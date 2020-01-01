Участница "Супермодели по-украински" Арина Любителева поделилась вкусным рецептом.

Летний салат из шпината и авокадо: рецепт от участницы «Супермодели по-украински» unsplash

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В жаркие летние дни все задаются вопросом: что есть, чтобы не только подкрепиться, но и освежиться? Ответ очевиден — легкие летние зеленые салаты. Рецептом такого поделилась Арина Любителева — участница второго сезона проекта «Супермодели по-украински», который выпускал Новый канал.



Летний салат из шпината и авокадо: рецепт от участницы «Супермодели по-украински» Пресс-служба

— В такую погоду, по-моему, грех не есть зеленые салаты. Я люблю делать их из шпината, своего любимого маш-салата и авокадо, — говорит Арина.

Ингредиенты:

шпинат — 60 г;

маш-салат — 120 г;

моцарелла — 200 г;

авокадо — 0,5 шт.;

огурец — 2 шт.;

оливковое масло — 3 ст.л.;

соус «Бальзамико» — 2 ч.л.;

соль — по вкусу.

Способ приготовления:

На дно миски выложите промытые листья шпината и маш-салата.

Очистите авокадо от кожуры, выньте косточку и нарежьте мякоть небольшими кубиками.

Нарежьте небольшими кубиками огурец и моцареллу.

Сложите все ингредиенты в одну емкость, посолите, заправьте оливковым маслом.

При подаче полейте салат соусом «Бальзамико». Подавать можно как самостоятельное блюдо, так и в качестве дополнения к гарниру. Приятного аппетита!

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