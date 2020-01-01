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Цветная капуста по-корейски: приготовление в домашних условиях

Сегодня, 10:30Комментариев:0
Цветная капуста может стать еще вкуснее, если приготовить из нее пикантную хрустящую закуску.
Ингредиенты
  • Цветная капуста 700 г
  • Морковь 1 шт
  • Чеснок 5 зубцов
  • Уксус, сахар по 1 ст.
  • Соль 2 ст.л
  • Растительное масло 50 мл
  • Лавровый лист
  • Молотый кориандр, паприка, перец черный молотый по 2 ч.л.
Цветная капуста по-корейски: приготовление в домашних условиях
Цветная капуста по-корейски: приготовление в домашних условиях / depositphotos.com

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Цветная капуста - полезен так же как и любой другой вид капусты. В цветной капусте масса полезных питательных веществ, а также витаминов и микроэлементов. Продукт - диетический, идеально подходит для детского питания. Пюре из цветной капусты дают малышам в качестве первого прикорма. Блюда из цветной капусты необходимо ввести в рацион постящимся, вегетарианцам.

Цветную капусту можно приготовить по-разному, варить, запекать, мариновать. Самые популярные блюда из цветной капусты - супы, запеканки, овощные рагу, салаты. В летний сезон также популярна цветная капуста в яичном кляре. Удобно готовить цветную капусту в скороварке или мультиварке. Какое-бы блюдо вы не решили готовить, стоит помнить, что оно получится испорченным, если цветную капусту передержать.

Предлагаем приготовить цветную капусту по-корейски. Это пикантная закуска с нежной, хрустящей консистенцией. Закуска идеально подойдет практически к любому основному блюду, гарниру. Замариновать цветную капусту очень легко, всего 20 минут. Далее овощ заливают горячим маринадом и оставляют на ночь. Уже утром закуску можно пробовать. Хранить цветную капусту по-корейски в холодильнике можно долго. 

Для тех, кто предпочитает острое, в маринад можно добавить жгучий перец. Для приготовления маринада можно использовать специи отдельно либо готовую приправу для моркови по-корейски.

Цветная капуста по-корейски: приготовление в домашних условиях
Цветная капуста по-корейски: приготовление в домашних условиях
depositphotos.com

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Приготовление:

  1. Вымочить свежую цветную капусту в холодной соленой воде 10 минут
  2. Промыть, разобрать на соцветия. 
  3. Бланшировать в кипящей, несоленой воде 2 минуты, откинуть на дуршлаг. 
  4. Натереть морковь на терке для корейской моркови, чеснок нарезать крупными пластинами. 
  5. Для маринада: в кипящую воду добавить соль, сахар, растительное масло и уксус.
  6. Дать покипеть маринаду 5 минут, залить им капусту. Дать полностью остыть. 
  7. Добавить чеснок и морковь, специи. 
  8. Оставить в прохладном месте на 6 часов, лучше на ночь.

Ранее мы писали, как дома замариновать чесночные стрелки.

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Теги:цветная капуста,маринады,пряности,,
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Источник: IVONA)bigmir.net

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