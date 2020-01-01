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Цветная капуста может стать еще вкуснее, если приготовить из нее пикантную хрустящую закуску.

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Цветная капуста - полезен так же как и любой другой вид капусты. В цветной капусте масса полезных питательных веществ, а также витаминов и микроэлементов. Продукт - диетический, идеально подходит для детского питания. Пюре из цветной капусты дают малышам в качестве первого прикорма. Блюда из цветной капусты необходимо ввести в рацион постящимся, вегетарианцам.

Цветную капусту можно приготовить по-разному, варить, запекать, мариновать. Самые популярные блюда из цветной капусты - супы, запеканки, овощные рагу, салаты. В летний сезон также популярна цветная капуста в яичном кляре. Удобно готовить цветную капусту в скороварке или мультиварке. Какое-бы блюдо вы не решили готовить, стоит помнить, что оно получится испорченным, если цветную капусту передержать.

Предлагаем приготовить цветную капусту по-корейски. Это пикантная закуска с нежной, хрустящей консистенцией. Закуска идеально подойдет практически к любому основному блюду, гарниру. Замариновать цветную капусту очень легко, всего 20 минут. Далее овощ заливают горячим маринадом и оставляют на ночь. Уже утром закуску можно пробовать. Хранить цветную капусту по-корейски в холодильнике можно долго.

Для тех, кто предпочитает острое, в маринад можно добавить жгучий перец. Для приготовления маринада можно использовать специи отдельно либо готовую приправу для моркови по-корейски.

Цветная капуста по-корейски: приготовление в домашних условиях depositphotos.com

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Приготовление:

Вымочить свежую цветную капусту в холодной соленой воде 10 минут Промыть, разобрать на соцветия. Бланшировать в кипящей, несоленой воде 2 минуты, откинуть на дуршлаг. Натереть морковь на терке для корейской моркови, чеснок нарезать крупными пластинами. Для маринада: в кипящую воду добавить соль, сахар, растительное масло и уксус. Дать покипеть маринаду 5 минут, залить им капусту. Дать полностью остыть. Добавить чеснок и морковь, специи. Оставить в прохладном месте на 6 часов, лучше на ночь.

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