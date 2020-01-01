Жареный рис с курицей: простой рецепт тайского блюда от известного шеф-повара
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Тайская кухня давно завоевала сердца многих украинцев – традиционными азиатскими блюдами никого не удивишь, они давно стали обыденными. Причем готовить их совсем несложно – с этим справится даже человек, который далек от кулинарии. А поможет в этом рецепт жареного риса с курицей от шеф-повара Антона Васильева – участника гастпроекта «Хлебное зрелище», который Новый канал выпускает в YouTube.
Жареный рис с курицей: рецепт от Антона Васильева
Ингредиенты:
- куриное филе – 400 г;
- жасминовый рис – 200 г;
- яйцо – 1 шт.;
- морковь – 1 шт.;
- помидор – 2 шт.;
- лук – 1 шт.;
- соевый соус – 100 мл;
- растительное масло;
- белый перец – по вкусу;
- сахар – по вкусу;
- зеленый лук – по вкусу.
Способ приготовления:
- Нарежьте куриное филе на тонкие слайсы.
- Обжарьте их на сильном огне на растительном масле, вбейте яйцо и помешивайте.
- Нарежьте мелким кубиком морковь, помидоры и лук. Добавьте овощи на сковороду к курице.
- Отварите рис и добавьте его к курице и овощам. Обжаривайте все вместе на сильном огне несколько минут.
- Затем добавьте соевый соус, сахар и белый перец.
- Перемешайте и добавьте мелко нарезанный зеленый лук.
- Подавайте жареный рис со свежим огурцом.
Приятного аппетита!
Кстати, уже в это воскресенье, 21 июня, на YouTube Нового канала выйдет свежий выпуск «Хлебного зрелища», в котором шеф-повара Антон Васильев и Илья Семин будут удивлять своими блюдами из «набора для завтрака в постель» украинского певца Ивана Дорна.
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