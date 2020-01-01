Участник "Хлебного зрелища" Антон Васильев поделился рецептом, с которым справится даже человек без кулинарного опыта.

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Тайская кухня давно завоевала сердца многих украинцев – традиционными азиатскими блюдами никого не удивишь, они давно стали обыденными. Причем готовить их совсем несложно – с этим справится даже человек, который далек от кулинарии. А поможет в этом рецепт жареного риса с курицей от шеф-повара Антона Васильева – участника гастпроекта «Хлебное зрелище», который Новый канал выпускает в YouTube.

Жареный рис с курицей: простой рецепт тайского блюда от известного шеф-повара Пресс-служба

Жареный рис с курицей: рецепт от Антона Васильева

Ингредиенты:

куриное филе – 400 г;

жасминовый рис – 200 г;

яйцо – 1 шт.;

морковь – 1 шт.;

помидор – 2 шт.;

лук – 1 шт.;

соевый соус – 100 мл;

растительное масло;

белый перец – по вкусу;

сахар – по вкусу;

зеленый лук – по вкусу.

Способ приготовления:

Нарежьте куриное филе на тонкие слайсы.

Обжарьте их на сильном огне на растительном масле, вбейте яйцо и помешивайте.

Нарежьте мелким кубиком морковь, помидоры и лук. Добавьте овощи на сковороду к курице.

Отварите рис и добавьте его к курице и овощам. Обжаривайте все вместе на сильном огне несколько минут.

Затем добавьте соевый соус, сахар и белый перец.

Перемешайте и добавьте мелко нарезанный зеленый лук.

Подавайте жареный рис со свежим огурцом.

Приятного аппетита!

Кстати, уже в это воскресенье, 21 июня, на YouTube Нового канала выйдет свежий выпуск «Хлебного зрелища», в котором шеф-повара Антон Васильев и Илья Семин будут удивлять своими блюдами из «набора для завтрака в постель» украинского певца Ивана Дорна.

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