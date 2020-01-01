49 мин назад Комментариев:0

Рецепт пикантной закуски из запеченных баклажанов с чесноком и зеленью.

Читай также: Как правильно варить кукурузу?

Турецкая кухня у многих ассоциируется с баклажанами, и так оно и есть. Без этого овоща трудно представить турецкий обед или ужин. Вариантов патлыджана очень много. Самое популярное - патлыджан эзмеси или баклажановая закуска (паста). Также готовят патлыджан кебаб - шашлык из баклажанов, патлыджан салатасы - со сладким перцем, патлыджан отурма - с фаршем, патлыджан туршу или маринованные баклажаны, патлыджан икрасы, патлыджан силькме и т.д.

Предлагаем приготовить простую баклажанную закуску - патлыджан эзмеси. Даже в Турции это блюдо готовят по-разному. Например, могут добавлять лимонный сок и зеленый перец, оливковое масло, кунжут, кумин, помидоры, а украшают сумахом. Но основа всегда неизменна - баклажаны, чеснок, перец. Для приготовления патлыджан эзмеси, необходимо запечь овощи целиком. Это можно сделать как в духовке, так и в микроволновке либо в специальной турецкой посуде с прорезями для обжаривания овощей на огне. Обжарить баклажаны можно по старинке - на рассекателе газа. Далее из печеных баклажанов делают пасту с помощью йогурта, чеснока, зелени, перца. Перед подачей советуем посыпать закуску кунжутными семенами.

Патлыджан из баклажанов: рецепт закуски пошагово depositphotos.com

Читай также: Как правильно заморозить ягоды на зиму?

Приготовление:

Вымыть баклажаны,вытереть, разделить пополам вдоль. Сделать на мякоти надрезы, посолить, сбрызнуть маслом. Запекать при 180 С до мягкости, дать остыть. Снять кожицу, нарезать на маленькие кусочки или размять вилкой. Порубить мелко чеснок, измельчить зелень. Соединить в отдельной емкости баклажаны, чеснок, зелень, острый стручковый перец, йогурт. Перемешать. Добавить по вкусу специи - соль, сахар, перец, лимонный сок. Посыпать семенами кунжута перед подачей.

Ранее мы писали, как приготовить пхали из шпината со стручковой фасолью.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.