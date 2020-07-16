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Песочные часы: Ким Кардашьян показала фигуру в пикантном наряде

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Знаменитость позировала в корсете-бьстье и коже.

Песочные часы: Ким Кардашьян показала фигуру в пикантном наряде
Песочные часы: Ким Кардашьян показала фигуру в пикантном наряде
instagram.com/kimkardashian

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Американская знаменитость с армянскими корнями 38-летняя светская львица, модель и бизнесвумен Ким Кардашьян покорила публику фигурой в откровенном наряде.

В Инстаграм селебрити добавила фото, на котором засветилась в бледно-сиреневом бюстье и черных кожаных брюках с тканными вставками. Такой аутфит подчеркнул особенности фигуры Ким, которую обычно называют "песочными часами": тонкую талию, объемную грудь и широкие бедра. Образ дополнили прическа-косица и яркий макияж. 

В кадре Ким складывает губы, как для поцелуя и показывает пальцами V "виктори".

Я надеюсь, что у всех отличный день ✌🏼, - подписала фото Кардашьян.

Песочные часы: Ким Кардашьян показала фигуру в пикантном наряде
Песочные часы: Ким Кардашьян показала фигуру в пикантном наряде
instagram.com/kimkardashian

За несколько часов в Сети снимок набрал более 2,5 млн. лайков.

Ранее мы писали, что Ким Кардашьян поразила тонкой талией в эротическом белье. 

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Теги: Ким Кардашьян, наряды звезд, корсет
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Источник: IVONA)bigmir.net

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Комментариев (1)
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Осталось 600 символов
гость  (аноним)  16.07.2020, 13:25
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гость
Лахудра с ужасной фигурой
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