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Необычный рецепт хлеба, которым можно побаловать всю семью.

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Рецептов приготовления хлеба в кулинарии насчитывается не один десяток. В кухнях многих стран есть свой традиционный хлеб. Например, в Украине это - калач, в Италии - фокачча, в Австрии - брецель, в Германии - пумперникель, во Франции - бриошь, в Финляндии - рейкялейпя, в Мексике - тортилья, в Израиле - хала, в Турции - симит.

Предлагаем приготовить оригинальный томатный хлеб. Особенность этого хлеба в том, что тесто делается на томатном соке. Выпечка получается очень нежной, воздушной, красивого цвета с небольшой кислинкой, по вкусу напоминает пиццу. Для пикантности в тесто для томатного хлеба добавляют пряности, например, чеснок, базилик, кусочки вяленых томатов. Такой хлеб идеален на завтрак на бутерброды с сыром, подают его к первым блюдам. Выпечка обязательно понравится и деткам, и взрослым.

Чтобы приготовить томатный хлеб, необходимо сделать правильный замес. Советуем использовать тестомес, тогда тесто выйдет эластичным, гладким, мягким, не пристающим к рукам. А выпекать томатный хлеб можно в хлебопечке либо в духовке. Только при сильном зарумянивании верха, его прикрывают фольгой. Готовность хлеба проверяется постукиванием по низу хлеба. Если звук глухой, как по пустой емкости - хлеб готов!

Томатный хлеб с вялеными помидорами и пряными травами depositphotos.com

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Приготовление:

Просеять муку в чашу комбайна. Добавить дрожжи, соль, сахар, сухие травы. Все перемешать. Добавить в чашу с теплой водой томатную пасту, растительное масло. Перемешать до однородности. Вливать постепенно томатную смесь в чашу с мукой. Вымешивать тесто при помощи насадки крюк, сначала на маленькой скорости, а затем на средней, в течение 7 минут. Скатать тесто в шар, обернуть пищевой пленкой, оставить на час в теплом месте. Оно увеличится в 3 раза. Выложить тесто на стол присыпанный мукой, примять руками в прямоугольную лепешку. Скатать в рулет, придавая форму батона. Переложить заготовку на противень с пергаментом, накрыть полотенцем, оставить на 30 минут. Выпекать в заранее разогретой духовке час при температуре 180 С. Дать остыть на решетке.

Ранее мы писали, как приготовить хлеб из гороха.

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