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Просто и полезно: рецепт лимонада от Юлии Панковой

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Ведущая Нового канала поделилась рецептом охлаждающего напитка.
Просто и полезно: рецепт лимонада от Юлии Панковой
Просто и полезно: рецепт лимонада от Юлии Панковой
пресс-служба

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Сегодня уже лето! Погода пока не радует теплом, но синоптики прогнозируют жаркий июнь. Ведущая программы «Ревизор» (Новый канал) Юлия Панкова делится рецептом лимонада, чтобы вы утоляли жажду не водой, а вкусненьким и полезным напитком.

- Такой лимонад вы точно не купите в магазине, - говорит девушка. - Всего за несколько минут из простейших ингредиентов вы сможете приготовить этот напиток. Если вам нравится мелисса и ее запах, обязательно ее добавьте. Она не только ароматная, но и полезна!

Просто и полезно: рецепт лимонада от Юлии Панковой
Просто и полезно: рецепт лимонада от Юлии Панковой
пресс-служба

Ингредиенты:

  • 2 шт. - лимона
  • 200 г - сахара
  • 750 мл.- воды
  • 6 шт. - льда
  • веточка мелиссы

Способ приготовление:

1. Хорошо помойте лимоны.
2. Разрежьте лимоны и положите в блендер
3. Добавьте сахар, холодную воду и лед.
4. Процедите через мелкое сито.
5. Перемешайте все ингредиенты.
6. Украсьте дольками лимона и веточкой мелиссы.

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Теги: лимонад, домашний лимонад
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