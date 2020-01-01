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Десерт дня: клубничный чизкейк без выпечки

Сегодня, 14:15Комментариев:0
Как приготовить необычный чизкейк из нескольких сортов сыра и творога с сезонными ягодами.
Ингредиенты
  • Печенье, творог по 300 г
  • Сливочное масло 70 г
  • Клубника 250 г
  • Сливки 200 мл
  • Сахарная пудра 100 г
  • Желатин 3 ст.л.
  • Лимонный сок 2 ст.л.
Десерт дня: клубничный чизкейк без выпечки
Десерт дня: клубничный чизкейк без выпечки / depositphotos.com

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Чизкейк - в переводе означает сырный торт, это блюдо европейской и американской кухни. По консистенции чизкейк может напоминать и творожную запеканку, и легкое суфле. Чизкейк - не бисквитный десерт, его основу составляет толченое песочное печенье. Чизкейки запекают или готовят на водяной бане. Чтобы десерт застыл, в творожную массу добавляют желатин или агар-агар. Чтобы приготовить чизкейк, понадобится сыр сливочный Филадельфия, рикотта, маскарпоне, мягкий творог, нешатель, сырный кварк, а также сахар, сливки и яйца. 

В разгар сезона клубники мы предлагаем приготовить клубничный чизкейк с творожной основой. Чтобы чизкейк был максимально аутентичным, стоит придерживаться технологии приготовления. Готовый чизкейк в середине должен быть неплотным, слегка подрагивающим, словно желе. Если же слишком долго выпекать пирог, то его структура станет грубой и неоднородной.

Нередко хозяйки сталкиваются с проблемой появления трещины в середине пирога при остывании, и наличие комков в начинке. Чтобы этого не произошло, пирог выпекают при температуре не выше 160С, потом медленно его охлаждают, приоткрыв дверцу духовки.

Десерт дня: клубничный чизкейк без выпечки
Десерт дня: клубничный чизкейк без выпечки
depositphotos.com

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Приготовление:

  1. Пропустить печенье через мясорубку.
  2. Смешать печенье с размягченным сливочным маслом.
  3. Застелить форму для выпечки пергаментной бумагой.
  4. Распределить печенье по дну формы, хорошо утрамбовать. Поместить в холодильник.
  5. Удалить у клубники плодоножки, измельчить ягоды блендером до состояния пюре. 
  6. Взбить сливки в крепкую пену. 
  7. Взбить творог миксером с сахарной пудрой. 
  8. Развести желатин соком лимона и 4 ст. л. воды.
  9. Нагреть на водяной бане до полного растворения, снять с плиты. 
  10. Вмешать в творог клубничное пюре, желатин. Хорошо взбить.
  11. Аккуратно подмешать взбитые сливки.
  12. Выложить крем на основу из печенья, разровнять.
  13. Поместить чизкейк в холодильник на 5 часов. 
  14. Украсить готовый десерт ягодами клубники.

Ранее мы писали, как приготовить домашнюю нутелла с орехами. 

 

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Теги:чизкейк,клубника,десерт без выпекания,,
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Источник: IVONA)bigmir.net

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