День торта: ТОП-3 самых популярных в мире торта (с рецептами)

Этот чудесный праздник стоит отметить с чем-то сладеньким!

20 июля 2020 года - необычный день. Сегодня - настоящий праздник сладкоежек - Всемирный день торта. Ivona предлагает в честь этого аппетитного торжества рецепты десертов, которые популярны во всем мире.

Чизкейк

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Чизкейк можно найти в меню практически любой кофейни или кондитерской мира, настолько он полюбился сладкоежкам. Классическим рецептом считается чизкейк “Нью-Йорк“ с ванильной творожной массой и свежими ягодами.

Рецепт приготовления

Для основы вам понадобится песочное печенье (300 г), топленое сливочное масло (100 г), мускатный орех (1/4 ч. л.), для начинки - сливочный сыр или жирный творог (600 г), сахар (150 г), жирные сливки (200 мл), куриные яйца (3 шт.), лимонный сок (1 ч. л.), ванилин (по вкусу).

Рецепт приготовления: Чизкейк "Нью-Йорк" pinterest.com

Ингредиенты для основы перебиваются в блендере до состояния влажной сыпучей массы. Затем она выкладывается разъемную форму для торта, предварительно устеленную пергаментом и смазанную сливочным маслом. Измельченное печенье разровнять и утрамбовать, чтобы получилась основа под чизкейк (с бортиками или без - на ваше усмотрение). Форму с основой необходимо запекать в разогретой духовке (200 градусов) 10-12 минут. Затем вынуть и дать остыть. В это время можно заняться приготовлением начинки. Важное правило: все ингредиенты нужно перемешивать, но не взбивать, чтобы чизкейк при выпекании не лопнул. Сперва в емкости смешиваются сыр, лимонный сок, ванилин и сахар. Затем к ним по одному добавляются яйца (после каждого сырковая масса перемешивается). Финальный аккорд - добавление сливок и контрольное перемешивание. Сырковую массу влить на основу, разровнять лопаткой и слегка встряхнуть, чтобы вышел воздух. Выпекание происходит в несколько этапов: сначала форму поставить в духовку, разогретую до 200 градусов, на 15 минут. Затем снизить температуру до 110 и выпекать еще на полтора часа. На дно духовки перед выпеканием поставьте емкость с водой. Определить готовность торта очень просто - он станет нежно желтым, а центр будет слегка подрагивать, если пошевелить форму. Чизкейк необходимо оставить в духовке, до ее полного остывания (около часа), затем дать остыть при комнатной температуре под полотенцем. Когда торт остынет полностью - убрать в холодильник на 6-10 часов. Перед подачей снять с чизкейка форму, украсить сиропом и свежими ягодами.

Торт “Павлова“

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Впервые торт приготовили в Новой Зеландии в честь знаменитой балерины Анны Павловой. Лакомство получилось настолько нежным и воздушным, как изящный танец девушки, что вмиг полюбился всем ценителям сладкого и получил всемирную известность

Рецепт приготовления

Для основы вам понадобится: яичные белки (4 шт.), сахар (100 г), сахарная пудра (100 г), сок и цедра половины лимона, соль (1 щепотка). Для крема - молоко (250 мл), сахарная пудра (80 г), яичные желтки (2 шт.), мука (40 г), жирные сливки (200 мл), ванилин.

Рецепт приготовления: Торт "Павлова" pinterest.com

Белки с солью взбиваются до устойчивой пены. Затем постепенно вводится сахар, лимонная цедра, сахарная пудра и лимонный сок. Не прекращать взбивание до образования острых пиков. Выложить белковую массу на противень, устеленный пергаментом, кондитерским мешком или при помощи лопатки. Сформировать и выровнять корж на свою усмотрение, в центе сделать углубление под крем. Выпекать основу для торта “Павлова“ необходимо 25-30 минут при 150 градусах. Дверь духовки в это время нельзя открывать ни в коем случае. Затем коржу необходимо остыть, в идеале - в сухом и теплом помещении (в сыром и прохладном он может осесть, потерять форму и пустить воду). Пока корж остывает, самое время приготовить крем. Обычно это - смесь заварного крема с тщательно взбитыми сливками. Когда крем будет готов, выложите его в углубление белкового коржа. Торт “Павлова“ украшают ягодами и присыпают сахарной пудрой.

Торт “Захер“

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Австрийский торт “Захер“ не оставит равнодушными поклонников черного горького шоколада. Этот дивный десерт впервые подали в 1832 году для венценосных особ, и с тех пор он считается настоящим королем среди шоколадных тортов.

Рецепт приготовления

Для коржа вам понадобится: куриные яйца (6 шт.), сахар (120 г), мука (120 г), сливочное масло (120 г), горький шоколад (120 г). Коржи обычно смазываются абрикосовым джемом, торт украшается шоколадной глазурью (60 г сливочного масла и 100 г горького шоколада), подается со взбитыми сливками.

Рецепт приготовления: Торт "Захер" pinterest.com

Шоколад для коржа и сливочное масло нарубите небольшими кусочками и растопите на водяной бане или в микроволновой печи, постоянно помешивая. Очень важно, чтобы шоколадно-масляная масса разошлась, но не вскипела. Получившуюся глазурь тщательно перемешайте и отставьте. Пока она остывает, взбейте желтки с половиной сахара до образования плотной массы. В нее влейте шоколад с маслом и тщательно перемешайте до однородности. Туда же просейте муку и тщательно вымешайте - заготовка под корж должна быть гладкой, тягучей, без комочков. Затем в нее выложите взбитые до острых пиков белки с сахаром, и еще раз как следует перемешайте. Делайте это легкими движениями, чтобы тесто не утратило пышность. Готовую смесь выложите в разъемную форму для выпечки, выстеленную пергаментом и смазанную сливочным маслом. Бисквит выпекается в разогретой до 180 градусов духовке 45-50 минут. Дверь духового шкафа при этом лучше не открывать (по крайней мере, 30-40 минут от начала выпечки), чтобы бисквит не опал. Перед тем, как собирать торт, корж должен остыть, и, в идеале, настояться около 5 часов под пленкой при комнатной температуре. Когда бисквит остыл и настоялся, разрежьте его на две части, чтобы получилось два коржа. Один густо смажьте абрикосовым джемом, другим, более ровным, накройте сверху. Затем перетрите джем через мелкое сито, чтобы тот получился более густым и однородным, и обмажьте им всю поверхность торта. Так торт поставьте в холодильник на 30-40 минут, чтобы джем застыл, а коржи пропитались. За это время приготовьте глазурь: шоколад и сливочное масло растапливаются, как в начале рецепта. Такой глазурью поливают торт, когда джем застынет - просто вылейте ее и разровняйте лопаткой. В дополнительных украшениях торт “Захер“ не нуждается, его уникальный аромат и вкус самодостаточны. Перед подачей предложите гостям взбитые сливки.

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