Бешбармак с бараниной по-домашнему

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Бешбармак (бишбармак, бесбармак) - традиционное мясо-мучное блюдо у тюркских народов. Блюдо считается праздничным и готовится к приходу дорогих гостей, даже специально режут барана. Представляет собой мелко нарезанное мясо с добавлением домашней лапши, сваренной на мясном бульоне. В бешбармак допускается добавление деликатесов из конины (казы, карта, жал). Готовят бешбармак в большом казане, при этом мясом принято заниматься мужчинам, а лапшу готовят женщины. Перед тем, как подать бешбармак, гостей угощают разлитым в пиалы бульоном с устуканом (часть баранины). Кстати, на востоке принято подавать к столу и отваренную баранью голову, которую делят на части между гостями.
Мы предлагаем приготовить бешбармак в домашних условиях. Советуем, как и в классическом рецепте, использовать баранину, но можно остановиться и на говядине. Бешбармак готовится не сложно, но не быстро, хотя большую часть приготовления занимает варка мясной составляющей. Советуем сделать маринованный лук, но можно его проварить в кипящем бульоне минуты 3-4, чтобы он был хрустящим. Чтобы бешбармак получился максимально аутентичным, к нему надо подать оставшийся бульон, в который предварительно засыпают мелко рубленную зелень, зеленый лук.
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Приготовление:
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