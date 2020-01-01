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Панкейки из батата с творожно-клубничным муссом

Сегодня, 15:48Комментариев:0
Сейчас сезон клубники - и самое время побаловать семью необычными блинчиками с муссом из этой необычайно вкусной ягоды.
Ингредиенты
  • Для панкейков:
  • Батат, морковь, яйца по 2 шт
  • Сливки (15%) 150 мл
  • Вода 500 мл
  • Мука 250 г
  • Сода 1 ч.л.
  • Соль 1/4 ч.л.
  • Оливковое масло 1 ст.л.
  • Для мусса:
  • Творог 500 г
  • Сливки (38%) 100 мл
  • Ванильный экстракт 1 ч.л.
  • Клубника 300 г
  • Мед 2 ст.л.
Панкейки из батата с творожно-клубничным муссом
Панкейки из батата с творожно-клубничным муссом / pinterest.com

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Батат - “сладкий картофель”, хоть к семейству пасленовых никакого отношения и не имеет. Существует множество сортов батата: овощные, десертные, кормовые. Те, что с белой и бледно-желтой мякотью, менее сладкие, чем с красной, розовой или оранжевой мякотью. Сырой батат также по вкусу и цвету напоминает морковь, а жареный - тыкву, банан, дыню. Масса одного клубня - 0,2-10 кг, но в среднем плоды выращивают до 0,5-1 кг. Родиной батата считают Перу и Колумбию. 

В кулинарии клубни батата используются довольно широко. Батат едят сырым, жарят, варят, пекут. Готовят из батата суфле, повидло, чипсы, пастилу, муку, сахар, спирт. А вот стебли растения добавляют в компост.

Предлагаем приготовить вкусный десерт - панкейки с творожно-клубничным муссом. Вместо последнего можно приготовить джем из сезонных фруктов и ягод, подавать с кленовым сиропом и ореховым маслом и т.д. Вместо моркови к батату можно добавить кокосовое масло, а испечь оладьи на миндальной муке.

Панкейки из батата с творожно-клубничным муссом
Панкейки из батата с творожно-клубничным муссом
pinterest.com

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Приготовление:

  1. Отварить батат и морковь, измельчить в блендере.
  2. Добавить сливки, еще раз взбиваем до однородной кремообразной массы.
  3. Добавить воду, яйца, муку и соль. Все тщательно перемешать, чтобы получилась густая однородная масса. 
  4. Добавить соду, оливковое масло, перемешать.
  5. Выпекать панкейки на сухой сковороде без масла.
  6. Добавить к творогу мед, взбить блендером. 
  7. Влить сливки, ванильный экстракт. Взбить.
  8. Добавить клубнику, взбить до получения однородной массы.
  9. Выложить мусс на готовый панкейк мусс, сверху накрыть еще одним панкейком. 
  10. Украсить клубникой и ложечкой мусса.

Ранее мы писали, как приготовить земляничное желе.

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Теги:панкейки,батат,блинчики,,
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Источник: IVONA)bigmir.net

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