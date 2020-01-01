Мятное мороженое с шоколадной крошкой в домашних условиях

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Наступило долгожданное лето - пора вкусных освежающих десертов. Самый популярный из них - мороженое. Известно, что самое вкусное, ароматное, а главное - полезное, получается домашнее мороженое. Его можно приготовить даже без наличия такого кухонного девайса как мороженица. Главные ингредиенты домашнего мороженого - жирное молоко и сливки с высоким процентом жирности (больше 30%). Также в домашнее мороженое добавляют яйца и сахар, различные фруктовые наполнители.
Предлагаем приготовить оригинальное мятное мороженое с шоколадной крошкой. Десерт получается красивого цвета, для его приготовления используются качественные ингредиенты. Конечный результат не может не порадовать ни вкусовыми качествами, ни внешним видом.
Чтобы приготовить мороженое по этому рецепту, придется запастись временем. Сам процесс требует внимательности, ведь ингредиенты смешиваются в определенной последовательности. В процессе варки молочно-яичной смеси важно не допустить перегревания желтков, иначе смесь будет в комочках. Последний этап - замораживание. Чтобы получить правильную характерную консистенцию мороженного без кристаллов льда, смесь нужно охлаждать и перемешивать. В идеале используют мороженицу, которая самостоятельно охлаждает смесь и время от времени перемешивает.
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Приготовление:
Ранее мы писали, как приготовить домашнее мороженое.
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