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Рецепт охлаждающего любимого лакомства, которое порадует всю семью.

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Наступило долгожданное лето - пора вкусных освежающих десертов. Самый популярный из них - мороженое. Известно, что самое вкусное, ароматное, а главное - полезное, получается домашнее мороженое. Его можно приготовить даже без наличия такого кухонного девайса как мороженица. Главные ингредиенты домашнего мороженого - жирное молоко и сливки с высоким процентом жирности (больше 30%). Также в домашнее мороженое добавляют яйца и сахар, различные фруктовые наполнители.

Предлагаем приготовить оригинальное мятное мороженое с шоколадной крошкой. Десерт получается красивого цвета, для его приготовления используются качественные ингредиенты. Конечный результат не может не порадовать ни вкусовыми качествами, ни внешним видом.

Чтобы приготовить мороженое по этому рецепту, придется запастись временем. Сам процесс требует внимательности, ведь ингредиенты смешиваются в определенной последовательности. В процессе варки молочно-яичной смеси важно не допустить перегревания желтков, иначе смесь будет в комочках. Последний этап - замораживание. Чтобы получить правильную характерную консистенцию мороженного без кристаллов льда, смесь нужно охлаждать и перемешивать. В идеале используют мороженицу, которая самостоятельно охлаждает смесь и время от времени перемешивает.

Мятное мороженое с шоколадной крошкой в домашних условиях depositphotos.com

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Приготовление:

Нарезать мяту на небольшие кусочки, но не измельчать. Смешать в сотейнике молоко и половину сливок, мяту. Поставить прогреваться на огонь. Довести до кипения, снять с огня. Накрыть емкость крышкой, оставить на час. Процедить через сито, отжать мяту. Слить все обратно в сотейник. Добавить 75 г сахара, помешивая прогреть, но допустить закипания. Растереть в отдельной миске желтки с оставшимся сахаром до однородности. Добавить половину прогретой молочной смеси постепенно тонкой струйкой в желтки, интенсивно перемешивая все венчиком, чтобы желток не сварился. Вылить полученную массу к остаткам молока в сотейнике, перемешать и вернуть сотейник на огонь. Уваривать смесь до загустения на среднем огне, постоянно помешивая, чтобы она оставалась однородной и не прилипла ко дну. Масса готова, если проводя по ней ложкой, получается борозда. Перелить в холодную емкость, дать остыть до температуры, чуть выше комнатной, накрыв ее пленкой “в контакт”. Добавить в остывшую смесь оставшиеся сливки, перемешать, накрыть пленкой, убрать в холодильник на ночь. Далее массу можно поместить в мороженицу или в морозилку, при этом доставать каждые 45 минут и тщательно перемешивать ручным блендером. Мороженое получится после 5-7 подобных перемешиваний. Добавить в последнее перемешивание шоколадную крошку.

Ранее мы писали, как приготовить домашнее мороженое.

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