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Как приготовить маринованные свиные уши по-корейски

Сегодня, 10:20Комментариев:0
Любимую многими пикантную закуску из свиных ушей в соевом соусе можно запросто приготовить дома.
Ингредиенты
  • свиные уши 2 шт
  • лук репчатый 1 шт
  • уксус, соевый соус, растительное масло по 2 ст.л
  • чеснок головка
  • сахар, соль, душистый перец по 1 ч.л.
  • корейская приправа пакетик
  • смесь перцев
  • лавровый лист 3 шт.
  • кориандр 1 ст.л.
Как приготовить маринованные свиные уши по-корейски
Как приготовить маринованные свиные уши по-корейски / depositphotos.com

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Маринованные свиные уши пользуются популярностью у многих любителей острых блюд. Его готовят во многих странах, блюдо далеко не деликатесное, довольно дешевое. Маринованные свиные уши добавляют в закуски, салаты, основные блюда, ведь благодаря такой добавке они становятся сытнее и ароматнее. Чтобы приготовить свиные уши по-корейски, необходимо сначала подготовить основной ингредиент. У свиных ушей дополнительно опаляют лишние волоски, уши тщательно промывают, а потом отваривают. В последнюю очередь свиные уши маринуют. Употребляют свиные уши с гороховой кашей, фасолью, картофельным пюре, рисом.

Чтобы замариновать свиные уши по-корейски, необходимо приготовить маринад из большого количества острых специй, чеснока, соевого соуса, растительного масла, уксуса. Маринуются свиные уши около суток. В салатах хрустящие свиные уши по-корейски дополняют яйцами, горошком, солеными огурцами, картофелем. Маринованные свиные уши добавляют в жульены, макаронные запеканки. От ушек получается ароматный и густой бульон, который можно использовать для приготовления супов и холодца. То есть, маринованные свиные уши пригодятся там, где не хватает острого кисленького вкуса, хрусткости и желейности. 

Как приготовить маринованные свиные уши по-корейски
Как приготовить маринованные свиные уши по-корейски
depositphotos.com

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Приготовление:

  1. Опалить огнем волоски на ушах, соскрести ножом опаленные фрагменты.
  2. Промыть уши под проточной водой, выложить в кастрюлю, варить в течение двух часов. 
  3. Через час после начала варки добавить в бульон лавровый лист, зубчик чеснока, луковицу, по щепотке кориандра и перца, соль по вкусу.
  4. Для маринада смешать растительное масло с раздавленным чесноком, уксусом, соевым соусом, солью, кориандром, сахаром и пакетиком приправы для корейской моркови.
  5. Нарезать остывшие уши соломкой, залить маринадом.
  6. Оставить в холодильнике на сутки.

Ранее мы писали, как приготовить домашнюю бастурму. 

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Теги:свиные ушки,закуски,маринование,,
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Источник: IVONA)bigmir.net

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