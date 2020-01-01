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Иногда так хочется приготовить необычное блюдо, которое обычно пробуем только в ресторанах - шоколадный фондан можно запросто повторить дома, нужно будет лишь немного терпения и огромное желание.

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Шоколадный фондан – “шоколад, который тает”, классический французский десерт. Десерт был изобретен Мишелем Брасом, французским шеф-поваром популярного ресторана “Лагиоль” в провинции Обрак, отмеченного тремя звездами Мишлен. Он раньше времени достал из духовки шоколадный десерт, поэтому начинка пропечься не успела. Впоследствии, на протяжении двух лет, Брас усовершенствовал свое детище.

Представляет собой воздушный бисквит с жидкой шоколадной начинкой. Другие известные названия - “шоколадная лава”, “вулкан”, “шоколадный лава кейк”. Десерт - нечто среднее между жидким шоколадом и шоколадным маффином, ведь, если десерт недопечь, то получится тягучий напиток, а передержав - получим кекс. Правильно испеченный фондан - кекс с жидкой начинкой.

На первый взгляд приготовить шоколадный фондан очень сложно, но в реальности - этот десерт идеален для лета, когда не хочется проводить много времени у плиты. Фондан готовится быстро, всего четверть часа и изысканный десерт порадует своим вкусом и красивым внешним видом. Главное для приготовления фондана - соблюдение температурного режима. С первого раза идеальная серединка может не получиться, все зависит от духовки и формочек, в которых выпекаются кексы. Поэтому, сначала надо выпечь один кекс, посмотреть серединку, и, если необходимо, увеличить или уменьшить время приготовления.



Шоколадный фондан: рецепт настоящего ресторанного десерта depositphotos.com

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Приготовление:

Нагреть духовку до 200 С, поломать шоколад. Растопить сливочное масло и шоколад в микроволновке до получения гладкой, блестящей массы. Взбить отдельно яйца с сахаром в крепкую пену ручным венчиком или миксером. Смешать муку с какао, добавить яично-сахарную смесь, взбить. Влить в получившееся тесто помешивая слегка загустевший шоколад с маслом. Тщательно перемешать. Смазать силиконовые формочки сливочным маслом, разлить смесь. Выпекать 7 минут, во время выпечки дверцу не открывать. Переложить фонданы на тарелку, украсить ягодами, мороженым присыпать сахарной пудрой.

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