.л
- Хрен – по вкусу
- Соль – по вкусу
Приготовление:
- Отварите картофель, яйца и телятина, охладите. Яичные желтки разотрите, остальные ингредиенты мелко порубите.
- Нарежьте зеленый лук, зелень укропа и петрушки, разотрите их с солью.
- Мелко покрошите редиску и несколько огурцов.
- Возьмите натуральный несладкий квас, добавьте в него горчицу и хрен.
- Все ингредиенты залейте квасом, подавайте со сметаной.
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