Вишневое варенье: три вкусные идеи

Необычные рецепты для вкусного и ароматного сезонного варенья из вишни.

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В самом разгаре ягодный сезон, хозяйки заготавливают на зиму варенье. В начале июля пора сделать заготовку из вишен. Существует несколько способов консервации вишен - целиком или без косточки. Стоит помнить, что вишневое варенье с косточкой нельзя долго хранить, уже через год в ней начинает накапливаться вредная для организма синильная кислота.

Предлагаем три популярных рецепта заготовки вишневого варенья: без косточек, вишневый конфитюр и вишневое варенье с шоколадом. Последний вариант обладает необычным вкусом, отлично сочетается с блинами и мороженым. Вишневый конфитюр готовится очень быстро, это важно, поскольку из-за длительной варки продукт может потерять цвет.

Вишневое варенье обладает насыщенным вкусом и ароматом, и, кроме того, еще и необычайно полезно, низкокалорийное. Вишня богата витаминами С, и РР, и А, и В1, а также калием, натрием, кальцием, железом, йодом, фосфором, магнием. Специалистами доказано, что эта ягода очень полезна для мышц, кожи и сосудов. Ягоды вишни повышают уровень гемоглобина, насыщая кровь железом, медью и кобальтом. Вещества, содержащиеся в вишне, способствуют снижению уровня холестерина и сахара в крови. Спелая вишня, впитавшая в себя энергию солнца, – кладовая витамина В9, фолиевой кислоты, необходимой для иммунной и кровеносной систем. Осторожно следует употреблять варенье аллергикам, диабетикам, страдающим ожирением.

Вишневое варенье без косточек

Ингредиенты:

вишни - 1 кг;

сахар - 1.2 кг;

вода - 3 ст.

Вишневое варенье без косточек depositphotos.com

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Приготовление:

Вымыть ягоды, удалить хвостики, вынуть косточки. Сварить сироп из сахара и воды. Залить горячим сиропом вишни. Варить по 10-15 минут с 4-5 разовым охлаждением.

Разлить готовое варенье по стерилизованным банками и закатать крышками.

Вишневый конфитюр

Ингредиенты:

вишни - 900 г;

желфикс - 1 пакетик;

сахар - 1 кг.

Вишневый конфитюр depositphotos.com

Приготовление:

Вымыть ягоды, дать стечь воде. Перебрать и удалить косточки. Смешать 2 ст.л. сахара с пакетом желфикса и добавить к ягодам. Помешивая, довести смесь до кипения. Добавить оставшийся сахар, снова довести до кипения. Варить конфитюр на сильном огне в течение минуты, постоянно помешивая. Снять с плиты, при необходимости убрать пену. Разлить конфитюр по стерилизованным банкам и закатать.

Вишневое варенье с шоколадом

Ингредиенты:

вишни без косточек - 500 г;

сахар - 1 ст.;

свежевыжатый лимонный сок - 1 ст.л.;

горький шоколад - 100 г;

коньяк, вода - по 50 мл.

Варенье из вишни с шоколадом depositphotos.com

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Приготовление:

Всыпать ягоды в кастрюлю, добавить воду, лимонный сок и сахар. Помешивая, довести смесь до кипения. Уменьшить огонь, влить коньяк. Варить на небольшом огне 20-25 минут, периодически помешивая. Снять кастрюлю с огня, добавить кусочки шоколада. Перемешать до полного растворения. Переложить варенье в стерилизованную банку. Хранить в холодильнике.

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