Цветная капуста по-корейски: приготовление в домашних условиях

Читай также: Малосольные огурцы в кульке: как приготовить
Цветная капуста - полезен так же как и любой другой вид капусты. В цветной капусте масса полезных питательных веществ, а также витаминов и микроэлементов. Продукт - диетический, идеально подходит для детского питания. Пюре из цветной капусты дают малышам в качестве первого прикорма. Блюда из цветной капусты необходимо ввести в рацион постящимся, вегетарианцам.
Цветную капусту можно приготовить по-разному, варить, запекать, мариновать. Самые популярные блюда из цветной капусты - супы, запеканки, овощные рагу, салаты. В летний сезон также популярна цветная капуста в яичном кляре. Удобно готовить цветную капусту в скороварке или мультиварке. Какое-бы блюдо вы не решили готовить, стоит помнить, что оно получится испорченным, если цветную капусту передержать.
Предлагаем приготовить цветную капусту по-корейски. Это пикантная закуска с нежной, хрустящей консистенцией. Закуска идеально подойдет практически к любому основному блюду, гарниру. Замариновать цветную капусту очень легко, всего 20 минут. Далее овощ заливают горячим маринадом и оставляют на ночь. Уже утром закуску можно пробовать. Хранить цветную капусту по-корейски в холодильнике можно долго.
Для тех, кто предпочитает острое, в маринад можно добавить жгучий перец. Для приготовления маринада можно использовать специи отдельно либо готовую приправу для моркови по-корейски.
Читай также: Сладкий перец в масле на зиму с пряностями
Приготовление:
Ранее мы писали, как дома замариновать чесночные стрелки.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.
Полная версия правил