Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Журнал "Теленеделя" выпустил спецвыпуск "Консервирование. Соленья"

Комментариев: 0
1 июля в продажу поступил новый спецвыпуск журнала "Теленеделя" - "Консервирование. Соленья".
Журнал "Теленеделя" выпустил спецвыпуск "Консервирование. Соленья"
Журнал "Теленеделя" выпустил спецвыпуск "Консервирование. Соленья"
depositphotos.com

Журнал «Теленеделя» подготовил для читателей новый кулинарный спецвыпуск «Консервирование. Соленья». Из свежего номера, который поступил в продажу 1 июля, вы узнаете:

  • Читай также: 120 лучших рецептов варенья в спецвыпуске журнала “Теленеделя“ “Консервирование. Варенья“

    Как выбрать «правильные» огурцы для засолки.
  • Мировые заготовки – рецепты разных стран.
  • Почему бабушка переворачивала консервацию после закатывания крышек?
  • Секреты и рецепты консервации помидоров. Ни одна магазинная консервация не сравнится с домашней, любовно приготовленной. Да, у каждой хозяйки есть рецепты-фавориты, но мы хотим расширить список беспроигрышных заготовок. И как же будет славно зимой во время дружеского застолья открыть баночку с яркими помидорками! Мы постарались подобрать варианты даже на самый взыскательный вкус
  • Перца. С июня со всех прилавков и грядок призывно подмигивает, как светофор, яркий сладкий перец. Красный — на старт! Желтый — внимание! Зеленый — сезон консервирования начался! И опытные «консерваторы» сразу понимают: пришло время «прописывать» этот овощ в уютные стеклянные баночки, чтобы зимой наслаждаться его вкусом и гордиться своим кулинарным талантом.
  • Огурцов. Консервированные огурцы можно смело назвать лидером домашних заготовок. Их с успехом выращивают везде — в теплицах и парниках, на грядках в огороде и даже на балконах. А уж способов сохранить их на зиму, превратив во вкуснейшие соленья, и не сосчитать!
  • Кабачков. Если бы сказку про молодильные яблоки писали сегодня, то сказочный фрукт заменили бы на куда более волшебный овощ — молодильный кабачок. И калорий в нем мало, а антиоксидантов, замедляющих старение, — много, и вкусный, и недорогой… короче, по всем статьям — молодец!

  • Читай также: Как засолить красную рыбу в домашних условиях: советы хозяйкам

    Баклажанов. На востоке, родине баклажанов, их называют «овощами долголетия». Благодаря солям калия они благотворно влияют на сердце, повышают общий тонус организма. Еще с давних времен мужчины, налегавшие на блюда из баклажанов, имели славу неутомимых любовников. А икра из крепких плодов вообще считалась афродизиаком, а значит, «рекомендована» для ужина с любимым человеком… решено, закатываем!
  • Капусты. В ней, капусте, находят детей, о финансовой «капусте» (да побольше!) Мечтают взрослые… а хозяйки очень ценят ее за то, что отлично консервируется и рецептов с капустой — считать не пересчитать!
  • Грибов. Сезон сбора грибов закончится в октябре. Но уже сейчас, не теряя времени, надо мариновать и солить любимые грибочки, чтобы зимой от души наслаждаться их ароматом и вкусом. Такие заготовки — отличное подспорье зимнему рациону: и к картошке, и к каше, и в салат, да и просто так — со свежим хлебушком!

Журнал
Журнал "Теленеделя" выпустил спецвыпуск "Консервирование. Соленья"
Пресс-служба

«Консервирование. Соленья» - это хорошо иллюстрированный журнал, с качественными фото, удобного формата А4, с цветными глянцевыми страницами. Стоимость в рознице: 18.00 гривен. Также рекомендуем заказать спецвыпуск в нашем интернет-магазине по сниженной цене - всего 14 грн. 

Поделись:
Теги: соленья
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: ivona)bigmir.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь