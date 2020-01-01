Летний салат из шпината и авокадо: рецепт от участницы "Супермодели по-украински"
Участница "Супермодели по-украински" Арина Любителева поделилась вкусным рецептом.
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В жаркие летние дни все задаются вопросом: что есть, чтобы не только подкрепиться, но и освежиться? Ответ очевиден — легкие летние зеленые салаты. Рецептом такого поделилась Арина Любителева — участница второго сезона проекта «Супермодели по-украински», который выпускал Новый канал.
— В такую погоду, по-моему, грех не есть зеленые салаты. Я люблю делать их из шпината, своего любимого маш-салата и авокадо, — говорит Арина.
Ингредиенты:
- шпинат — 60 г;
- маш-салат — 120 г;
- моцарелла — 200 г;
- авокадо — 0,5 шт.;
- огурец — 2 шт.;
- оливковое масло — 3 ст.л.;
- соус «Бальзамико» — 2 ч.л.;
- соль — по вкусу.
Способ приготовления:
- На дно миски выложите промытые листья шпината и маш-салата.
- Очистите авокадо от кожуры, выньте косточку и нарежьте мякоть небольшими кубиками.
- Нарежьте небольшими кубиками огурец и моцареллу.
- Сложите все ингредиенты в одну емкость, посолите, заправьте оливковым маслом.
- При подаче полейте салат соусом «Бальзамико». Подавать можно как самостоятельное блюдо, так и в качестве дополнения к гарниру. Приятного аппетита!
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