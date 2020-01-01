Кухни мира: Клафути с черешней по-французски

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Клафути - известный французский десерт, в переводе означает “наполнять”, нечто среднее между запеканкой, пирогом и пудингом. Для клафути используют черешню темно-красных сортов. Интересно, что в классическом варианте в десерт кладут черешню без косточек, поскольку считается, что считается, что это добавляет вкуса. В кулинарии известны клафути с персиками, яблоками, грушами. Но тогда десерт поменяет название с клафути на флонярд. Важно правильно резать фрукты, а именно на кусочки, которые напоминают размером вишню. Широко известен и соленый клафути с кабачками или цуккини.
Клафути с черешней готовится очень просто, ведь сначала в форму для запекания выкладывают ягоды, а потом заливают ее жидкой массой на основе яиц, сливочного масла, миндальной муки. Тесто напоминает блинное. Выпекают черешневое клафути не дольше 40 минут, но первые 15 минут при высоких температурах, а остальное время - при пониженных.
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Приготовление:
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