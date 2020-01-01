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Домашний компот из клубники порадует всю семью во время зимних холодов.

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Клубника - первая летняя ягода, которую консервируют на зиму. Из клубники готовят монокомпонентное варенье или ассорти, желе, компоты. Обычно, процесс консервации трудоемкий и длительный. Проще всего сделать клубничный компот. Этот напиток - отличная замена магазинной газировке и пакетированным сокам. Существует масса рецептов приготовления компотов, при этом напиток либо поддают стерилизации, либо нет. Важно не заготавливать ягоды целыми, поскольку нарезанные ягоды лучше отдают свой аромат.

Советуем приготовить компот из клубники без стерилизации. Необходимо четко придерживаться технологии, а именно - засыпать сахар и ягоды в горячую стерилизованную банку и сразу же заливать кипятком. Чтобы компот был еще вкуснее, можно добавить листик мяты. Компот из клубники получается красивого розово-кораллового цвета, в меру концентрированный, но очень ароматный. Ягоды, оставшиеся после выпитого компота, можно использовать в качестве украшения для десертов либо ингредиента для суфле и фруктовых желе.

Компот из клубники без стерилизации: полезный рецепт depositphotos.com

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Приготовление:

Промыть клубнику, очистить от чашелистиков, просушить. Разрезать ягоды пополам или на четвертинки. Простерилизовать банки, закипятить воду. Засыпать в каждую банку 300 гр ягод, 250 гр сахара и 1 ч.л. лимонной кислоты. Залить доверху кипятком. Закатать простерилизованной крышкой. Тщательно струсить банку, чтобы сахар в ней растворился. Перевернуть банки вверх дном, накрыть одеялом.

Ранее мы писали, как приготовить желе из земляники на зиму.

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