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Форшмак из сельди - классическое блюдо еврейской кухни, но оно популярно в Германии, Польше, Швеции и Финляндии.

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Форшмак - в переводе с немецкого означает “закуска”. Блюдо в действительности соответствует своему названию, готовится из рубленого мяса или сельди. Предполагается, что основной ингредиент запекается с картофелем, сметаной, луком и перцем. Первоначально, для приготовления форшмака использовали сельдь низкого качества - “ржавую”, разрешалось ее вымачивать в молоке.

Форшмак из сельди - классическое блюдо еврейской кухни, но оно популярно в Германии, Польше, Швеции и Финляндии. В еврейскую кухню блюдо “пришло” из восточной Пруссии, подавалось оно горячим, поскольку сельдь запекалась. Но в еврейском варианте блюдо относится к холодным закускам. В форшмак по-еврейски обычно добавляют яблоки, лук, яйца, булку. Существует масса рецептов форшмака - с сыром, с курицей, с грибами, с творогом, со свеклой, с репой, с капустой кольраби, с артишоками, с майонезом и горчицей и т.д.

Мы предлагаем приготовить форшмак с яблоками, луком и сливочным сыром. Яблоки советуем брать кисло-сладких сортов, а сельдь использовать высококачественную. Закуска из сельди готовится довольно быстро, важно дать ей настояться в холодном месте в течение нескольких часов.

Кухни мира: форшмак из селедки по-еврейски depositphotos.com

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Приготовление:

Отварить яйца, остудить, очистить. Очистить сельдь от кожицы и костей, нарезать на куски. Нарезать крупно лук, очистить яблоко от кожуры, семян и плодоножек. Выложить в чашу сельдь, яблоко, лук, яйца, размягченное сливочное масло и мягкий плавленый сыр. Взбить ингредиенты в однородную массу. Убрать форшмак в холодильник на 2 часа.

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