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Маринованные чесночные стрелки: рецепт приготовления

Сегодня, 11:30Комментариев:0
Как приготовить необычное пикантное соленье, которое разнообразит рацион.
Ингредиенты
  • Стрелки чеснока 0,5 кг
  • Соль, сахар по 1 ст.л.
  • Уксус (9%) 50 мл
  • Черный перец горошком 5 шт
  • Лавровый лист 1 шт
Маринованные чесночные стрелки: рецепт приготовления
Маринованные чесночные стрелки: рецепт приготовления / pinterest.com

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В начале лета у молодого чеснока появляются стрелки, которые необходимо вовремя удалить, чтобы луковицы получали больше питательных веществ, росли большими. Обычно стебли отрывают и выбрасывают, и лишь немногие знают, что эта зелень не просто вкусная, но еще и очень полезная.

Приготовить из чесночных стрелок можно массу вкусных блюд. Самое простое - нарезать небольшими кусочками и поджарить вместе с луком и морковью. К стрелкам добавляют яйца, мясо, грибы. Такое блюдо - прекрасный гарнир к мясу, картофелю, кашам. Очень вкусными получаются соус песто и аджика из чесночных стрелок. Такая закуска используется в салатах в качестве заправки, как маринад для мяса или рыбы, для овощей перед приготовлением их на мангале. Готовят чесночные стрелки по-корейски, а также маринуют на зиму. 

Для приготовления чесночных стрелок, необходимо выбирать молодые стебли, на которых соцветия не распустились, а волокна не огрубели. Если стрелок много, их можно заморозить сырыми, после термообработки, в виде пюре вместе с петрушкой, укропом, базиликом. Зимой консервированные стрелки можно жарить, как свежие, тушить с овощами, добавлять везде, где обычно добавляется чеснок.

Маринованные чесночные стрелки: рецепт приготовления
Маринованные чесночные стрелки: рецепт приготовления
pinterest.com

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Приготовление:

  1. Нарезать вымытые и высушенные стрелки на кусочки длиной 5-10 см.
  2. Добавить в каждую пол-литровую банку лавровый лист, перец горошком, соль и сахар.
  3. Плотно уложить стрелки чеснока в банку
  4. Залить кипятком, прикрыть крышкой, оставить на 20 минут.
  5. Слить воду в кастрюлю, закипятить ее снова
  6. Добавить в банку уксус.
  7. Залить закипевшим рассолом, закатать металлической крышкой.
  8. Укутать банки одеялом, оставить до полного остывания.

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Теги:стрелки чеснока,закуска,маринование,,
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Источник: ivona)bigmir.net

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