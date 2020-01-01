45 мин назад Комментариев:0

Летом самое время побаловать себя изысканным десертом с клубникой.

Читай также: Малиновое варенье на фруктозе и сорбите: полезные рецепты

Тарт - открытый пирог из песочного, дрожжевого или другого теста, блюдо французской кухни. Тарт может быть основным блюдом или десертом. Чтобы приготовить тарт, необходимо сначала испечь основу, приготовить начинку и выложить ее сверху, а потом снова это запечь. Самый простой рецепт теста для тарта: порубить ножом или в комбайне холодное сливочное масло с мукой в соотношение 1:2, добавить ледяной воды, скатать тесто в шар и убрать в холодильник на час. Далее выпекать в течение 20 минут при 200 С. Готовится тарт в разъемных формах для тортов, формах для выпечки с рифленым краем.

Начинка для тарта может быть любой: мясной, овощной, рыбной. Самый популярный вариант тарта - с ягодами и фруктами со сливочной заливкой, кондитерским кремом. Можно приготовить мини тарт - тарталетки. Среди самых известных тартов - тарт татен, тарт фламбе, манчестерский тарт, киш, клафути, кростата. Главный секрет тарта - в хрустящей, даже рассыпчатой, текстуре теста и нежнейшем наполнении с красивыми ягодами.

Продолжается сезон клубники, поэтому предлагаем приготовить очень вкусный клубничный тарт. Он готовится не долго, ингредиенты необходимы самые простые. Изначально готовится основа для тарта, на которую после выложим цельную или нарезанную слайсами клубнику. Можно усложнить рецепт, добавив заварной крем. Он готовится на основе молока, сахара, яичных желтков. Необходимо добавить немного муки и кукурузного крахмала.

Клубничный тарт: пошаговая инструкция французского десерта depositphotos.com

Читай также: ТОП-5 самых полезных летних продуктов

Приготовление:

Промыть клубнику, убрать хвостики, перемолоть блендером. Добавить лимонный сок, сахар, ванильный сахар. Размешать тщательно крахмал с водой, влить в клубнику. Поставить массу на огонь, довести до кипения, кипятить 30 секунд. Остудить. Смешать для теста сметану, желтки, растопленное сливочное масло. Просеять муку, соль и разрыхлитель, замесить тесто. Оставить его на 30 минут. Раскатать тесто, сделать бортики. Наколоть дно вилкой, запекать основу 12 минут при температуре 210 С. Выложить на основу начинку, выпекать 35 минут при температуре 170 С. Остудить полностью, достать из формы, разрезать порционно.

Ранее мы писали, как приготовить тарт со сливами.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.