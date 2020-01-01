Земляничное желе на зиму: рецепт заготовки

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Земляника считается одной из самых ароматных, а главное - полезных ягод. В землянике присутствуют витамины А, В, Е, РР, Н, большое количество витамина С, минеральных веществ (кальций, калий, железо, цинк, хлор сера). Земляника может быть лесной и садовой, первая - в разы полезнее. Земляника считается природным антиоксидантом, а значит - замедляет процессы старения. Ее рекомендуют употреблять при авитаминозах, малокровии, повышенном давлении, атеросклерозе. Употребление земляники улучшает аппетит, способствует нормализации пищеварительных процессов, восстанавливает обмен веществ. Употреблять землянику надо в меру, продукт считается сильным аллергеном.
Из земляники можно приготовить массу вкусных блюд. Традиционно, запасливые хозяйки делают земляничную заготовку на зиму. Особой популярностью пользуется варенье из земляники. Мы предлагаем приготовить земляничное желе. В качестве загустителя лучше использовать агар-агар, а не желатин.
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Приготовление:
Ранее мы писали, как приготовить домашнее мороженое.
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