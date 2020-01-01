Журнал "Теленеделя" выпустил спецвыпуск "Консервирование. Соленья"

1 июля в продажу поступил новый спецвыпуск журнала "Теленеделя" - "Консервирование. Соленья".

Журнал «Теленеделя» подготовил для читателей новый кулинарный спецвыпуск «Консервирование. Соленья». Из свежего номера, который поступил в продажу 1 июля, вы узнаете:

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Мировые заготовки – рецепты разных стран.

Почему бабушка переворачивала консервацию после закатывания крышек?

Секреты и рецепты консервации помидоров. Ни одна магазинная консервация не сравнится с домашней, любовно приготовленной. Да, у каждой хозяйки есть рецепты-фавориты, но мы хотим расширить список беспроигрышных заготовок. И как же будет славно зимой во время дружеского застолья открыть баночку с яркими помидорками! Мы постарались подобрать варианты даже на самый взыскательный вкус

Ни одна магазинная консервация не сравнится с домашней, любовно приготовленной. Да, у каждой хозяйки есть рецепты-фавориты, но мы хотим расширить список беспроигрышных заготовок. И как же будет славно зимой во время дружеского застолья открыть баночку с яркими помидорками! Мы постарались подобрать варианты даже на самый взыскательный вкус Перца. С июня со всех прилавков и грядок призывно подмигивает, как светофор, яркий сладкий перец. Красный — на старт! Желтый — внимание! Зеленый — сезон консервирования начался! И опытные «консерваторы» сразу понимают: пришло время «прописывать» этот овощ в уютные стеклянные баночки, чтобы зимой наслаждаться его вкусом и гордиться своим кулинарным талантом.

С июня со всех прилавков и грядок призывно подмигивает, как светофор, яркий сладкий перец. Красный — на старт! Желтый — внимание! Зеленый — сезон консервирования начался! И опытные «консерваторы» сразу понимают: пришло время «прописывать» этот овощ в уютные стеклянные баночки, чтобы зимой наслаждаться его вкусом и гордиться своим кулинарным талантом. Огурцов. Консервированные огурцы можно смело назвать лидером домашних заготовок. Их с успехом выращивают везде — в теплицах и парниках, на грядках в огороде и даже на балконах. А уж способов сохранить их на зиму, превратив во вкуснейшие соленья, и не сосчитать!

Консервированные огурцы можно смело назвать лидером домашних заготовок. Их с успехом выращивают везде — в теплицах и парниках, на грядках в огороде и даже на балконах. А уж способов сохранить их на зиму, превратив во вкуснейшие соленья, и не сосчитать! Кабачков. Если бы сказку про молодильные яблоки писали сегодня, то сказочный фрукт заменили бы на куда более волшебный овощ — молодильный кабачок. И калорий в нем мало, а антиоксидантов, замедляющих старение, — много, и вкусный, и недорогой… короче, по всем статьям — молодец!

Если бы сказку про молодильные яблоки писали сегодня, то сказочный фрукт заменили бы на куда более волшебный овощ — молодильный кабачок. И калорий в нем мало, а антиоксидантов, замедляющих старение, — много, и вкусный, и недорогой… короче, по всем статьям — молодец! Читай также: Как засолить красную рыбу в домашних условиях: советы хозяйкам Баклажанов. На востоке, родине баклажанов, их называют «овощами долголетия». Благодаря солям калия они благотворно влияют на сердце, повышают общий тонус организма. Еще с давних времен мужчины, налегавшие на блюда из баклажанов, имели славу неутомимых любовников. А икра из крепких плодов вообще считалась афродизиаком, а значит, «рекомендована» для ужина с любимым человеком… решено, закатываем!

На востоке, родине баклажанов, их называют «овощами долголетия». Благодаря солям калия они благотворно влияют на сердце, повышают общий тонус организма. Еще с давних времен мужчины, налегавшие на блюда из баклажанов, имели славу неутомимых любовников. А икра из крепких плодов вообще считалась афродизиаком, а значит, «рекомендована» для ужина с любимым человеком… решено, закатываем! Капусты. В ней, капусте, находят детей, о финансовой «капусте» (да побольше!) Мечтают взрослые… а хозяйки очень ценят ее за то, что отлично консервируется и рецептов с капустой — считать не пересчитать!

В ней, капусте, находят детей, о финансовой «капусте» (да побольше!) Мечтают взрослые… а хозяйки очень ценят ее за то, что отлично консервируется и рецептов с капустой — считать не пересчитать! Грибов. Сезон сбора грибов закончится в октябре. Но уже сейчас, не теряя времени, надо мариновать и солить любимые грибочки, чтобы зимой от души наслаждаться их ароматом и вкусом. Такие заготовки — отличное подспорье зимнему рациону: и к картошке, и к каше, и в салат, да и просто так — со свежим хлебушком!

Журнал "Теленеделя" выпустил спецвыпуск "Консервирование. Соленья" Пресс-служба

«Консервирование. Соленья» - это хорошо иллюстрированный журнал, с качественными фото, удобного формата А4, с цветными глянцевыми страницами. Стоимость в рознице: 18.00 гривен. Также рекомендуем заказать спецвыпуск в нашем интернет-магазине по сниженной цене - всего 14 грн.