Знаменитость позировала в корсете-бьстье и коже.

Песочные часы: Ким Кардашьян показала фигуру в пикантном наряде instagram.com/kimkardashian

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Американская знаменитость с армянскими корнями 38-летняя светская львица, модель и бизнесвумен Ким Кардашьян покорила публику фигурой в откровенном наряде.

В Инстаграм селебрити добавила фото, на котором засветилась в бледно-сиреневом бюстье и черных кожаных брюках с тканными вставками. Такой аутфит подчеркнул особенности фигуры Ким, которую обычно называют "песочными часами": тонкую талию, объемную грудь и широкие бедра. Образ дополнили прическа-косица и яркий макияж.

В кадре Ким складывает губы, как для поцелуя и показывает пальцами V "виктори".

Я надеюсь, что у всех отличный день ✌🏼, - подписала фото Кардашьян.

Песочные часы: Ким Кардашьян показала фигуру в пикантном наряде instagram.com/kimkardashian

За несколько часов в Сети снимок набрал более 2,5 млн. лайков.

Ранее мы писали, что Ким Кардашьян поразила тонкой талией в эротическом белье.

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