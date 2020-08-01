Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Окрошка: рецепт от Ольги СумскойЭксклюзив

Комментариев: 2
Без лёгкой и сытной окрошки не обходится ни одно лето. Сегодня своим рецептом окрошки поделилась актриса Ольга Сумская – эксклюзивно для Ivona!
Актриса Ольга Сумская
Актриса Ольга Сумская
Пресс-служба

Читай также: Комплексный уход: Все, что нужно знать о витаминах для красивой кожи

4 августа в 10:00 на «Интере» стартует новый сезон «Полезной программы». Первый выпуск проекта будет посвящен одному из самых популярных блюд среди украинцев  – окрошке. Во время ток-шоу актриса Ольга Сумская поделилась  своими любимыми рецептами холодных супов.

«В нашей семье очень любят окрошку, этот суп не только дает ощущение сытости, но и освежает в жару, – рассказывает Ольга Сумская. – Мой главный секрет вкусной окрошки – базовые ингредиенты нужно очень мелко нарезать и залить квасом, тогда блюдо получается питательным и ароматным. Недаром название популярного супа происходит от глагола «крошить». Признаюсь, раньше я побаивалась есть много окрошки – опасалась за свою фигуру. Но во время «Полезной программы» выяснилось, что это блюдо низкокалорийное – всего 54 ккал на 100 мл, а значит, оно вкусное, полезное, да к тому же еще и диетическое!»

«Окрошка» классическая

Ингредиенты:

  • Яйца – 3 шт.
  • Молодой картофель – 2 шт.
  • Редис – 3-4 шт.
  • Огурцы – 2 шт.
  • Телятина – 200 гр
  • Зеленый лук – 1 пучок
  • Зелень укропа и петрушки – по 1 пучку
  • Квас – ½ л
  • Сметана – 3 ст. л.
  • Горчица – 1 ч.л
  • Хрен – по вкусу
  • Соль – по вкусу

Приготовление:

  1. Отварите картофель, яйца и телятина, охладите. Яичные желтки разотрите, остальные ингредиенты мелко порубите. 
  2. Нарежьте зеленый лук, зелень укропа и петрушки, разотрите их с солью.
  3. Мелко покрошите редиску и несколько огурцов.
  4. Возьмите натуральный несладкий квас, добавьте в него горчицу и хрен.
  5. Все ингредиенты залейте квасом, подавайте со сметаной.

Ранее мы писали, как приготовить котлету по-киевски. 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram. ​​

Поделись:
Теги: Ольга Сумская, рецепты, рецепты звезд, Полезная программа, окрошка
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: IVONA)bigmir.net

Статьи по теме

Комментариев (2)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Отсортировать по дате Вниз
гость  (аноним)  01.08.2020, 23:10
Оценка:  0
гость
Чем Сумская может в рецепте окрошки удивить, если окрошку делают уже сотню лет. Только насать в неё может или вместо горчицы говна своего подкинуть. Сумская блядина.
гость  (аноним)  01.08.2020, 23:08
Оценка:  0
гость
С квасом терпеть не могу. С минералкой и сметана или сыворотка и сметана.
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь