Компот из клубники без стерилизации: полезный рецепт

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Клубника - первая летняя ягода, которую консервируют на зиму. Из клубники готовят монокомпонентное варенье или ассорти, желе, компоты. Обычно, процесс консервации трудоемкий и длительный. Проще всего сделать клубничный компот. Этот напиток - отличная замена магазинной газировке и пакетированным сокам. Существует масса рецептов приготовления компотов, при этом напиток либо поддают стерилизации, либо нет. Важно не заготавливать ягоды целыми, поскольку нарезанные ягоды лучше отдают свой аромат.
Советуем приготовить компот из клубники без стерилизации. Необходимо четко придерживаться технологии, а именно - засыпать сахар и ягоды в горячую стерилизованную банку и сразу же заливать кипятком. Чтобы компот был еще вкуснее, можно добавить листик мяты. Компот из клубники получается красивого розово-кораллового цвета, в меру концентрированный, но очень ароматный. Ягоды, оставшиеся после выпитого компота, можно использовать в качестве украшения для десертов либо ингредиента для суфле и фруктовых желе.
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Приготовление:
Ранее мы писали, как приготовить желе из земляники на зиму.
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