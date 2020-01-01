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Простой рецепт консервации абрикоса, который позволяет сохранить фрукт красивым и сочным.

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Середина лета - сезон абрикосов. С этим фруктом готовят массу вкусных десертов, консервируют его на зиму. Как вариант - сделать заготовку абрикосов в сахарном сиропе. Такую заготовку не стерилизуют, фрукты закатывают целыми, либо разрезают на половинки. Такой способ консервации позволяет не превратить фрукт в варенье, он сохраняет свою форму. Консервированные абрикосы едят в качестве десерта либо используют в выпечку, для приготовления детского пюре.

Чтобы абрикосы в сиропе остались целыми, стоит соблюдать несколько правил их консервации. Так, для заготовки подойдут не слишком мягкие, но сочные плоды. Лучше выбирать более крупные абрикосы и максимально одинакового цвета. Важно тщательно промыть абрикосы, чтобы заготовка хранилась всю зиму. Для этого абрикосы моют и оставляют на 5 минут в холодной воде, а затем воду сливают. Удалять косточки из абрикосов, стоит очень внимательно, не повредив половинки.

Рецепт абрикосов в сиропе на зиму без стерилизации depositphotos.com

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Приготовление:

Разрезать аккуратно абрикосы пополам, удалить косточки. Простерилизовать банку и крышку. Выложить абрикосы в слегка остывшую банку. Соединить в кастрюле воду с сахаром, поставить на огонь. Довести все до кипения, помешивая, чтобы сахар хорошо растворился. Залить кипящим сиропом абрикосы до верха банки. Закатать банку крышкой, перевернуть вверх дном.

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