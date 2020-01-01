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Рецепт вкусного супа, который порадует всю семью и станет сытным обедом.

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О рассольнике знали еще с XV века, вот только подразумевали под этим словом не первое блюдо, а куриный пирог с гречкой, яйцами и рассолом. Прототип рассольника в том виде, в котором мы его знаем сейчас, назывался - калья. В современной кулинарии существуют десятки разновидностей рассольника. Его можно готовить с мясом, с субпродуктами, с рыбой, с крупами, с капустой, с грибами, с картофелем и без него.

Сообразительные хозяйки научились заготавливать рассольник на зиму. Эта заготовка выручит тогда, когда времени в обрез, а надо накормить семью сытным обедом. Зимой достаточно выложить содержимое банки в мясной или овощной бульон, и рассольник готов. Сделать консервацию можно по одному из многочисленных рецептов. Так, заготавливают рассольник с солеными огурцами и перловкой. Количество основных ингредиентов можно подобрать самому в зависимости от вкусовых предпочтений. Заготавливают рассольник и со свежими огурцами. Важно использовать хорошие огурцы, без горчинки. В консервированный рассольник добавляют томатную пасту или помидоры. Вместо перловки в рассольнике нередко используют рис, при этом не обязательно его проваривать перед консервированием. Если не добавлять в заготовку крупу, тогда получится универсальная заправка для супа.

Рассольник из огурцов на зиму: как сделать заготовку depositphotos.com

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Приготовление:

Залить кипятком перловку, варить 5 минут, накрыть крышкой, снять с плиты. Нарезать не очень мелко лук, морковь, огурцы и помидоры. Сложить все в миску к перловке, которая к этому времени набухла. Добавить соль, масло, поставить на огонь. Варить с момента закипания час, все время помешивая. Влить в самом конце уксус. Разложить по стерилизованным банкам, закатать железными крышками.

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