Ведущая Анна Панова поделилась рецептом летнего десерта без выпечки
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Популярная ведущая новостей “Сегодня“ на канале “Украина“ Анна Панова знает множество рецептов полезных и простых в приготовлении блюд. На этот раз телеведущая поделилась рецептом творожного десерта без выпечки, который порадует вас нежным вкусом в жаркий летний день.
Для десерта нужны такие ингредиенты:
- Творог - 1 пачка (300 г)
- Сметана - 2 ст. л.
- Мед - 2 ст. л.
- Молоко - 150 мл
- Желатин - 1 ст. л.
- Печенье - 6 шт.
- Сухофрукты, орехи и ягоды
Способ приготовления:
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Добавьте желатин в почти горячее молоко, размешайте и оставьте на 15 минут. Разотрите творог со сметаной до однородности. Добавьте в смесь мед, молоко с желатином, сухофрукты и орехи. Выложите массу в форму слоями: сыр, ягоды, сыр, печенье и так далее. Оставьте в холодильнике на 3-4 часа или на ночь. Наслаждайтесь вкусностью!
Напомним, ранее Анна Панова рассекретила имя новорожденной дочери.
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