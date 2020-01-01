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Варенье из малины “пятиминутка”: актуальный рецепт

Сегодня, 10:50Комментариев:0
Малина богата витаминами и минералами, потому лакомство из нее будет вкусным и полезным одновременно.
Ингредиенты
  • Малина 500 г
  • Сахар 300 г
Варенье из малины “пятиминутка”: актуальный рецепт
Варенье из малины “пятиминутка”: актуальный рецепт / depositphotos.com

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Малина - полезная ягода, которая поспевает в июне. Она богата витаминами А, С, Е,  РР, группы В. Содержит фолиевую кислоту, железо, калий, медь, кислоты, йод, глюкозу, фруктозу и много клетчатки. Малина полезна при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, улучшает работу почек, восстанавливает сердечный ритм, полезны при неврастении, диабете, воспалении суставов и гинекологических заболеваниях. Малина низкокалорийная – в 100 г ягод всего 41 ккал.

В кулинарии малину используют не только для приготовления десертов, возможности ягоды - безграничны. Она отлично сочетается блюдами из мяса, птицы и дичи, салатами, горячими блюдами, холодными закусками. Важно только придерживаться правила - добавлять ягоду в конце приготовления, чтобы она не успела свариться. Малина – идеальный ингредиент для фруктовых салатов, начинок для вареников и пирогов, соусов, компотов, морсов и даже алкогольных настоек. Очень популярен и малиновый соус к мясу – особенно хорошо он сочетается с дичью и говядиной. Подать малиновый соус можно и к сладким десертам – творожным запеканкам, мороженому, фруктовым салатам. Из малины получаются отменные компоты, морсы, сиропы и алкогольные настойки. 

Поскольку при термической обработке малина практически не теряет свои ценные свойства, из нее чаще всего варят варенье, делают джемы, мармелад и желе. Самые вкусные рецепты - варенье «пятиминутка» и малина перетертая с сахаром. Покупая малину, обязательно обращают внимание на внешний вид: ягоды должны быть сухими, желательно одинакового размера и не придавленными. Для варенья больше подойдет недоспелая ягода, в которой высокое содержание пектина, необходимого для получения густоты.

Предлагаем приготовить малиновое варенье “пятиминутку”. Оно ценится хозяйками за быстроту приготовления, ведь ягоды не нужно перетирать. Главное - не передержать варенье на огне, чтобы оно не потеряло красивый рубиновый цвет и сохранились все витамины. Варенье “пятиминутка” из малины получается жиже, чем любое другое.

Варенье из малины “пятиминутка”: актуальный рецепт
Варенье из малины “пятиминутка”: актуальный рецепт
depositphotos.com

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Приготовление:

  1. Пересыпать малину слоями сахара, не перемешивать.
  2. Накрыть посуду с ягодами марлей, оставить при комнатной температуре на 4 часа, чтобы малина пустила сок.
  3. Поставить кастрюлю на тихий огонь, довести до кипения. 
  4. Проварить 5 минут с момента закипания. Кипение на этом этапе должно быть более бурным и активным. Снимать пену, встряхивать, но не мешать.
  5. Разлить горячее варенье по сухим стерилизованным банкам, закатать крышками.
  6. Перевернуть закатку вверх дном, хранить при комнатной температуре, в прохладном и затемненном месте. 

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Теги:малина,варенье,малиновое варенье,,
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Источник: IVONA)bigmir.net

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