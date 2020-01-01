Олег Кензов рассказал, как готовит салат "Тбилиси".

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У блюд грузинской кухни огромное количество поклонников. А все потому, что у них неповторимый вкусовой контраст пряного и острого. Особой популярностью пользуются блюда из мяса и овощей. Ведущий реалити «Кохання на виживання» (Новый канал), певец Олег Кензов признается, что и он очень любит грузинскую кухню. Дома чаще всего готовит салат с фасолью и говядиной, который называется «Тбилиси».

– Это блюдо для настоящих мужчин, – говорит певец. – Оно сытное и вкусное. Сочетание овощей, мяса и специй дарит неповторимые кулинарные ощущения и придает сил. А еще салат на вид очень яркий, сразу напоминает о стране, из которой родом. Приготовить «Тбилиси» нетрудно. Делюсь с вами рецептом.

Блюдо для настоящих мужчин: рецепт грузинского салата пресс-служба

500 г – говядины

2 шт. – болгарского перца

1,5 ч.л. – хмели-сунели

100 г – грецких орехов

2 ст. л. – винного уксуса (6%)

3 зубчика чеснока

50-70 мл. – растительного масла

2 банки – консервированной фасоли (лучше использовать красную)

2 шт. – лука

Пучок свежей кинзы

1 шт. – перца чили

Соль и перец по вкусу

Ингредиенты:

Приготовление:

1. Говядину залейте водой, посолите и отварите.

2. Очистите лук. Порежьте тонкими полукольцами. Положите в глубокую емкость.

3. Фасоль промойте под холодной водой. Выложите в дуршлаг и процедите. Когда вся жидкость стечет, перемешайте фасоль с луком.

4. Помойте болгарский перец, срежьте плодоножку и вычистите ножом семена. Порежьте тонкой соломкой и добавьте к остальным продуктам. Перец чили измельчите, положите в блюдо.

5. Сварите говядину, слейте бульон. Вареное мясо охладите до комнатной температуры, разделите на тонкие волокна. Смешайте с другими ингредиентами.

6. Кинзу порубите, высыпьте в миску. Орешки обжарьте на сухой сковороде без масла, их вкус станет ярче. Растолките в ступке и положите в салат.

7. Чеснок почистите и раздавите или очень мелко нарежьте и добавьте в салат.

8. Тщательно перемешайте масло с винным уксусом и хмели-сунели. Заправьте блюдо полученным соусом, посолите, поперчите по вкусу. Дайте салату полчаса настояться, а затем подавайте.

Приятного аппетита!

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