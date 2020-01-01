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Грибная лазанья с соусом Бешамель: подробный рецепт

Сегодня, 15:31Комментариев:0
Как приготовить сытное блюдо итальянской кухни, чтобы оно получилось вкусным и "настоящим".
Ингредиенты
  • Для теста:
  • Мука 3 ст
  • Яйца 2 шт
  • Вода 0,5 ст
  • Соль 0,5 ч.л.
  • Для соуса:
  • Мука 5 ст.л.
  • Соль
  • Молоко 1 л
  • Сливочное масло 100 г
  • Для начинки:
  • Соль
  • Шампиньоны 700 г
  • Лук репчатый 2 шт
  • Твердый сыр 300 г
  • Растительное масло 3 ст.л.
  • Перец черный молотый
Грибная лазанья с соусом Бешамель: подробный рецепт
Грибная лазанья с соусом Бешамель: подробный рецепт / depositphotos.com

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Лазанья - традиционное блюдо итальянской кухни, которое готовится из листов теста и начинки. Все это заливается соусом Бешамель. Начинку для лазаньи можно приготовить из мясного фарша, овощей, грибов, сыра пармезан и др. Слово “лазанья” изначально означало кастрюлю, в которой готовят пищу, хотя считают, что в греческом языке оно может означать “горячие пластины”. Впервые лазанью испекли в итальянской провинции Эмилия-Романия, а потом она стала популярна по всей стране. Лазанью готовили в специальной сковороде без ручки, где перекладывали слоями тесто, рагу и пармезан, иногда, соус песто. Чтобы тесто выглядело аппетитнее, в него добавляли растертый шпинат, и оно становилось ярко-зеленым.

Для приготовления вкусной лазанью важны два ингредиента: тесто и соус. Тесто готовится также как на макароны, исключительно из твердых сортов пшеницы. В современной лазанье - 6 слоев теста, на каждый из которых выкладывают начинку, а сверху посыпают тертым сыром и кладут кусочек сливочного масла. Итальянцы для лазаньи используют рикотту или моцареллу, а для лазаньи Болоньезе только пармезан.

Опытные кулинары говорят, что секрет лазаньи заключается в умении хозяек готовить соус Бешамель. В классическом варианте бешамель входит 5 ингредиентов: молоко, мука, сливочное масло, молотый перец и соль. При этом масло используют растопленное, мука - поджаренную, а молоко - вскипяченное. Все варится вместе до загустения. Лазанья подается горячей.

Мы предлагаем приготовить лазанью из домашнего теста, но можно использовать уже готовые листы. Советуем сделать лазанью с грибами, которые предварительно обжаривают. В грибную начинку кладут помидоры, сладкий перец, лук, баклажаны. Грибы для лазаньи подойдут любые.

Грибная лазанья с соусом Бешамель: подробный рецепт
Грибная лазанья с соусом Бешамель: подробный рецепт
depositphotos.com

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Приготовление:

  1. Просеять муку в глубокую миску, добавить соль.
  2. Сделать в центре углубление, разбить туда яйца, вылить воду. Замесить тесто.
  3. Оставить отдохнуть на 30 минут.
  4. Нарезать мелко грибы и лук, обжарить на растительном масле до готовности. Посолить и поперчить по вкусу. 
  5. Натереть сыр на терке.
  6. Растопить сливочное масло, добавить муку и немного обжарить.
  7. Влить молоко, посолить, поперчить по вкусу. 
  8. Перемешать тщательно венчиком соус, варить регулярно помешивая, пока соус не загустеет. Дать остыть.  
  9. Раскатать тесто в пласт, вырезать листы необходимой формы и диаметра.
  10. Сформировать лазанью: дно формы смазать растительным маслом, выложить первый лист, сверху грибы, немного сыра и соус, снова лист. 
  11. Посыпать сыром верх, отправить в духовку на 40 минут.

Ранее мы писали, как приготовить вкусные макароны в томатном соусе.

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Теги:соус бешамель,лазанья,итальянская кухня,,
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Источник: IVONA)bigmir.net

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