Шарлотка с нектаринами: необычный рецепт выпечки

Читай также: Абрикосовый джем с миндалем и корицей: рецепт лакомства
Шарлотка - простой пирог с начинкой из яблок. Но, не менее вкусной получается шарлотка с другими фруктами, например с грушами, со сливами, с ягодами, с нектаринами. Название блюда имеет свою предысторию. По легенде, повар придумавший новый пирог, назвал его именем дамы своего сердца - Шарлотты. Интересно, что под названием “шарлотка” кроется несколько рецептов традиционных пирогов. Например, во Франции ее готовят из белого хлеба, заварного крема и яблок, в Англии распространен хлебный пудинг с яблоками. Популярность шарлотки объясняется доступностью основного ингредиента для начинки - яблок.
Шарлотка готовится очень быстро, существует два варианта для приготовления теста - на кефире или на сметане. Главное - хорошо взбить тесто, а вот выпекать пирог можно даже микроволновке и мультиварке.
Предлагаем порадовать домашних необычной шарлоткой с нектаринами. Нектарины - это подвид персика, с гладкой кожицей. Фрукт богат витаминами А и С. Шарлотку с нектаринами - невероятно вкусный, нежный и сочный десерт, который сможет приготовить даже начинающий кулинар. Летний пирог готовится достаточно быстро, всего 45 минут, и является отличной альтернативой шарлотки с яблоками, которую готовят в зимний период.
Читай также: Как приготовить вишневое вино в домашних условиях?
Приготовление:
Ранее мы писали, что приготовить с черной смородиной.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.
Полная версия правил