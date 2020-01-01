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Как приготовить необычное пикантное соленье, которое разнообразит рацион.

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В начале лета у молодого чеснока появляются стрелки, которые необходимо вовремя удалить, чтобы луковицы получали больше питательных веществ, росли большими. Обычно стебли отрывают и выбрасывают, и лишь немногие знают, что эта зелень не просто вкусная, но еще и очень полезная.

Приготовить из чесночных стрелок можно массу вкусных блюд. Самое простое - нарезать небольшими кусочками и поджарить вместе с луком и морковью. К стрелкам добавляют яйца, мясо, грибы. Такое блюдо - прекрасный гарнир к мясу, картофелю, кашам. Очень вкусными получаются соус песто и аджика из чесночных стрелок. Такая закуска используется в салатах в качестве заправки, как маринад для мяса или рыбы, для овощей перед приготовлением их на мангале. Готовят чесночные стрелки по-корейски, а также маринуют на зиму.

Для приготовления чесночных стрелок, необходимо выбирать молодые стебли, на которых соцветия не распустились, а волокна не огрубели. Если стрелок много, их можно заморозить сырыми, после термообработки, в виде пюре вместе с петрушкой, укропом, базиликом. Зимой консервированные стрелки можно жарить, как свежие, тушить с овощами, добавлять везде, где обычно добавляется чеснок.

Маринованные чесночные стрелки: рецепт приготовления pinterest.com

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Приготовление:

Нарезать вымытые и высушенные стрелки на кусочки длиной 5-10 см. Добавить в каждую пол-литровую банку лавровый лист, перец горошком, соль и сахар. Плотно уложить стрелки чеснока в банку Залить кипятком, прикрыть крышкой, оставить на 20 минут. Слить воду в кастрюлю, закипятить ее снова Добавить в банку уксус. Залить закипевшим рассолом, закатать металлической крышкой. Укутать банки одеялом, оставить до полного остывания.

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