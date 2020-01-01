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Рассольник из огурцов на зиму: как сделать заготовку

50 мин назадКомментариев:0
Рецепт вкусного супа, который порадует всю семью и станет сытным обедом.
Ингредиенты
  • Огурцы, помидоры по 3 кг
  • Перловка 3 ст
  • Морковь, лук по 1 кг
  • Растительное масло, вода по 0,5 л
  • Соль 150 г
  • Уксус (9%) 1 дес.л.
Рассольник из огурцов на зиму: как сделать заготовку
Рассольник из огурцов на зиму: как сделать заготовку / depositphotos.com

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О рассольнике знали еще с XV века, вот только подразумевали под этим словом не первое блюдо, а куриный пирог с гречкой, яйцами и рассолом. Прототип рассольника в том виде, в котором мы его знаем сейчас, назывался - калья. В современной кулинарии существуют десятки разновидностей рассольника. Его можно готовить с мясом, с субпродуктами, с рыбой, с крупами, с капустой, с грибами, с картофелем и без него. 

Сообразительные хозяйки научились заготавливать рассольник на зиму. Эта заготовка выручит тогда, когда времени в обрез, а надо накормить семью сытным обедом. Зимой достаточно выложить содержимое банки в мясной или овощной бульон, и рассольник готов. Сделать консервацию можно по одному из многочисленных рецептов. Так, заготавливают рассольник с солеными огурцами и перловкой. Количество основных ингредиентов можно подобрать самому в зависимости от вкусовых предпочтений. Заготавливают рассольник и со свежими огурцами. Важно использовать хорошие огурцы, без горчинки. В консервированный рассольник добавляют томатную пасту или помидоры. Вместо перловки в рассольнике нередко используют рис, при этом не обязательно его проваривать перед консервированием. Если не добавлять в заготовку крупу, тогда получится универсальная заправка для супа. 

Рассольник из огурцов на зиму: как сделать заготовку
Рассольник из огурцов на зиму: как сделать заготовку
depositphotos.com

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Приготовление:

  1. Залить кипятком перловку, варить 5 минут, накрыть крышкой, снять с плиты.
  2. Нарезать не очень мелко лук, морковь, огурцы и помидоры.
  3. Сложить все в миску к перловке, которая к этому времени набухла.
  4. Добавить соль, масло, поставить на огонь.
  5. Варить с момента закипания час, все время помешивая.
  6. Влить в самом конце уксус. 
  7. Разложить по стерилизованным банкам, закатать железными крышками.

Ранее мы писали, как приготовить крем-суп из зеленого горошка. 

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Теги:суп,рассольник,соленые огурцы,,
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Источник: IVONA)bigmir.net

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