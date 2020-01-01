Десерт дня: клубничный чизкейк без выпечки

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Чизкейк - в переводе означает сырный торт, это блюдо европейской и американской кухни. По консистенции чизкейк может напоминать и творожную запеканку, и легкое суфле. Чизкейк - не бисквитный десерт, его основу составляет толченое песочное печенье. Чизкейки запекают или готовят на водяной бане. Чтобы десерт застыл, в творожную массу добавляют желатин или агар-агар. Чтобы приготовить чизкейк, понадобится сыр сливочный Филадельфия, рикотта, маскарпоне, мягкий творог, нешатель, сырный кварк, а также сахар, сливки и яйца.
В разгар сезона клубники мы предлагаем приготовить клубничный чизкейк с творожной основой. Чтобы чизкейк был максимально аутентичным, стоит придерживаться технологии приготовления. Готовый чизкейк в середине должен быть неплотным, слегка подрагивающим, словно желе. Если же слишком долго выпекать пирог, то его структура станет грубой и неоднородной.
Нередко хозяйки сталкиваются с проблемой появления трещины в середине пирога при остывании, и наличие комков в начинке. Чтобы этого не произошло, пирог выпекают при температуре не выше 160С, потом медленно его охлаждают, приоткрыв дверцу духовки.
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Приготовление:
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