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Как приготовить вкусную и ароматную кукурузу, которая понравится даже гурманам.

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Кукуруза - любимое летнее лакомство не только детей. У многих она ассоциируется с летом и морем, на украинских пляжах вареную кукурузу поедают в огромном количестве. В то же время кукурузу можно не только варить, очень вкусной она получается в духовке в фольге. Фольга помогает сохранить в зернах витамины и микроэлементы, а также бережет от пережаривания. Зерна такой кукурузы получаются упругими и сочными.

Можно просто посолить початки и завернуть в фольгу, а вот известный кулинар Евгений Клопотенко советует использовать правильные специи и сливочное масло. Благодаря им вкус кукурузы получается одновременно нежным, сладким, немного кислым и чуточку острым. Клопотенко использует хлопья сухого перца чили, но вполне подойдут сушеный базилик и молотый кориандр, черный перец, паприку и другие. Чтобы немного поджарить кукурузу, то в конце приготовления надо развернуть початок и доготовить на гриле или включить нагрев сверху.

Можно приготовить кукурузу с чесноком, с соусом на основе сметаны, обернув кукурузу ломтиками бекона и т.д. Кукурузу замораживают в початках, а потом запекают, при этом размораживать овощ нет необходимости.

Кукуруза в духовке: рецепт от Евгения Клопотенко depositphotos.com

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Приготовление:

Отделить два куска фольги, выложить на каждый из них по кукурузе. Разрезать лайм пополам, полить каждую кукурузу соком половинки фрукта. Натереть тщательно обе кукурузы со всех сторон. Посыпать кукурузу хлопьями сушеного перца чили, это придаст немного остроты и пикантности. Разрезать сливочное масло на две части, положить по кусочку к каждой кукурузе. Замотать кукурузу со специями в фольгу. Запекать кукурузу в фольге в духовке при температуре 180 градусов 20 минут. Измельчить листья кинзы, присыпать ими немного остывшую кукурузу.

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