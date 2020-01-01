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Несложный рецепт вкусного французского пирога-пудинга, который готовят с сезонной ягодой.

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Клафути - известный французский десерт, в переводе означает “наполнять”, нечто среднее между запеканкой, пирогом и пудингом. Для клафути используют черешню темно-красных сортов. Интересно, что в классическом варианте в десерт кладут черешню без косточек, поскольку считается, что считается, что это добавляет вкуса. В кулинарии известны клафути с персиками, яблоками, грушами. Но тогда десерт поменяет название с клафути на флонярд. Важно правильно резать фрукты, а именно на кусочки, которые напоминают размером вишню. Широко известен и соленый клафути с кабачками или цуккини.

Клафути с черешней готовится очень просто, ведь сначала в форму для запекания выкладывают ягоды, а потом заливают ее жидкой массой на основе яиц, сливочного масла, миндальной муки. Тесто напоминает блинное. Выпекают черешневое клафути не дольше 40 минут, но первые 15 минут при высоких температурах, а остальное время - при пониженных.

Кухни мира: Клафути с черешней по-французски depositphotos.com

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Приготовление:

Вымыть и обсушить черешню, удалить косточки. Разделить три яйца на белки и желтки. Растопить на водяной бане сливочное масло. Смешать в миске оба вида муки, сахар, щепотку соли. Добавить яйцо, перемешать. Добавить масло, желтки, молоко. Перемешать. Отдельно взбить белки до пиков, осторожно добавить их к общей массе. Перемешать осторожно заворачивающими движениями. Смазать керамическую форму для выпечки сливочным маслом, выложить ягоды. Залить ягоды тесто, разровнять. Запекать 15 минут при температуре 180 С. Понизить температуру до 150 С и выпекать еще 20-25 минут до золотистого цвета. Присыпать сахарной пудрой. Остудить, аккуратно вынуть из формы.

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