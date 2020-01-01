Творожный десерт без выпечки для жаркого летнего дня.

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Популярная ведущая новостей “Сегодня“ на канале “Украина“ Анна Панова знает множество рецептов полезных и простых в приготовлении блюд. На этот раз телеведущая поделилась рецептом творожного десерта без выпечки, который порадует вас нежным вкусом в жаркий летний день.

Ведущая Анна Панова поделилась рецептом летнего десерта без выпечки Пресс-служба

Для десерта нужны такие ингредиенты:

Творог - 1 пачка (300 г)

Сметана - 2 ст. л.

Мед - 2 ст. л.

Молоко - 150 мл

Желатин - 1 ст. л.

Печенье - 6 шт.

Сухофрукты, орехи и ягоды

Способ приготовления:

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Добавьте желатин в почти горячее молоко, размешайте и оставьте на 15 минут. Разотрите творог со сметаной до однородности. Добавьте в смесь мед, молоко с желатином, сухофрукты и орехи. Выложите массу в форму слоями: сыр, ягоды, сыр, печенье и так далее. Оставьте в холодильнике на 3-4 часа или на ночь. Наслаждайтесь вкусностью!

Напомним, ранее Анна Панова рассекретила имя новорожденной дочери.

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