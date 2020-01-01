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Вареники "на глаз": Тарас Стадницкий поделился фирменным рецептом

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Юморист поделился инсайтом, который понял в карантине .

Вареники
Вареники "на глаз": Тарас Стадницкий поделился фирменным рецептом
instagram.com/vipvolodka

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Юморист рассказал о кулинарных способностях, которые открыл во время карантина

Во время карантина, пожалуй, только ленивый не готовил и не занимался спортом. Все экспериментировали с ингредиентами, придумывая новые блюда. И через одного становились экспертами по быстрой накачке мышц резинками. Мы убеждены, что такая активность пошла всем на пользу. Участник шоу «Кто против блондинок?» (Новый канал), юморист Тарас Стадницкий рассказывает, что он открыл свои кулинарные способности.

Хотел занять ребенка чем-то полезным, – признается Тарас. – Мы хорошо проводили время, когда готовили еду.

Вареники
Вареники "на глаз": Тарас Стадницкий поделился фирменным рецептом
instagram.com/vipvolodka

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Во время карантина Тарас еще больше полюбил вареники с картошкой. А все потому, что готовил их вместе с дочкой Любой.

Рецепт наших фирменных вареников прост, – говорит Тарас. – Ведь мы все делали «на глаз». Полчашки воды и полчашки муки. Смешивали сначала ложкой, а потом рукой. Люба раскатывали тесто, а я клал внутрь картофель и слепливал.

Тарас рассказывает, что вареники получились очень вкусными.

Знаете, в чем секрет? – говорит юморист. – Мы приправляли блюдо совместными песенками и историями. Готовьте с любовью и хорошим настроением!

Ранее мы писали, как приготовить вареники - топ-5 летних рецептов. 

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Теги: вареники, юморист, Новый канал
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