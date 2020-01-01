Баскский пирог с черешней и заварным кремом

Читай также: Что приготовить из оставшихся желтков: Крем-десерт Сабайон
Баскский пирог относится к закрытым, готовится из песочного теста в который добавляют немного рома. В сентябре в Камбо даже проходит любительский праздник Баскского пирога. Именно в Камбо в ХІХ веке некая Марианна Иригойен прославилась своими баскскими пирожными. Рецептов испанского Баскского пирога довольно много, но классическая начинка для выпечки - черная черешня или вишня. Нередко в начинку добавляют сливы, персики, нектарин, груши. Последним в кондитерской семье баскских пирогов появился шоколадный.
Поскольку в Украине начинается сезон этой ягоды, предлагаем запомнить рецепт Баскского пирога с черешней. Ягоды следует выбрать очень спелые, темных сортов. Советуем приготовить баскский пирог с заварным кремом. Баскский пирог готовится довольно просто, необходимо только внимательно отнестись к завариванию крема. Тесто получается мягким, не требует длительного вымешивания. Этот пирог получается очень сладким, ведь спелая черешня придает ему дополнительную сахаристость. Мы добавили в начинку молотый миндаль, тем самым улучшив вкусовые качества пирога. Выпекается пирог не дольше часа, он станет настоящим украшением праздничного стола.
Читай также: Как заморозить клубнику: ТОП-6 способов
Приготовление:
Ранее мы писали, что приготовить из черешни.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.
Полная версия правил