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Сальса из авокадо: необычная вариация мексиканского соуса

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Шеф-повар Илья Семин рассказал, как приготовить сальсу, если дома нет томатов.
Сальса из авокадо: необычная вариация мексиканского соуса
Сальса из авокадо: необычная вариация мексиканского соуса
unsplash

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Сальса — это традиционный соус мексиканской кухни, который чаще всего готовится из томатов и перца чили. Но ее можно приготовить, даже если помидоров дома нет. Например, из авокадо, как это сделал шеф-повар Илья Семин в гастропроекте «Хлебное зрелище», который Новый канал выпускает в YouTube.

— На самом деле сальсой может стать все, что угодно. Из авокадо сальсу тоже делают, так как этот продукт вообще сейчас очень популярен, — говорит Илья Семин.

Сальса из авокадо: необычная вариация мексиканского соуса
Сальса из авокадо: необычная вариация мексиканского соуса
Пресс-служба

Сальса из авокадо: рецепт

Ингредиенты:

  • авокадо — 1 шт.;
  • перец чили — 5 г;
  • сок лайма — 1 ст.л.;
  • оливковое масло — 1 ст.л.;
  • соль — по вкусу;
  • белый йогурт — 1 ст.л.

Способ приготовления:

  • Очистите авокадо от кожуры и косточки, нарежьте его кубиками.
  • Мелко порубите перец чили.
  • Смешайте йогурт, сок лимона, оливковое масло и соль. Добавьте авокадо и перец чили. Хорошенько перемешайте.

Подавать сальсу можно к хлебу или начос, а также к блюдам из мяса. Также этот соус отлично сочетается с пастой и рыбой.

Еще больше кулинарных лайфхаков и рецептов — в гастропроекте «Хлебное зрелище», новый выпуск которого вышел в воскресенье, 7 июня, на YouTube. В нем вы увидите, что можно приготовить из продуктов, которые остались на второй день после застолья, а также узнать, чем шеф-повары расстроили ведущую и диджея Дашу Коломиец.

Ранее мы писали, как приготовить клубничный чизкейк без выпечки. 

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Теги: сальса, авокадо
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