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Побалуйте себя вкусным и очень полезным блюдом, которое подходит даже гурманам.

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Авокадо - полезный фрукт, содержание витаминов в котором настолько велико, что его даже внесли в Книгу рекордов Гиннеса. Для пищи пригодна только мякоть авокадо, все остальное - ядовитое. В авокадо - высокое содержание витаминов группы В, Е, А, С, К, фолиевой кислоты, минералов (кальций, фосфор, калий, железо, натрий, медь, йод, магний и множество других). У авокадо высокая калорийность - 212 ккал в 100 гр., но продукт способствует похудению, поскольку содержит легкоусвояемые мононенасыщенные жиры, не содержит холестерин.

Мякоть авокадо чаще всего употребляют в пищу в свежем виде. Этот фрукт сочетается практически с чем угодно – от рыбы до йогурта. Мякоть вынимают ложкой, разрезав плод вдоль и достав косточку. Авокадо используется при приготовлении салатов, закусок, супов, или просто мажется на хлеб как паста (гуакамоле). Делают из авокадо также полезное масло. Стоит брать плод с неповрежденной темно – зеленой кожурой

Предлагаем авокадо запечь. Это делается очень просто, с использованием простых и доступных ингредиентов. Стоит помнить, что мякоть быстро темнеет, сбрызгивание соком лимона замедлит этот процесс. Разрезанный плод хранить совсем недолго и только в холодильнике – из – за высокого содержания жиров он быстро портится.

Рецепт дня: запеченное авокадо с сыром и креветками depositphotos.com

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Приготовление:

Растопить в сотейнике сливочное масло. Добавить муку, перемешать. Обжаривать до золотого цвета. Влить молоко, перемешать, потомить до небольшого загустения. Натереть на терке пармезан, добавить в сотейник. Приправить соус солью, перцем, мускатным орехом. Перемешать. Очистить креветки, нарезать, добавить в соус. Очистить авокадо, аккуратно ложкой вынуть серединку. Нарезать лук, соединить с мякотью авокадо, соусом Начинить авокадо креветочной начинкой, посыпать сверху пармезаном. Выпекать 10 минут при температуре 200 С.

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