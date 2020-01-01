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Любимую многими пикантную закуску из свиных ушей в соевом соусе можно запросто приготовить дома.

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Маринованные свиные уши пользуются популярностью у многих любителей острых блюд. Его готовят во многих странах, блюдо далеко не деликатесное, довольно дешевое. Маринованные свиные уши добавляют в закуски, салаты, основные блюда, ведь благодаря такой добавке они становятся сытнее и ароматнее. Чтобы приготовить свиные уши по-корейски, необходимо сначала подготовить основной ингредиент. У свиных ушей дополнительно опаляют лишние волоски, уши тщательно промывают, а потом отваривают. В последнюю очередь свиные уши маринуют. Употребляют свиные уши с гороховой кашей, фасолью, картофельным пюре, рисом.

Чтобы замариновать свиные уши по-корейски, необходимо приготовить маринад из большого количества острых специй, чеснока, соевого соуса, растительного масла, уксуса. Маринуются свиные уши около суток. В салатах хрустящие свиные уши по-корейски дополняют яйцами, горошком, солеными огурцами, картофелем. Маринованные свиные уши добавляют в жульены, макаронные запеканки. От ушек получается ароматный и густой бульон, который можно использовать для приготовления супов и холодца. То есть, маринованные свиные уши пригодятся там, где не хватает острого кисленького вкуса, хрусткости и желейности.

Как приготовить маринованные свиные уши по-корейски depositphotos.com

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Приготовление:

Опалить огнем волоски на ушах, соскрести ножом опаленные фрагменты. Промыть уши под проточной водой, выложить в кастрюлю, варить в течение двух часов. Через час после начала варки добавить в бульон лавровый лист, зубчик чеснока, луковицу, по щепотке кориандра и перца, соль по вкусу. Для маринада смешать растительное масло с раздавленным чесноком, уксусом, соевым соусом, солью, кориандром, сахаром и пакетиком приправы для корейской моркови. Нарезать остывшие уши соломкой, залить маринадом. Оставить в холодильнике на сутки.

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