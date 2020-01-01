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Рецепт абрикосов в сиропе на зиму без стерилизации

Сегодня, 10:30Комментариев:0
Простой рецепт консервации абрикоса, который позволяет сохранить фрукт красивым и сочным.
Ингредиенты
  • Абрикос 1 кг
  • Сахар 500 г
  • Вода 1 л
Рецепт абрикосов в сиропе на зиму без стерилизации
Рецепт абрикосов в сиропе на зиму без стерилизации / depositphotos.com

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Середина лета - сезон абрикосов. С этим фруктом готовят массу вкусных десертов, консервируют его на зиму. Как вариант - сделать заготовку абрикосов в сахарном сиропе. Такую заготовку не стерилизуют, фрукты закатывают целыми, либо разрезают на половинки. Такой способ консервации позволяет не превратить фрукт в варенье, он сохраняет свою форму. Консервированные абрикосы едят в качестве десерта либо используют в выпечку, для приготовления детского пюре. 

Чтобы абрикосы в сиропе остались целыми, стоит соблюдать несколько правил их консервации. Так, для заготовки подойдут не слишком мягкие, но сочные плоды. Лучше выбирать более крупные абрикосы и максимально одинакового цвета. Важно тщательно промыть абрикосы, чтобы заготовка хранилась всю зиму. Для этого абрикосы моют и оставляют на 5 минут в холодной воде, а затем воду сливают. Удалять косточки из абрикосов, стоит очень внимательно, не повредив половинки.  

Рецепт абрикосов в сиропе на зиму без стерилизации
Рецепт абрикосов в сиропе на зиму без стерилизации
depositphotos.com

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Приготовление:

  1. Разрезать аккуратно абрикосы пополам, удалить косточки.
  2. Простерилизовать банку и крышку.
  3. Выложить абрикосы в слегка остывшую банку. 
  4. Соединить в кастрюле воду с сахаром, поставить на огонь.
  5. Довести все до кипения, помешивая, чтобы сахар хорошо растворился. 
  6. Залить кипящим сиропом абрикосы до верха банки.
  7. Закатать банку крышкой, перевернуть вверх дном.

Ранее мы писали, что приготовить из чайной розы. 

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Теги:абрикос,консервация,заготовки на зиму,,
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Источник: IVONA)bigmir.net

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