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Стоит приготовить необычно мясное блюдо с лапшой, традиционное для тюркских народов, чтобы разнообразить рацион и побаловать домашних и гостей.

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Бешбармак (бишбармак, бесбармак) - традиционное мясо-мучное блюдо у тюркских народов. Блюдо считается праздничным и готовится к приходу дорогих гостей, даже специально режут барана. Представляет собой мелко нарезанное мясо с добавлением домашней лапши, сваренной на мясном бульоне. В бешбармак допускается добавление деликатесов из конины (казы, карта, жал). Готовят бешбармак в большом казане, при этом мясом принято заниматься мужчинам, а лапшу готовят женщины. Перед тем, как подать бешбармак, гостей угощают разлитым в пиалы бульоном с устуканом (часть баранины). Кстати, на востоке принято подавать к столу и отваренную баранью голову, которую делят на части между гостями.

Мы предлагаем приготовить бешбармак в домашних условиях. Советуем, как и в классическом рецепте, использовать баранину, но можно остановиться и на говядине. Бешбармак готовится не сложно, но не быстро, хотя большую часть приготовления занимает варка мясной составляющей. Советуем сделать маринованный лук, но можно его проварить в кипящем бульоне минуты 3-4, чтобы он был хрустящим. Чтобы бешбармак получился максимально аутентичным, к нему надо подать оставшийся бульон, в который предварительно засыпают мелко рубленную зелень, зеленый лук.

Бешбармак с бараниной по-домашнему depositphotos.com

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Приготовление:

Нарезать крупно мясо, поместить в кастрюлю с холодной водой. Добавить перец, корень пастернака, разрезанные пополам луковицы (2 шт) и на четвертинки морковь (1 шт). Поставить на огонь, дать закипеть, снять пену, посолить. Варить до готовности мяса на малом огне. Вынуть мясо, процедить, нарезать кусочками. Отлить часть бульона, поместить в него кусочки мяса. Приготовить маринад из 250 мл.бульона, перца горошком и уксуса. Нарезать оставшиеся луковицы полукольцами, добавить в маринад. Замесить тесто из муки, яйца и бульона. Вымешивать тесто, пока оно не станет упругим и эластичным. Накрыть салфеткой, оставить на 30 минут. Раскатать тесто очень тонко, нарезать прямоугольниками. Отлить бульон в небольшую кастрюлю, отварить ромбики до готовности. Выложить на блюдо сваренные горячие кусочки теста, затем маринованный лук, и подогретое мясо. Полить сверху маринадом от лука.

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