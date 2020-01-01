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Подробный рецепт необычного мясного блюда, которое порадует домочадцев и поможет разнообразить рацион.

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Мясной хлеб или meatloaf — национальное блюдо в Германии и Бельгии. В дословном переводе - мясо в прямоугольнике, буханке. Действительно, блюдо отличается оригинальной формой, напоминающей буханку хлеба - “кирпичик”. Информацию о мясном хлебе можно найти в литературе, датированной V веком. Из-за мягкой консистенции, блюдо было популярно среди детей и стариков.

Основными ингредиентами мясного хлеба является мясной фарш, яйца, специи, допускается добавление размягченной в молоке булки. Довольно популярны рецепты мясного хлеба с овощами, вареным яйцом. Фарш выкладывают в специальную форму либо на противень, и разравнивают в форму «кирпичика» вручную. Мясной хлеб - здоровая альтернатива магазинной колбасе.

Мы предлагаем приготовить мясной хлеб с грибами. Закуска получается сочной, ароматной, а главное - очень сытной. Фарш для мясного хлеба можно взять любой, грибы также - на свой вкус. Чтобы блюдо было сочнее, можно добавить в фарш немного сметаны. Мясной хлебец будет держать форму, если в фарш добавить крахмал, хлебные крошки или панировочные сухари. Чтобы лучше чувствовался вкус ингредиентов, их не стоит измельчать в фарш наподобие мяса, а мелко нарезать.

Мясной хлеб с грибами: подробный видеорецепт depositphotos.com

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Приготовление:

Нарезать мелко грибы и лук. Обжарить грибы с луком, дать остыть. Вбить в мясной фарш яйцо, приправить солью, перцем и специями. Пропустить через пресс чеснок, добавить в фарш вместе со сметаной. Перемешать. Замочить хлеб, добавить в фарш. Всыпать панировочные сухари, луково-грибную массу. Перемешать. Смешать кетчуп с горчицей и сахаром. Смазать форму для запекания растительным маслом, выложить фарш, разровнять. Смазать сверху соусом. Запекать 45 минут при температуре 180 С.

Ранее мы писали, как приготовить хлеб с помидорами.

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