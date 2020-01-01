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Ведущая Нового канала поделилась рецептом классического торта из безе.

По случаю Международного дня торта: десерт "Павлова" от Юлии Панковой Пресс-служба

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Сегодня – Международный день торта. Это не просто сладкий праздник, а день, посвященный дружбе и миру. Проходит под девизом «I CAKE YOU», что означает – «Я приду к тебе с тортом». Логично, чтобы отпраздновать дружбу. Мы не могли остаться в стороне от этого вкусного и важного дня, поэтому ведущая программы «Ревизор» (Новый канал) Юлия Панкова подготовила рецепт вкусного тортика «Павлова».

Уверена, что все пробовали этот воздушный десерт из безе, – говорит Юля. – Люблю его за нежную хрустящую корочку и мягкую серединку, которая напоминает зефир. Его украшают взбитыми сливками и свежими фруктами. Кстати, десерт быстро готовится.

По случаю Международного дня торта: десерт "Павлова" от Юлии Панковой Пресс-служба

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Приготовление:

1. Белки комнатной температуры взбейте миксером. Добавьте щепотку соли. Не останавливая миксер, всыпьте к белкам сахар, переключите миксер на максимальную скорость и взбивайте. Смесь должна стать глянцевой и тягучей.

2. Добавьте уксус и на минимальной скорости сделайте три оборота миксером.

3. На взбитые белки просейте крахмал и аккуратно, с помощью лопатки, смешайте. Старайтесь не повредить воздушную текстуру меренги.

4. Переложите меренгу на пергамент, придав ей необходимую форму. Внутри меренги сделайте углубление. Поставьте в разогретую до 200 градусов духовку, сразу уменьшите температуру до 120 градусов. Выпекайте полтора часа. Затем извлеките из духовки и дайте остыть.

5. Взбейте сливки с сахарной пудрой и ванилью.

6. Когда меренга остынет, переложите ее на блюдо. Сверху выложите взбитые сливки и украсьте клубникой и киви. Можно использовать любые сезонные фрукты.

Ранее мы писали, как приготовить торт “Радуга“.

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