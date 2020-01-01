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Мегкий меренговый рулет с сезонными ягодами и маскарпоне придется кстати в летний зной.

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В летний зной меньше всего хочется калорийных маслянистых тортов и сдобных пирогов, но отказаться от какого-нибудь десерта довольно сложно. Как вариант - приготовить легкий меренговый рулет с сезонными ягодами и маскарпоне. Десерт получается нежным, буквально тающим во рту, а свежие ягоды только подчеркивают нежную консистенцию и яркий сливочный вкус этого восхитительного лакомства. Главный плюс десерта - он лишен муки, а значит - безглютеновый. Меренговый рулет можно смело давать детям, а если у ребенка есть аллергическая реакция на ягоды - тогда их из перечня ингредиентов безболезненно исключают.

Чтобы приготовить меренговый рулет, не понадобится прикладывать массу усилий. Достаточно правильно подготовить яичные белки, из которых впоследствии пекут основной корж. В качестве ягодной прослойки идеально использовать малину, вишню, любые другие кислые фрукты, а также персики и абрикосы. Также в меренгу кладут консервированные ягоды и фрукты, замороженные. Можно дополнительно сделать фисташковый или ореховый слой.

Меренговый рулет с ягодами: вкусный домашний десерт depositphotos.com

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Приготовление

Отделить белки от желтков, поместить в чистую и сухую емкость. Взбивать минуту на средней скорости. Добавлять постепенно сахарную пудру и ванильный сахар. Взбивать на максимальной скорости до крепких пиков, а потом уменьшить скорость взбивания до минимальной. Всыпать крахмал, лимонную кислоту. Перемешать. Застелить противень пергаментом. Выложить взбитую массу на противень, разровнять по всей поверхности, чтобы высота коржа получилась одинаковая по всей площади. Присыпать сверху рубленым миндальным орехом. Выпекать в разогретой духовке при 150°С полчаса до золотистой корочки. Добавить малину, перетертую с сахаром. Накрыть корж вторым слоем пергамента, положить сверху решетку от духового шкафа (другой противень или большую доску) и перевернуть все на решетку. Убрать противень, аккуратно снять пергамент, на котором выпекался корж. Дать остыть. Взбить холодные сливки и сыр маскарпоне. Добавить сахарную пудру, взбить на средней скорости. Выложить крем ровным слоем на остывший корж, и разложить нарезанные ягоды или орехи. Свернуть корж рулетом, орехами наружу, используя пергамент. Переложить рулет на большое блюдо, аккуратно обрезать края рулета. Украсить кремом, ягодами и орехами по вкусу. Убрать в холодильник на пару часов, можно на ночь.

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