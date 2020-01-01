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Бешбармак с бараниной по-домашнему

19 мин назадКомментариев:0
Стоит приготовить необычно мясное блюдо с лапшой, традиционное для тюркских народов, чтобы разнообразить рацион и побаловать домашних и гостей.
Ингредиенты
  • Баранина 2 кг
  • Лук репчатый 4 шт..
  • Морковь 2 шт
  • Уксус (3%) 100 мл
  • Корень пастернака
  • Соль
  • Перец горошком
  • Для теста:
  • Яйца 1 шт
  • Мука 3 ст
  • Бульон 250 мл
Бешбармак с бараниной по-домашнему
Бешбармак с бараниной по-домашнему / depositphotos.com

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Бешбармак (бишбармак, бесбармак) - традиционное мясо-мучное блюдо у тюркских народов. Блюдо считается праздничным и готовится к приходу дорогих гостей, даже специально режут барана. Представляет собой мелко нарезанное мясо с добавлением домашней лапши, сваренной на мясном бульоне. В бешбармак допускается добавление деликатесов из конины (казы, карта, жал). Готовят бешбармак в большом казане, при этом мясом принято заниматься мужчинам, а лапшу готовят женщины. Перед тем, как подать бешбармак, гостей угощают разлитым в пиалы бульоном с устуканом (часть баранины). Кстати, на востоке принято подавать к столу и отваренную баранью голову, которую делят на части между гостями.

Мы предлагаем приготовить бешбармак в домашних условиях. Советуем, как и в классическом рецепте, использовать баранину, но можно остановиться и на говядине. Бешбармак готовится не сложно, но не быстро, хотя большую часть приготовления занимает варка мясной составляющей. Советуем сделать маринованный лук, но можно его проварить в кипящем бульоне минуты 3-4, чтобы он был хрустящим. Чтобы бешбармак получился максимально аутентичным, к нему надо подать оставшийся бульон, в который предварительно засыпают мелко рубленную зелень, зеленый лук.

Бешбармак с бараниной по-домашнему
Бешбармак с бараниной по-домашнему
depositphotos.com

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Приготовление:

  1. Нарезать крупно мясо, поместить в кастрюлю с холодной водой.
  2. Добавить перец, корень пастернака, разрезанные пополам луковицы (2 шт) и на четвертинки морковь (1 шт).
  3. Поставить на огонь, дать закипеть, снять пену, посолить. Варить до готовности мяса на малом огне. 
  4. Вынуть мясо, процедить, нарезать кусочками.
  5. Отлить часть бульона, поместить в него кусочки мяса.
  6. Приготовить маринад из 250 мл.бульона, перца горошком и уксуса.
  7. Нарезать оставшиеся луковицы полукольцами, добавить в маринад. 
  8. Замесить тесто из муки, яйца и бульона. 
  9. Вымешивать тесто, пока оно не станет упругим и эластичным. Накрыть салфеткой, оставить на 30 минут.
  10. Раскатать тесто очень тонко, нарезать прямоугольниками.
  11. Отлить бульон в небольшую кастрюлю, отварить ромбики до готовности. 
  12. Выложить на блюдо сваренные горячие кусочки теста, затем маринованный лук, и подогретое мясо. 
  13. Полить сверху маринадом от лука.

Ранее мы писали, как приготовить грузинский салат с мясом. 

 

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Теги:тюркская кухня,баранина,блюда из баранины,,
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Источник: IVONA)bigmir.net

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