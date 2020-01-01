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Сейчас сезон клубники - и самое время побаловать семью необычными блинчиками с муссом из этой необычайно вкусной ягоды.

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Батат - “сладкий картофель”, хоть к семейству пасленовых никакого отношения и не имеет. Существует множество сортов батата: овощные, десертные, кормовые. Те, что с белой и бледно-желтой мякотью, менее сладкие, чем с красной, розовой или оранжевой мякотью. Сырой батат также по вкусу и цвету напоминает морковь, а жареный - тыкву, банан, дыню. Масса одного клубня - 0,2-10 кг, но в среднем плоды выращивают до 0,5-1 кг. Родиной батата считают Перу и Колумбию.

В кулинарии клубни батата используются довольно широко. Батат едят сырым, жарят, варят, пекут. Готовят из батата суфле, повидло, чипсы, пастилу, муку, сахар, спирт. А вот стебли растения добавляют в компост.

Предлагаем приготовить вкусный десерт - панкейки с творожно-клубничным муссом. Вместо последнего можно приготовить джем из сезонных фруктов и ягод, подавать с кленовым сиропом и ореховым маслом и т.д. Вместо моркови к батату можно добавить кокосовое масло, а испечь оладьи на миндальной муке.

Панкейки из батата с творожно-клубничным муссом pinterest.com

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Приготовление:

Отварить батат и морковь, измельчить в блендере. Добавить сливки, еще раз взбиваем до однородной кремообразной массы. Добавить воду, яйца, муку и соль. Все тщательно перемешать, чтобы получилась густая однородная масса. Добавить соду, оливковое масло, перемешать. Выпекать панкейки на сухой сковороде без масла. Добавить к творогу мед, взбить блендером. Влить сливки, ванильный экстракт. Взбить. Добавить клубнику, взбить до получения однородной массы. Выложить мусс на готовый панкейк мусс, сверху накрыть еще одним панкейком. Украсить клубникой и ложечкой мусса.

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