Кукуруза в духовке: рецепт от Евгения Клопотенко

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Кукуруза - любимое летнее лакомство не только детей. У многих она ассоциируется с летом и морем, на украинских пляжах вареную кукурузу поедают в огромном количестве. В то же время кукурузу можно не только варить, очень вкусной она получается в духовке в фольге. Фольга помогает сохранить в зернах витамины и микроэлементы, а также бережет от пережаривания. Зерна такой кукурузы получаются упругими и сочными.
Можно просто посолить початки и завернуть в фольгу, а вот известный кулинар Евгений Клопотенко советует использовать правильные специи и сливочное масло. Благодаря им вкус кукурузы получается одновременно нежным, сладким, немного кислым и чуточку острым. Клопотенко использует хлопья сухого перца чили, но вполне подойдут сушеный базилик и молотый кориандр, черный перец, паприку и другие. Чтобы немного поджарить кукурузу, то в конце приготовления надо развернуть початок и доготовить на гриле или включить нагрев сверху.
Можно приготовить кукурузу с чесноком, с соусом на основе сметаны, обернув кукурузу ломтиками бекона и т.д. Кукурузу замораживают в початках, а потом запекают, при этом размораживать овощ нет необходимости.
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Приготовление:
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