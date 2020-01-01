Персики на гриле с сыром горгондзола и медом

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В середине лета много свежих овощей и фруктов, хозяйкам так и хочется экспериментировать с продуктами и сочетаниями вкусов. В июле поспевают персики. Из них можно приготовить не только варенье и начинку для пирогов, но и запечь на гриле. В период пикников на природе такой сладкий и ароматный перекус будет очень кстати для детей и взрослых.
Предлагаем приготовить персики на гриле с сыром горгондзола. Это знаменитый итальянский сыр с характерным островатым вкусом, относится к голубым сырам. Настоящую горгондзолу варят в провинции Ломбардия. У сыра две разновидности - Gorgonzola Dolce и более плотный и зрелый - Gorgonzola Piccante. Горгондзолу обычно используют как десертный сыр.
Для приготовления персиков на гриле понадобятся слегка недозрелые плоды, поскольку обладают менее ярким вкусом и ароматом, зато от кулинарной обработки существенно выигрывают. Персики достаточно обжаривать на гриле в течение двух минут с каждой стороны. Уже обжаренные фрукты начиняют горгондзолой и поливают соусом из сока лайма и меда.
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Приготовление:
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