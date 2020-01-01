Меренговый рулет с ягодами: вкусный домашний десерт

В летний зной меньше всего хочется калорийных маслянистых тортов и сдобных пирогов, но отказаться от какого-нибудь десерта довольно сложно. Как вариант - приготовить легкий меренговый рулет с сезонными ягодами и маскарпоне. Десерт получается нежным, буквально тающим во рту, а свежие ягоды только подчеркивают нежную консистенцию и яркий сливочный вкус этого восхитительного лакомства. Главный плюс десерта - он лишен муки, а значит - безглютеновый. Меренговый рулет можно смело давать детям, а если у ребенка есть аллергическая реакция на ягоды - тогда их из перечня ингредиентов безболезненно исключают.
Чтобы приготовить меренговый рулет, не понадобится прикладывать массу усилий. Достаточно правильно подготовить яичные белки, из которых впоследствии пекут основной корж. В качестве ягодной прослойки идеально использовать малину, вишню, любые другие кислые фрукты, а также персики и абрикосы. Также в меренгу кладут консервированные ягоды и фрукты, замороженные. Можно дополнительно сделать фисташковый или ореховый слой.
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