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Что может быть вкуснее нежного и ароматного желе из земляники, к слову, эксперты считают, что оно полезно для суставов.

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Земляника считается одной из самых ароматных, а главное - полезных ягод. В землянике присутствуют витамины А, В, Е, РР, Н, большое количество витамина С, минеральных веществ (кальций, калий, железо, цинк, хлор сера). Земляника может быть лесной и садовой, первая - в разы полезнее. Земляника считается природным антиоксидантом, а значит - замедляет процессы старения. Ее рекомендуют употреблять при авитаминозах, малокровии, повышенном давлении, атеросклерозе. Употребление земляники улучшает аппетит, способствует нормализации пищеварительных процессов, восстанавливает обмен веществ. Употреблять землянику надо в меру, продукт считается сильным аллергеном.

Из земляники можно приготовить массу вкусных блюд. Традиционно, запасливые хозяйки делают земляничную заготовку на зиму. Особой популярностью пользуется варенье из земляники. Мы предлагаем приготовить земляничное желе. В качестве загустителя лучше использовать агар-агар, а не желатин.

Земляничное желе на зиму: рецепт заготовки Pinterest.com

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Приготовление:

Выложить в миску, залить холодной водой. Дать ягодам постоять, затем тщательно промыть. Повторите этот процесс несколько раз. Удалите у земляники хвостики. Выкладывать в кастрюлю, чередуя земляничный слой с сахаром. Оставить на 2 часа, чтобы земляника пустила сок. Добавить стакан воды, если сока выделилось мало. Поставить кастрюлю на плиту, довести ее содержимое до кипения на медленном огне. Варить землянику на слабом огне 10 минут. Всыпать агар-агар, размешать. Разлить желе по банкам. Хранить его в холодильнике.

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