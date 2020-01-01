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Патлыджан из баклажанов: рецепт закуски пошагово

49 мин назадКомментариев:0
Рецепт пикантной закуски из запеченных баклажанов с чесноком и зеленью.
Ингредиенты
  • Баклажаны 2 шт
  • Чеснок 2 зубца
  • Йогурт, оливковое масло по 2 ст.л.
  • Кунжут 1 ч.л.
  • Соль
  • Перец черный молотый
  • Перец острый стручковый
  • Петрушка
  • Лимонный сок
Патлыджан из баклажанов: рецепт закуски пошагово
Патлыджан из баклажанов: рецепт закуски пошагово / depositphotos.com

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Турецкая кухня у многих ассоциируется с баклажанами, и так оно и есть. Без этого овоща трудно представить турецкий обед или ужин. Вариантов патлыджана очень много. Самое популярное - патлыджан эзмеси или баклажановая закуска (паста). Также готовят патлыджан кебаб - шашлык из баклажанов, патлыджан салатасы - со сладким перцем, патлыджан отурма - с фаршем, патлыджан туршу или маринованные баклажаны,  патлыджан икрасы, патлыджан  силькме и т.д.

Предлагаем приготовить простую баклажанную закуску - патлыджан эзмеси. Даже в Турции это блюдо готовят по-разному. Например, могут добавлять лимонный сок и зеленый перец, оливковое масло, кунжут, кумин, помидоры, а украшают сумахом. Но основа всегда неизменна - баклажаны, чеснок, перец. Для приготовления патлыджан эзмеси, необходимо запечь овощи целиком. Это можно сделать как в духовке, так и в микроволновке либо в специальной турецкой посуде с прорезями для обжаривания овощей на огне. Обжарить баклажаны можно по старинке - на рассекателе газа. Далее из печеных баклажанов делают пасту с помощью йогурта, чеснока, зелени, перца. Перед подачей советуем посыпать закуску кунжутными семенами.

Патлыджан из баклажанов: рецепт закуски пошагово
Патлыджан из баклажанов: рецепт закуски пошагово
depositphotos.com

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Приготовление:

  1. Вымыть баклажаны,вытереть, разделить пополам вдоль.
  2. Сделать на мякоти надрезы, посолить, сбрызнуть маслом.
  3. Запекать при 180 С до мягкости, дать остыть.
  4. Снять кожицу, нарезать на маленькие кусочки или размять вилкой.
  5. Порубить мелко чеснок, измельчить зелень.
  6. Соединить в отдельной емкости баклажаны, чеснок, зелень, острый стручковый перец, йогурт. Перемешать.
  7. Добавить по вкусу специи - соль, сахар, перец, лимонный сок.
  8. Посыпать семенами кунжута перед подачей.

Ранее мы писали, как приготовить пхали из шпината со стручковой фасолью. 

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Теги:баклажан,турецкая кухня,блюда из баклажанов,,
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Источник: IVONA)bigmir.net

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