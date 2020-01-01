Шеф-повар Илья Семин рассказал, как приготовить сальсу, если дома нет томатов.

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Сальса — это традиционный соус мексиканской кухни, который чаще всего готовится из томатов и перца чили. Но ее можно приготовить, даже если помидоров дома нет. Например, из авокадо, как это сделал шеф-повар Илья Семин в гастропроекте «Хлебное зрелище», который Новый канал выпускает в YouTube.

— На самом деле сальсой может стать все, что угодно. Из авокадо сальсу тоже делают, так как этот продукт вообще сейчас очень популярен, — говорит Илья Семин.

Сальса из авокадо: необычная вариация мексиканского соуса Пресс-служба

Ингредиенты:

авокадо — 1 шт.;

перец чили — 5 г;

сок лайма — 1 ст.л.;

оливковое масло — 1 ст.л.;

соль — по вкусу;

белый йогурт — 1 ст.л.

Способ приготовления:

Очистите авокадо от кожуры и косточки, нарежьте его кубиками.

Мелко порубите перец чили.

Смешайте йогурт, сок лимона, оливковое масло и соль. Добавьте авокадо и перец чили. Хорошенько перемешайте.

Подавать сальсу можно к хлебу или начос, а также к блюдам из мяса. Также этот соус отлично сочетается с пастой и рыбой.

Еще больше кулинарных лайфхаков и рецептов — в гастропроекте «Хлебное зрелище», новый выпуск которого вышел в воскресенье, 7 июня, на YouTube. В нем вы увидите, что можно приготовить из продуктов, которые остались на второй день после застолья, а также узнать, чем шеф-повары расстроили ведущую и диджея Дашу Коломиец.

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