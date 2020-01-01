Летние коктейли из клубники: топ-5 рецептов

С началом сезона клубники - хочется побаловать себя вкусными напитками из любимых ягод. Предлагаем лучшие рецепты коктейлей, которые запросто можно приготовить дома .

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Несмотря на то, что сезон клубники в самом разгаре, пришло время поэкспериментировать с летними ягодами. Рецепты с клубникой очень разнообразны. Из этой ягоды можно приготовить не только варенье и пироги. Предлагаем порадовать себя и своих близких летними освежающими напитками, главным ингредиентом которых будет выступать именно клубника.

Классическое сочетание для клубники - с молоком или мороженым. Кроме молочного коктейля можно попробовать приготовить мохито, чай, смузи. Так, для смузи с клубникой подойдут любые фрукты, очень вкусным получается бананово-клубничное смузи. А вот чтобы получился клубничный оранжад, необходим густой сахарный сироп.

Интересное сочетание кисловатой клубники и сладкого белого шоколада придает клубнично-шоколадному коктейлю яркий вкус. Особо выделяется контрастный температурный перепад между горячей основой и подмороженным ягодным пюре. Кстати, такой коктейль можно сделать в праздничном варианте, добавив немного слабого алкоголя. При этом важно наливать алкоголь на дно бокала, и сам напиток подавать непосредственно после приготовления, чтобы ингредиенты не успели перемешаться.

Бананово-клубничный смузи

Бананово-клубничный смузи depositphotos.com

Ингредиенты:

банан - 1 шт.;

клубника - 100 г;

йогурт - 200 мл;

мед - 1 ст.л.;

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Приготовление:

Нарезать банан произвольными кусочками. Промыть и обсушить клубнику. Сложить фрукты в чашу блендера, добавить йогурт, мед. Взбить до получения однородной массы. Разлить по стаканам и подавать.

Клубничный оранжад

Клубничный оранжад depositphotos.com

Ингредиенты:

апельсины - 6 шт.;

лимоны - 2 шт.;

сахар - 400 г;

вода - 2 л;

клубника - 200 г.

Приготовление:

Помыть апельсины и лимоны. Срезать цедру, сложить в кастрюлю с холодной водой и сахаром. Поставить на маленький огонь и варить, помешивая, пока сахар не растворится полностью. Накрыть кастрюлю крышкой, снять с огня и дать остыть. Выжать сок из цитрусовых. Процедить остывший сироп через сито в миску с соком. Добавить кусочки клубники, поставить охлаждаться в холодильник.

Клубничный коктейль с мороженным

Клубничный коктейль с мороженным depositphotos.com

Ингредиенты:

клубника - 100 г;

молоко - 1 1/4 ст.;

ванильное мороженое - 4 ст.л.

Приготовление:

Вымыть клубнику, удалить плодоножки. Выложить в блендер мороженое, молоко и клубнику. Взбить до получения однородной консистенции. Разлить по стаканам и подавать.

Клубничный чай

Клубничный чай depositphotos.com

Ингредиенты:

клубника - 400 г;

свежезаваренный чай - 4 чашки;

лимонный сок - 1/4 чашки;

сахар

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Приготовление:

Отложить 5 ягод клубники, остальные – поместить в блендер и смешать до образования пюре. Процедить клубничное пюре в кувшин. Влить в кувшин охлажденный чай, лимонный сок, добавить сахар по вкусу. Размешать напиток и поставить в холодильник. Подавать чай с клубникой в охлажденных высоких стаканах, наполненных кубиками льда. Гарнировать напиток ранее отложенными ягодами клубники.

Клубнично-шоколадный коктейль

Клубнично-шоколадный коктейль depositphotos.com

Ингредиенты:

клубника - 120 г;

сахарная пудра - 100 г;

молоко - 200 мл;

крахмал кукурузный - 2 ч.л.;

крахмал картофельный - 1 ч.л.;

шоколад белый- 60 г.;

сливки (30%) - 150 мл.;

листья мяты - 3 шт.

Приготовление:

Взбить клубнику с сахаром блендером в однородное пюре. Влить в отдельную емкость сливки, добавить оставшуюся сахарную пудру. Взбить до получения густой массы. Смешать в кастрюльке крахмал с молоком, поставить емкость на средний огонь. Снять с огня как только молоко начнет закипать, добавить натертый на терке шоколад. Вымешивать до тех пор, пока смесь не будет однородной: шоколад не растворится и не смешается с молоком. Выложить на дно чашки 1\3 ягодной массы, далее полить шоколадом, заполнить доверху взбитыми сливками. Украсить листочком мяты перед непосредственной подачей.

Ранее мы писали, как приготовить освежающие напитки из клубники.

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