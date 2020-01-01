Кухни мира: форшмак из селедки по-еврейски

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Форшмак - в переводе с немецкого означает “закуска”. Блюдо в действительности соответствует своему названию, готовится из рубленого мяса или сельди. Предполагается, что основной ингредиент запекается с картофелем, сметаной, луком и перцем. Первоначально, для приготовления форшмака использовали сельдь низкого качества - “ржавую”, разрешалось ее вымачивать в молоке.
Форшмак из сельди - классическое блюдо еврейской кухни, но оно популярно в Германии, Польше, Швеции и Финляндии. В еврейскую кухню блюдо “пришло” из восточной Пруссии, подавалось оно горячим, поскольку сельдь запекалась. Но в еврейском варианте блюдо относится к холодным закускам. В форшмак по-еврейски обычно добавляют яблоки, лук, яйца, булку. Существует масса рецептов форшмака - с сыром, с курицей, с грибами, с творогом, со свеклой, с репой, с капустой кольраби, с артишоками, с майонезом и горчицей и т.д.
Мы предлагаем приготовить форшмак с яблоками, луком и сливочным сыром. Яблоки советуем брать кисло-сладких сортов, а сельдь использовать высококачественную. Закуска из сельди готовится довольно быстро, важно дать ей настояться в холодном месте в течение нескольких часов.
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