Вишневое варенье: три вкусные идеи
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В самом разгаре ягодный сезон, хозяйки заготавливают на зиму варенье. В начале июля пора сделать заготовку из вишен. Существует несколько способов консервации вишен - целиком или без косточки. Стоит помнить, что вишневое варенье с косточкой нельзя долго хранить, уже через год в ней начинает накапливаться вредная для организма синильная кислота.
Предлагаем три популярных рецепта заготовки вишневого варенья: без косточек, вишневый конфитюр и вишневое варенье с шоколадом. Последний вариант обладает необычным вкусом, отлично сочетается с блинами и мороженым. Вишневый конфитюр готовится очень быстро, это важно, поскольку из-за длительной варки продукт может потерять цвет.
Вишневое варенье обладает насыщенным вкусом и ароматом, и, кроме того, еще и необычайно полезно, низкокалорийное. Вишня богата витаминами С, и РР, и А, и В1, а также калием, натрием, кальцием, железом, йодом, фосфором, магнием. Специалистами доказано, что эта ягода очень полезна для мышц, кожи и сосудов. Ягоды вишни повышают уровень гемоглобина, насыщая кровь железом, медью и кобальтом. Вещества, содержащиеся в вишне, способствуют снижению уровня холестерина и сахара в крови. Спелая вишня, впитавшая в себя энергию солнца, – кладовая витамина В9, фолиевой кислоты, необходимой для иммунной и кровеносной систем. Осторожно следует употреблять варенье аллергикам, диабетикам, страдающим ожирением.
Вишневое варенье без косточек
Ингредиенты:
- вишни - 1 кг;
- сахар - 1.2 кг;
- вода - 3 ст.
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Приготовление:
- Вымыть ягоды, удалить хвостики, вынуть косточки.
- Сварить сироп из сахара и воды.
- Залить горячим сиропом вишни.
- Варить по 10-15 минут с 4-5 разовым охлаждением.
Разлить готовое варенье по стерилизованным банками и закатать крышками.
Вишневый конфитюр
Ингредиенты:
- вишни - 900 г;
- желфикс - 1 пакетик;
- сахар - 1 кг.
Приготовление:
- Вымыть ягоды, дать стечь воде.
- Перебрать и удалить косточки.
- Смешать 2 ст.л. сахара с пакетом желфикса и добавить к ягодам.
- Помешивая, довести смесь до кипения.
- Добавить оставшийся сахар, снова довести до кипения.
- Варить конфитюр на сильном огне в течение минуты, постоянно помешивая.
- Снять с плиты, при необходимости убрать пену.
- Разлить конфитюр по стерилизованным банкам и закатать.
Ингредиенты:
- вишни без косточек - 500 г;
- сахар - 1 ст.;
- свежевыжатый лимонный сок - 1 ст.л.;
- горький шоколад - 100 г;
- коньяк, вода - по 50 мл.
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Приготовление:
- Всыпать ягоды в кастрюлю, добавить воду, лимонный сок и сахар.
- Помешивая, довести смесь до кипения.
- Уменьшить огонь, влить коньяк.
- Варить на небольшом огне 20-25 минут, периодически помешивая.
- Снять кастрюлю с огня, добавить кусочки шоколада.
- Перемешать до полного растворения.
- Переложить варенье в стерилизованную банку. Хранить в холодильнике.
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