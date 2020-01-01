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Экономная кухня: домашняя нутелла с грецкими орехами

13 мин назадКомментариев:0
Как приготовить вкусную домашнюю сладость, которая точно не подведет качеством.
Ингредиенты
  • молоко, сахар по 1 ст.
  • какао порошок 2 ст.л.
  • мука 1,5 ст.л.
  • грецкие орехи (молотые) 3 ст.л.
  • масло сливочное 1 ст.л.
Экономная кухня: домашняя нутелла с грецкими орехами
Экономная кухня: домашняя нутелла с грецкими орехами / depositphotos.com

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Нутелла - это зарегистрированный товарный знак, а продукт - джандуйя или пьемонтская шоколадная паста. Состав нутеллы, которую производят итальянская компания Ferrero начиная с 1964 года оставляет желать лучшего. Так, 55% пасты составляет сахар, еще 23% - пальмовое масло, 13%-лесной орех, 4%-какао, и 3%-сухое молоко. Нутеллу используют в качестве начинки для блинов, круассанов, тостов, кексов и много другого. Продукт пригоден для употребления в чистом виде. 

История появления нутеллы в кулинарии довольно известна - в 1926 году пекарь Пьетро Ферреро выпустил пасту джандуйя в виде батончиков, завернутых в фольгу. В батончик добавляли фундук. А в 1951 году Ферреро представил кремовую версию джандуйи. Более чем через десятилетие потомок Ферреро немного изменил состав и выпустил пасту под названием Nutella.

Нутеллу можно приготовить в домашних условиях, при этом паста будет намного полезней магазинной, не менее вкусной и в разы дешевле. В домашнюю нутеллу можно добавить не лесные, а грецкие орехи, тем самым удешевляя продукт. Нутелла готовится очень просто и быстро, а главное - десерт можно смело давать детям. Кстати, нутеллу можно приготовить и в вегетарианском варианте - с нутом и темным шоколадом.

Экономная кухня: домашняя нутелла с грецкими орехами
Экономная кухня: домашняя нутелла с грецкими орехами
depositphotos.com

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Приготовление:

  1. Налить в кастрюльку молоко, добавить масло.
  2. Все закипятить.
  3. Всыпать в отдельную миску какао-порошок, сахар и муку.
  4. Перемешать все до однородности.
  5. Высыпать небольшими порциями сухую смесь в кастрюльку с молоком, непрерывно помешивая.
  6. Перемешать все, довести до кипения.
  7. Варить на медленном огне около 10 минут.
  8. Снять кастрюльку с огня, охладить при комнатной температуре.
  9. Добавить измельченные грецкие орехи, перемешать.
  10. Поместить массу в холодильник для застывания. 

Ранее мы писали, как приготовить ореховое пралине дома.

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Теги:нутелла,шоколад,домашние,сладости,,
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Источник: IVONA)bigmir.net

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