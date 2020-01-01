Летние коктейли из клубники: топ-5 рецептов
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Несмотря на то, что сезон клубники в самом разгаре, пришло время поэкспериментировать с летними ягодами. Рецепты с клубникой очень разнообразны. Из этой ягоды можно приготовить не только варенье и пироги. Предлагаем порадовать себя и своих близких летними освежающими напитками, главным ингредиентом которых будет выступать именно клубника.
Классическое сочетание для клубники - с молоком или мороженым. Кроме молочного коктейля можно попробовать приготовить мохито, чай, смузи. Так, для смузи с клубникой подойдут любые фрукты, очень вкусным получается бананово-клубничное смузи. А вот чтобы получился клубничный оранжад, необходим густой сахарный сироп.
Интересное сочетание кисловатой клубники и сладкого белого шоколада придает клубнично-шоколадному коктейлю яркий вкус. Особо выделяется контрастный температурный перепад между горячей основой и подмороженным ягодным пюре. Кстати, такой коктейль можно сделать в праздничном варианте, добавив немного слабого алкоголя. При этом важно наливать алкоголь на дно бокала, и сам напиток подавать непосредственно после приготовления, чтобы ингредиенты не успели перемешаться.
Бананово-клубничный смузи
Ингредиенты:
- банан - 1 шт.;
- клубника - 100 г;
- йогурт - 200 мл;
- мед - 1 ст.л.;
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Приготовление:
- Нарезать банан произвольными кусочками.
- Промыть и обсушить клубнику.
- Сложить фрукты в чашу блендера, добавить йогурт, мед.
- Взбить до получения однородной массы.
- Разлить по стаканам и подавать.
Клубничный оранжад
Ингредиенты:
- апельсины - 6 шт.;
- лимоны - 2 шт.;
- сахар - 400 г;
- вода - 2 л;
- клубника - 200 г.
Приготовление:
- Помыть апельсины и лимоны.
- Срезать цедру, сложить в кастрюлю с холодной водой и сахаром.
- Поставить на маленький огонь и варить, помешивая, пока сахар не растворится полностью.
- Накрыть кастрюлю крышкой, снять с огня и дать остыть.
- Выжать сок из цитрусовых.
- Процедить остывший сироп через сито в миску с соком.
- Добавить кусочки клубники, поставить охлаждаться в холодильник.
Клубничный коктейль с мороженным
Ингредиенты:
- клубника - 100 г;
- молоко - 1 1/4 ст.;
- ванильное мороженое - 4 ст.л.
Приготовление:
- Вымыть клубнику, удалить плодоножки.
- Выложить в блендер мороженое, молоко и клубнику.
- Взбить до получения однородной консистенции.
- Разлить по стаканам и подавать.
Клубничный чай
Ингредиенты:
- клубника - 400 г;
- свежезаваренный чай - 4 чашки;
- лимонный сок - 1/4 чашки;
- сахар
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Приготовление:
- Отложить 5 ягод клубники, остальные – поместить в блендер и смешать до образования пюре.
- Процедить клубничное пюре в кувшин.
- Влить в кувшин охлажденный чай, лимонный сок, добавить сахар по вкусу.
- Размешать напиток и поставить в холодильник.
- Подавать чай с клубникой в охлажденных высоких стаканах, наполненных кубиками льда.
- Гарнировать напиток ранее отложенными ягодами клубники.
Клубнично-шоколадный коктейль
Ингредиенты:
- клубника - 120 г;
- сахарная пудра - 100 г;
- молоко - 200 мл;
- крахмал кукурузный - 2 ч.л.;
- крахмал картофельный - 1 ч.л.;
- шоколад белый- 60 г.;
- сливки (30%) - 150 мл.;
- листья мяты - 3 шт.
Приготовление:
- Взбить клубнику с сахаром блендером в однородное пюре.
- Влить в отдельную емкость сливки, добавить оставшуюся сахарную пудру. Взбить до получения густой массы.
- Смешать в кастрюльке крахмал с молоком, поставить емкость на средний огонь.
- Снять с огня как только молоко начнет закипать, добавить натертый на терке шоколад.
- Вымешивать до тех пор, пока смесь не будет однородной: шоколад не растворится и не смешается с молоком.
- Выложить на дно чашки 1\3 ягодной массы, далее полить шоколадом, заполнить доверху взбитыми сливками.
- Украсить листочком мяты перед непосредственной подачей.
Ранее мы писали, как приготовить освежающие напитки из клубники.
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