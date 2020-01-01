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Вишневое варенье: три вкусные идеи

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Необычные рецепты для вкусного и ароматного сезонного варенья из вишни.
Вишневое варенье: три вкусные идеи
Вишневое варенье: три вкусные идеи
depositphotos.com

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В самом разгаре ягодный сезон, хозяйки заготавливают на зиму варенье. В начале июля пора сделать заготовку из вишен. Существует несколько способов консервации вишен - целиком или без косточки. Стоит помнить, что вишневое варенье с косточкой нельзя долго хранить, уже через год в ней начинает накапливаться вредная для организма синильная кислота.

Предлагаем три популярных рецепта заготовки вишневого варенья: без косточек, вишневый конфитюр и вишневое варенье с шоколадом. Последний вариант обладает необычным вкусом, отлично сочетается с блинами и мороженым. Вишневый конфитюр готовится очень быстро, это важно, поскольку из-за длительной варки продукт может потерять цвет. 

Вишневое варенье обладает насыщенным вкусом и ароматом, и, кроме того, еще и необычайно полезно, низкокалорийное. Вишня богата витаминами С, и РР, и А, и В1, а также калием, натрием, кальцием, железом, йодом, фосфором, магнием. Специалистами доказано, что эта ягода очень полезна для мышц, кожи и сосудов.  Ягоды вишни повышают уровень гемоглобина, насыщая кровь железом, медью и кобальтом. Вещества, содержащиеся в вишне, способствуют снижению уровня холестерина и сахара в крови. Спелая вишня, впитавшая в себя энергию солнца, – кладовая витамина В9, фолиевой кислоты, необходимой для иммунной и кровеносной систем. Осторожно следует употреблять варенье аллергикам, диабетикам, страдающим ожирением. 

Вишневое варенье без косточек

Ингредиенты: 

  • вишни - 1 кг;
  • сахар - 1.2 кг;
  • вода - 3 ст.

Вишневое варенье без косточек
Вишневое варенье без косточек
depositphotos.com

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Приготовление:

  1. Вымыть ягоды, удалить хвостики, вынуть косточки. 
  2. Сварить сироп из сахара и воды. 
  3. Залить горячим сиропом вишни.
  4. Варить по 10-15 минут с 4-5 разовым охлаждением.  

Разлить готовое варенье по стерилизованным банками и закатать крышками. 

Вишневый конфитюр

Ингредиенты:

  • вишни - 900 г;
  • желфикс - 1 пакетик;
  • сахар - 1 кг.

Вишневый конфитюр
Вишневый конфитюр
depositphotos.com

Приготовление:

  1. Вымыть ягоды, дать стечь воде. 
  2. Перебрать и удалить косточки. 
  3. Смешать 2 ст.л. сахара с пакетом желфикса и добавить к ягодам. 
  4. Помешивая, довести смесь до кипения.
  5. Добавить оставшийся сахар, снова довести до кипения. 
  6. Варить конфитюр на сильном огне в течение минуты, постоянно помешивая. 
  7. Снять с плиты, при необходимости убрать пену.  
  8. Разлить конфитюр по стерилизованным банкам и закатать.

Вишневое варенье с шоколадом

Ингредиенты: 

  • вишни без косточек - 500 г;
  • сахар - 1 ст.;
  • свежевыжатый лимонный сок - 1 ст.л.;
  • горький шоколад - 100 г;
  • коньяк, вода - по 50 мл.

Варенье из вишни с шоколадом
Варенье из вишни с шоколадом
depositphotos.com

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Приготовление:

  1. Всыпать ягоды в кастрюлю, добавить воду, лимонный сок и сахар. 
  2. Помешивая, довести смесь до кипения.
  3. Уменьшить огонь, влить коньяк. 
  4. Варить на небольшом огне 20-25 минут, периодически помешивая. 
  5. Снять кастрюлю с огня, добавить кусочки шоколада. 
  6. Перемешать до полного растворения. 
  7. Переложить варенье в стерилизованную банку. Хранить в холодильнике.

Ранее мы писали, как приготовить абрикосовое варенье без стерилизации. 

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Теги: варенье, вишневое варенье, десерт, необычные рецепты
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Источник: IVONA)bigmir.net

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