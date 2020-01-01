Сегодня, 14:15 Комментариев:0

Как приготовить необычный чизкейк из нескольких сортов сыра и творога с сезонными ягодами.

Читай также: Баскский пирог с черешней и заварным кремом

Чизкейк - в переводе означает сырный торт, это блюдо европейской и американской кухни. По консистенции чизкейк может напоминать и творожную запеканку, и легкое суфле. Чизкейк - не бисквитный десерт, его основу составляет толченое песочное печенье. Чизкейки запекают или готовят на водяной бане. Чтобы десерт застыл, в творожную массу добавляют желатин или агар-агар. Чтобы приготовить чизкейк, понадобится сыр сливочный Филадельфия, рикотта, маскарпоне, мягкий творог, нешатель, сырный кварк, а также сахар, сливки и яйца.

В разгар сезона клубники мы предлагаем приготовить клубничный чизкейк с творожной основой. Чтобы чизкейк был максимально аутентичным, стоит придерживаться технологии приготовления. Готовый чизкейк в середине должен быть неплотным, слегка подрагивающим, словно желе. Если же слишком долго выпекать пирог, то его структура станет грубой и неоднородной.

Нередко хозяйки сталкиваются с проблемой появления трещины в середине пирога при остывании, и наличие комков в начинке. Чтобы этого не произошло, пирог выпекают при температуре не выше 160С, потом медленно его охлаждают, приоткрыв дверцу духовки.

Десерт дня: клубничный чизкейк без выпечки depositphotos.com

Читай также: Летние коктейли из клубники: топ-5 рецептов

Приготовление:

Пропустить печенье через мясорубку. Смешать печенье с размягченным сливочным маслом. Застелить форму для выпечки пергаментной бумагой. Распределить печенье по дну формы, хорошо утрамбовать. Поместить в холодильник. Удалить у клубники плодоножки, измельчить ягоды блендером до состояния пюре. Взбить сливки в крепкую пену. Взбить творог миксером с сахарной пудрой. Развести желатин соком лимона и 4 ст. л. воды. Нагреть на водяной бане до полного растворения, снять с плиты. Вмешать в творог клубничное пюре, желатин. Хорошо взбить. Аккуратно подмешать взбитые сливки. Выложить крем на основу из печенья, разровнять. Поместить чизкейк в холодильник на 5 часов. Украсить готовый десерт ягодами клубники.

Ранее мы писали, как приготовить домашнюю нутелла с орехами.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.