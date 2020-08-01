Без лёгкой и сытной окрошки не обходится ни одно лето. Сегодня своим рецептом окрошки поделилась актриса Ольга Сумская – эксклюзивно для Ivona!

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4 августа в 10:00 на «Интере» стартует новый сезон «Полезной программы». Первый выпуск проекта будет посвящен одному из самых популярных блюд среди украинцев – окрошке. Во время ток-шоу актриса Ольга Сумская поделилась своими любимыми рецептами холодных супов.

«В нашей семье очень любят окрошку, этот суп не только дает ощущение сытости, но и освежает в жару, – рассказывает Ольга Сумская. – Мой главный секрет вкусной окрошки – базовые ингредиенты нужно очень мелко нарезать и залить квасом, тогда блюдо получается питательным и ароматным. Недаром название популярного супа происходит от глагола «крошить». Признаюсь, раньше я побаивалась есть много окрошки – опасалась за свою фигуру. Но во время «Полезной программы» выяснилось, что это блюдо низкокалорийное – всего 54 ккал на 100 мл, а значит, оно вкусное, полезное, да к тому же еще и диетическое!»

«Окрошка» классическая

Ингредиенты:

Яйца – 3 шт.

Молодой картофель – 2 шт.

Редис – 3-4 шт.

Огурцы – 2 шт.

Телятина – 200 гр

Зеленый лук – 1 пучок

Зелень укропа и петрушки – по 1 пучку

Квас – ½ л

Сметана – 3 ст. л.

Горчица – 1 ч.л

Хрен – по вкусу

Соль – по вкусу

Приготовление:

Отварите картофель, яйца и телятина, охладите. Яичные желтки разотрите, остальные ингредиенты мелко порубите. Нарежьте зеленый лук, зелень укропа и петрушки, разотрите их с солью. Мелко покрошите редиску и несколько огурцов. Возьмите натуральный несладкий квас, добавьте в него горчицу и хрен. Все ингредиенты залейте квасом, подавайте со сметаной.

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