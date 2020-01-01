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Персики на гриле с сыром горгондзола и медом

Сегодня, 14:15Комментариев:0
Рецепт необычного летнего сладко-пряного перекуса, который порадует всю семью.
Ингредиенты
  • Персики 4 шт
  • Сыр горгондзола, мед по 100 г
  • Лайм 1 шт
  • Коричневый сахар 60 г
  • Мята 4 стебля
  • Свеже молотый черный перец
Персики на гриле с сыром горгондзола и медом
Персики на гриле с сыром горгондзола и медом / depositphotos.com

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В середине лета много свежих овощей и фруктов, хозяйкам так и хочется экспериментировать с продуктами и сочетаниями вкусов. В июле поспевают персики. Из них можно приготовить не только варенье и начинку для пирогов, но и запечь на гриле. В период пикников на природе такой сладкий и ароматный перекус будет очень кстати для детей и взрослых. 

Предлагаем приготовить персики на гриле с сыром горгондзола. Это знаменитый итальянский сыр с характерным островатым вкусом, относится к голубым сырам. Настоящую горгондзолу варят в провинции Ломбардия. У сыра две разновидности - Gorgonzola Dolce и более плотный и зрелый - Gorgonzola Piccante. Горгондзолу обычно используют как десертный сыр.

Для приготовления персиков на гриле понадобятся слегка недозрелые плоды, поскольку обладают менее ярким вкусом и ароматом, зато от кулинарной обработки существенно выигрывают. Персики достаточно обжаривать на гриле в течение двух минут с каждой стороны. Уже обжаренные фрукты начиняют горгондзолой и поливают соусом из сока лайма и меда.

Персики на гриле с сыром горгондзола и медом
Персики на гриле с сыром горгондзола и медом
depositphotos.com

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Приготовление:

  1. Опустить персики в кипяток на минуту, остудить и снять кожицу.
  2. Разрезать на половинки, удалить косточки.
  3. Посыпать половинки персиков сахаром.
  4. Обжарить на гри­ле по полторы минуты с каждой стороны.
  5. Положить по кусочку горгондзолы в каждую из половинок, приправить свеже­молотым перцем.
  6. Помешивая, разогреть в сотейнике мед с соком лайма — до карамелизации.
  7. ­Полить этим соусом персики, украсить листьями мяты.

Ранее мы писали, как приготовить вкусный малиновый кисель. 

 

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Теги:персики,гриль,необычные рецепты,,
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Источник: Ivоna bigmir)net

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