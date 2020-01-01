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Кухни мира: Клафути с черешней по-французски

Сегодня, 12:10Комментариев:0
Несложный рецепт вкусного французского пирога-пудинга, который готовят с сезонной ягодой.
Ингредиенты
  • Черешня 600 г
  • Миндальная мука 150 г
  • Пшеничная мука 80 г
  • Сахар 100 г
  • Яйца 4 шт
  • Молоко 350 мл
  • Сливочное масло 50 г
  • Соль щепотка
Кухни мира: Клафути с черешней по-французски
Кухни мира: Клафути с черешней по-французски / depositphotos.com

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Клафути - известный французский десерт, в переводе означает “наполнять”, нечто среднее между запеканкой, пирогом и пудингом. Для клафути используют черешню темно-красных сортов. Интересно, что в классическом варианте в десерт кладут черешню без косточек, поскольку считается, что считается, что это добавляет вкуса. В кулинарии известны клафути с персиками, яблоками, грушами. Но тогда десерт поменяет название с клафути на флонярд. Важно правильно резать фрукты, а именно на кусочки, которые напоминают размером вишню. Широко известен и соленый клафути с кабачками или цуккини.

Клафути с черешней готовится очень просто, ведь сначала в форму для запекания выкладывают ягоды, а потом заливают ее жидкой массой на основе яиц, сливочного масла, миндальной муки. Тесто напоминает блинное. Выпекают черешневое клафути не дольше 40 минут, но первые 15 минут при высоких температурах, а остальное время - при пониженных. 

Кухни мира: Клафути с черешней по-французски
Кухни мира: Клафути с черешней по-французски
depositphotos.com

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Приготовление:

  1. Вымыть и обсушить черешню, удалить косточки.
  2. Разделить три яйца на белки и желтки.
  3. Растопить на водяной бане сливочное масло.
  4. Смешать в миске оба вида муки, сахар, щепотку соли.
  5. Добавить яйцо, перемешать.
  6. Добавить масло, желтки, молоко. Перемешать.
  7. Отдельно взбить белки до пиков, осторожно добавить их к общей массе. Перемешать осторожно заворачивающими движениями.
  8. Смазать керамическую форму для выпечки сливочным маслом, выложить ягоды.
  9. Залить ягоды тесто, разровнять.
  10. Запекать 15 минут при температуре 180 С. 
  11. Понизить температуру до 150 С и выпекать еще 20-25 минут до золотистого цвета.
  12. Присыпать сахарной пудрой.
  13. Остудить, аккуратно вынуть из формы.

Ранее мы писали, как приготовить баскский пирог с черешней и заварным кремом. 

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Теги:клафути,пирог,пудинг,черешня,,
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Источник: IVONA)bigmir.net

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