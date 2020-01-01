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Простой рецепт вкусного летнего десерта, который порадует всю семью.

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Шарлотка - простой пирог с начинкой из яблок. Но, не менее вкусной получается шарлотка с другими фруктами, например с грушами, со сливами, с ягодами, с нектаринами. Название блюда имеет свою предысторию. По легенде, повар придумавший новый пирог, назвал его именем дамы своего сердца - Шарлотты. Интересно, что под названием “шарлотка” кроется несколько рецептов традиционных пирогов. Например, во Франции ее готовят из белого хлеба, заварного крема и яблок, в Англии распространен хлебный пудинг с яблоками. Популярность шарлотки объясняется доступностью основного ингредиента для начинки - яблок.

Шарлотка готовится очень быстро, существует два варианта для приготовления теста - на кефире или на сметане. Главное - хорошо взбить тесто, а вот выпекать пирог можно даже микроволновке и мультиварке.

Предлагаем порадовать домашних необычной шарлоткой с нектаринами. Нектарины - это подвид персика, с гладкой кожицей. Фрукт богат витаминами А и С. Шарлотку с нектаринами - невероятно вкусный, нежный и сочный десерт, который сможет приготовить даже начинающий кулинар. Летний пирог готовится достаточно быстро, всего 45 минут, и является отличной альтернативой шарлотки с яблоками, которую готовят в зимний период.

Шарлотка с нектаринами: необычный рецепт выпечки depositphotos.com

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Приготовление:

Соединить в большой кастрюле яйца и сахар. Взбивать 5 минут вместе с корицей и ванильным сахаром. Добавлять небольшими порциями просеянную муку, попутно ее размешивая миксером, но на малой скорости либо вручную венчиком. Нарезать нектарины дольками, удалив косточки. Смазать форму для запекания сливочным маслом, вылить в нее 1/3 часть теста для шарлотки. Выложить половину нектаринов, залить тестом. Повторить процедуру еще раз. Выпекать шарлотку полчаса при температуре 180 С. Вынуть из духовки, дать остыть, нарезать порционно.

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