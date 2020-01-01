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Сезонный завтрак: Оладьи из патиссонов

32 мин назадКомментариев:0
Интересное блюдо, которое разнообразит рацион и станет полезным и питательным завтраком для всей семьи.
Ингредиенты
  • Патиссоны 500 г
  • Яйца, лук репчатый по 2 шт
  • Сметана 1 ст.л.
  • Мука 4 ст.л.
  • Разрыхлитель 1 ч.л.
  • Соль щепотка
  • Сахар 2 ст.л.
  • Масло растительное 3 ст.л.
  • Молоко
Сезонный завтрак: Оладьи из патиссонов
Сезонный завтрак: Оладьи из патиссонов / depositphotos.com

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Овощные оладьи - один из самых популярных летних завтраков. По сути это нечто среднее между оладьями и котлетами. Оладьи готовят из капусты, картофеля, кабачков и даже лука. Мы предлагаем приготовить вкусные оладьи из патиссонов. Они получаются вкуснее и нежнее, чем из обычных кабачков, хотя патиссоны не такие сочные, зато плотные и хрустящие. Подавать оладьи можно со сметаной, сладкими сиропами, вареньем или медом. К патиссонам можно добавить твердый сыр или плавленный сырок, тогда блюдо получится более сытным. Такие оладьи подают вместе с соусом на основе йогурта, с чесноком и зеленью.

Патиссоны - близкие родственники кабачков и тыквы. Овощ прекрасно держит форму, поэтому он идеально подходит для фарширования. Популярны варианты фаршировки патиссонов фаршем, грибами, зеленью, овощами. Фаршированные патиссоны запекают в духовке или на гриле. Для фаршировки подходят плоды средних размеров. Патиссоны маринуют и заготавливают на зиму, получается закуска, которая может конкурировать с лидерами сезона заготовок - огурцами и кабачками.

Сезонный завтрак: Оладьи из патиссонов
Сезонный завтрак: Оладьи из патиссонов
depositphotos.com

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Приготовление:

  1. Удалить у патиссонов хвостики, натереть на крупной терке.
  2. Нарезать мелко лук, добавить к патиссонам.
  3. Сложить овощи в глубокую миску, приправить солью, перемешать, оставить на несколько минут.
  4. Отжать массу.
  5. Добавить к тертым патиссонам сметану, муку, разрыхлитель, сахар, яйца, немного молока. 
  6. Перемешать до однородности.
  7. Выкладывать тесто на сковороду в виде оладий, жарить с двух сторон до готовности.
  8. Выложить на бумажные полотенца, чтобы они впитали лишнее масло.

Ранее мы писали, что можно приготовить из тыквы. 

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Теги:завтрак,оладьи,патиссоны,,
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Источник: IVONA)bigmir.net

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