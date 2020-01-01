Грибная лазанья с соусом Бешамель: подробный рецепт

Читай также: Пикантные помидоры фаршированные творогом и зеленью
Лазанья - традиционное блюдо итальянской кухни, которое готовится из листов теста и начинки. Все это заливается соусом Бешамель. Начинку для лазаньи можно приготовить из мясного фарша, овощей, грибов, сыра пармезан и др. Слово “лазанья” изначально означало кастрюлю, в которой готовят пищу, хотя считают, что в греческом языке оно может означать “горячие пластины”. Впервые лазанью испекли в итальянской провинции Эмилия-Романия, а потом она стала популярна по всей стране. Лазанью готовили в специальной сковороде без ручки, где перекладывали слоями тесто, рагу и пармезан, иногда, соус песто. Чтобы тесто выглядело аппетитнее, в него добавляли растертый шпинат, и оно становилось ярко-зеленым.
Для приготовления вкусной лазанью важны два ингредиента: тесто и соус. Тесто готовится также как на макароны, исключительно из твердых сортов пшеницы. В современной лазанье - 6 слоев теста, на каждый из которых выкладывают начинку, а сверху посыпают тертым сыром и кладут кусочек сливочного масла. Итальянцы для лазаньи используют рикотту или моцареллу, а для лазаньи Болоньезе только пармезан.
Опытные кулинары говорят, что секрет лазаньи заключается в умении хозяек готовить соус Бешамель. В классическом варианте бешамель входит 5 ингредиентов: молоко, мука, сливочное масло, молотый перец и соль. При этом масло используют растопленное, мука - поджаренную, а молоко - вскипяченное. Все варится вместе до загустения. Лазанья подается горячей.
Мы предлагаем приготовить лазанью из домашнего теста, но можно использовать уже готовые листы. Советуем сделать лазанью с грибами, которые предварительно обжаривают. В грибную начинку кладут помидоры, сладкий перец, лук, баклажаны. Грибы для лазаньи подойдут любые.
Читай также: Как приготовить спагетти болоньезе
Приготовление:
Ранее мы писали, как приготовить вкусные макароны в томатном соусе.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.
Полная версия правил