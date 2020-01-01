Ведущая Нового канала поделилась рецептом охлаждающего напитка.

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Сегодня уже лето! Погода пока не радует теплом, но синоптики прогнозируют жаркий июнь. Ведущая программы «Ревизор» (Новый канал) Юлия Панкова делится рецептом лимонада, чтобы вы утоляли жажду не водой, а вкусненьким и полезным напитком.

- Такой лимонад вы точно не купите в магазине, - говорит девушка. - Всего за несколько минут из простейших ингредиентов вы сможете приготовить этот напиток. Если вам нравится мелисса и ее запах, обязательно ее добавьте. Она не только ароматная, но и полезна!

Просто и полезно: рецепт лимонада от Юлии Панковой пресс-служба

2 шт. - лимона

200 г - сахара

750 мл.- воды

6 шт. - льда

веточка мелиссы

Ингредиенты:

Способ приготовление:



1. Хорошо помойте лимоны.

2. Разрежьте лимоны и положите в блендер

3. Добавьте сахар, холодную воду и лед.

4. Процедите через мелкое сито.

5. Перемешайте все ингредиенты.

6. Украсьте дольками лимона и веточкой мелиссы.

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