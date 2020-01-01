Сегодня, 14:15 Комментариев:0

Рецепт необычного летнего сладко-пряного перекуса, который порадует всю семью.

Читай также: Шарлотка с нектаринами: необычный рецепт выпечки

В середине лета много свежих овощей и фруктов, хозяйкам так и хочется экспериментировать с продуктами и сочетаниями вкусов. В июле поспевают персики. Из них можно приготовить не только варенье и начинку для пирогов, но и запечь на гриле. В период пикников на природе такой сладкий и ароматный перекус будет очень кстати для детей и взрослых.

Предлагаем приготовить персики на гриле с сыром горгондзола. Это знаменитый итальянский сыр с характерным островатым вкусом, относится к голубым сырам. Настоящую горгондзолу варят в провинции Ломбардия. У сыра две разновидности - Gorgonzola Dolce и более плотный и зрелый - Gorgonzola Piccante. Горгондзолу обычно используют как десертный сыр.

Для приготовления персиков на гриле понадобятся слегка недозрелые плоды, поскольку обладают менее ярким вкусом и ароматом, зато от кулинарной обработки существенно выигрывают. Персики достаточно обжаривать на гриле в течение двух минут с каждой стороны. Уже обжаренные фрукты начиняют горгондзолой и поливают соусом из сока лайма и меда.

Персики на гриле с сыром горгондзола и медом depositphotos.com

Читай также: Летние блюда из черной смородины: ТОП-5 вкусных десертов

Приготовление:

Опустить персики в кипяток на минуту, остудить и снять кожицу. Разрезать на половинки, удалить косточки. Посыпать половинки персиков сахаром. Обжарить на гри­ле по полторы минуты с каждой стороны. Положить по кусочку горгондзолы в каждую из половинок, приправить свеже­молотым перцем. Помешивая, разогреть в сотейнике мед с соком лайма — до карамелизации. ­Полить этим соусом персики, украсить листьями мяты.

Ранее мы писали, как приготовить вкусный малиновый кисель.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.