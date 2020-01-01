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Как приготовить необычайно вкусную выпечку, которая станет настоящим украшением вашего стола и порадует гостей.

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Баскский пирог относится к закрытым, готовится из песочного теста в который добавляют немного рома. В сентябре в Камбо даже проходит любительский праздник Баскского пирога. Именно в Камбо в ХІХ веке некая Марианна Иригойен прославилась своими баскскими пирожными. Рецептов испанского Баскского пирога довольно много, но классическая начинка для выпечки - черная черешня или вишня. Нередко в начинку добавляют сливы, персики, нектарин, груши. Последним в кондитерской семье баскских пирогов появился шоколадный.

Поскольку в Украине начинается сезон этой ягоды, предлагаем запомнить рецепт Баскского пирога с черешней. Ягоды следует выбрать очень спелые, темных сортов. Советуем приготовить баскский пирог с заварным кремом. Баскский пирог готовится довольно просто, необходимо только внимательно отнестись к завариванию крема. Тесто получается мягким, не требует длительного вымешивания. Этот пирог получается очень сладким, ведь спелая черешня придает ему дополнительную сахаристость. Мы добавили в начинку молотый миндаль, тем самым улучшив вкусовые качества пирога. Выпекается пирог не дольше часа, он станет настоящим украшением праздничного стола.

Баскский пирог с черешней и заварным кремом depositphotos.com

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Приготовление:

Приготовить крем, добавив в молоко ванильный сахар, поставить греться на малом огне. Растереть желтки с сахаром и мукой в однородную массу. Снять с огня закипевшее молоко, оставить на несколько минут. Влить в желтковую массу, постоянно помешивая. Вылить смесь обратно в сотейник, варить на небольшом огне до загустения, но не перегревать, чтобы не свернулись желтки. Добавить в теплый крем молотый миндаль. Перемешать, накрыть емкость пленкой. Для теста смешать масло с сахаром в кремообразную массу. Добавить одно целое яйцо и один желток, перемешать в однородную массу. Всыпать муку, добавить ром. Замесить мягкое тесто. Разделить тесто на две части - ⅓ и ⅔, сплющить их в лепешки, поместить в холодильник на 30 минут. Удалить у черешни косточки. Добавить в остывший крем ром. Раскатать больший кусок теста, выложить в форму диаметром 20 см, чтобы тесто накрывало борты и свисало с краев. Выложить крем, сверху черешню. Раскатать меньшую часть теста, поместить на начинку. Раскатать аккуратно скалкой, чтобы тесто соединилось, срезать края. Наколоть сверху, смазать желтком. Выпекать 60 минут при температуре 180 С. Охладить, нарезать порционно.

Ранее мы писали, что приготовить из черешни.

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