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Интересное блюдо, которое разнообразит рацион и станет полезным и питательным завтраком для всей семьи.

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Овощные оладьи - один из самых популярных летних завтраков. По сути это нечто среднее между оладьями и котлетами. Оладьи готовят из капусты, картофеля, кабачков и даже лука. Мы предлагаем приготовить вкусные оладьи из патиссонов. Они получаются вкуснее и нежнее, чем из обычных кабачков, хотя патиссоны не такие сочные, зато плотные и хрустящие. Подавать оладьи можно со сметаной, сладкими сиропами, вареньем или медом. К патиссонам можно добавить твердый сыр или плавленный сырок, тогда блюдо получится более сытным. Такие оладьи подают вместе с соусом на основе йогурта, с чесноком и зеленью.

Патиссоны - близкие родственники кабачков и тыквы. Овощ прекрасно держит форму, поэтому он идеально подходит для фарширования. Популярны варианты фаршировки патиссонов фаршем, грибами, зеленью, овощами. Фаршированные патиссоны запекают в духовке или на гриле. Для фаршировки подходят плоды средних размеров. Патиссоны маринуют и заготавливают на зиму, получается закуска, которая может конкурировать с лидерами сезона заготовок - огурцами и кабачками.

Сезонный завтрак: Оладьи из патиссонов depositphotos.com

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Приготовление:

Удалить у патиссонов хвостики, натереть на крупной терке. Нарезать мелко лук, добавить к патиссонам. Сложить овощи в глубокую миску, приправить солью, перемешать, оставить на несколько минут. Отжать массу. Добавить к тертым патиссонам сметану, муку, разрыхлитель, сахар, яйца, немного молока. Перемешать до однородности. Выкладывать тесто на сковороду в виде оладий, жарить с двух сторон до готовности. Выложить на бумажные полотенца, чтобы они впитали лишнее масло.

Ранее мы писали, что можно приготовить из тыквы.

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