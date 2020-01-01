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Как приготовить вкусную домашнюю сладость, которая точно не подведет качеством.

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Нутелла - это зарегистрированный товарный знак, а продукт - джандуйя или пьемонтская шоколадная паста. Состав нутеллы, которую производят итальянская компания Ferrero начиная с 1964 года оставляет желать лучшего. Так, 55% пасты составляет сахар, еще 23% - пальмовое масло, 13%-лесной орех, 4%-какао, и 3%-сухое молоко. Нутеллу используют в качестве начинки для блинов, круассанов, тостов, кексов и много другого. Продукт пригоден для употребления в чистом виде.

История появления нутеллы в кулинарии довольно известна - в 1926 году пекарь Пьетро Ферреро выпустил пасту джандуйя в виде батончиков, завернутых в фольгу. В батончик добавляли фундук. А в 1951 году Ферреро представил кремовую версию джандуйи. Более чем через десятилетие потомок Ферреро немного изменил состав и выпустил пасту под названием Nutella.

Нутеллу можно приготовить в домашних условиях, при этом паста будет намного полезней магазинной, не менее вкусной и в разы дешевле. В домашнюю нутеллу можно добавить не лесные, а грецкие орехи, тем самым удешевляя продукт. Нутелла готовится очень просто и быстро, а главное - десерт можно смело давать детям. Кстати, нутеллу можно приготовить и в вегетарианском варианте - с нутом и темным шоколадом.

Экономная кухня: домашняя нутелла с грецкими орехами depositphotos.com

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Приготовление:

Налить в кастрюльку молоко, добавить масло. Все закипятить. Всыпать в отдельную миску какао-порошок, сахар и муку. Перемешать все до однородности. Высыпать небольшими порциями сухую смесь в кастрюльку с молоком, непрерывно помешивая. Перемешать все, довести до кипения. Варить на медленном огне около 10 минут. Снять кастрюльку с огня, охладить при комнатной температуре. Добавить измельченные грецкие орехи, перемешать. Поместить массу в холодильник для застывания.

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