Томатный хлеб с вялеными помидорами и пряными травами

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Рецептов приготовления хлеба в кулинарии насчитывается не один десяток. В кухнях многих стран есть свой традиционный хлеб. Например, в Украине это - калач, в Италии - фокачча, в Австрии - брецель, в Германии - пумперникель, во Франции - бриошь, в Финляндии - рейкялейпя, в Мексике - тортилья, в Израиле - хала, в Турции - симит.
Предлагаем приготовить оригинальный томатный хлеб. Особенность этого хлеба в том, что тесто делается на томатном соке. Выпечка получается очень нежной, воздушной, красивого цвета с небольшой кислинкой, по вкусу напоминает пиццу. Для пикантности в тесто для томатного хлеба добавляют пряности, например, чеснок, базилик, кусочки вяленых томатов. Такой хлеб идеален на завтрак на бутерброды с сыром, подают его к первым блюдам. Выпечка обязательно понравится и деткам, и взрослым.
Чтобы приготовить томатный хлеб, необходимо сделать правильный замес. Советуем использовать тестомес, тогда тесто выйдет эластичным, гладким, мягким, не пристающим к рукам. А выпекать томатный хлеб можно в хлебопечке либо в духовке. Только при сильном зарумянивании верха, его прикрывают фольгой. Готовность хлеба проверяется постукиванием по низу хлеба. Если звук глухой, как по пустой емкости - хлеб готов!
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Приготовление:
Ранее мы писали, как приготовить хлеб из гороха.
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