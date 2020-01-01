Маринованные чесночные стрелки: рецепт приготовления

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В начале лета у молодого чеснока появляются стрелки, которые необходимо вовремя удалить, чтобы луковицы получали больше питательных веществ, росли большими. Обычно стебли отрывают и выбрасывают, и лишь немногие знают, что эта зелень не просто вкусная, но еще и очень полезная.
Приготовить из чесночных стрелок можно массу вкусных блюд. Самое простое - нарезать небольшими кусочками и поджарить вместе с луком и морковью. К стрелкам добавляют яйца, мясо, грибы. Такое блюдо - прекрасный гарнир к мясу, картофелю, кашам. Очень вкусными получаются соус песто и аджика из чесночных стрелок. Такая закуска используется в салатах в качестве заправки, как маринад для мяса или рыбы, для овощей перед приготовлением их на мангале. Готовят чесночные стрелки по-корейски, а также маринуют на зиму.
Для приготовления чесночных стрелок, необходимо выбирать молодые стебли, на которых соцветия не распустились, а волокна не огрубели. Если стрелок много, их можно заморозить сырыми, после термообработки, в виде пюре вместе с петрушкой, укропом, базиликом. Зимой консервированные стрелки можно жарить, как свежие, тушить с овощами, добавлять везде, где обычно добавляется чеснок.
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