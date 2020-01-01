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Как приготовить вкусный американский завтрак, который придаст атмосферы и порадует семью.

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Яйца Бенедикт - блюдо, которое представляет собой бутерброд из двух половинок булочки с яйцами пашот, ветчиной или беконом и твердым сыром. Это блюдо один из самых популярных завтраков в США. На сегодня существуют две версии появления блюда. По первой - его впервые приготовил брокер Лемюэль Бенедикт в 1894 году, как средство от похмелья. Только изначально основой служил тост, а не булка. По другой версии блюдо приготовили для семейной четы Бенедикт в нью-йоркском ресторане Delmonico’s.

Сегодня разновидностей блюд яйца Бенедикт очень много, это: Яйца Шекспир (с мясом краба), Яйца Провансаль (с беарнским соусом), Яйца Оскар (со спаржей), Портобелло Бенедикт (с грибами вместо ветчины), Яйца Борегар (с сосисками и яичницей), Huevos Benedictos (с авокадо), Яйца Хемингуэй (с лососиной) и т.д.

Чтобы приготовить вкусные яйца Бенедикт, необходимо точно рассчитать время, потому важно уметь готовить яйца пашот, параллельно жарить бекон и тосты. Немаловажный ингредиент - соус голландез, важно приготовить его так, чтобы не расслоились яйца. Мы предлагаем приготовить классические Яйца Бенедикт с беконом.

Яйца Бенедикт на завтрак: пошаговый рецепт depositphotos.com

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Приготовление:

Обжарить бекон на раскаленной сковороде с двух сторон в течение 10 минут. Выложить на бумажное полотенце. Закипятить воду для яйца-пашот. Растопить на водяной бане сливочное масло. Взбить в блендере яичные желтки с солью и вином. Влить тонкой струйкой сливочное масло не переставая взбивать яичную массу на минимальной скорости. Слить соус в соусник. Сварить яйца пашот, порубить мелко петрушку. Разрезать пополам булочки, поджарить их с обеих сторон до золотистой корочки. Выложить на булочки бекон, сверху яйцо и полить соусом голландез, присыпать петрушкой.

Ранее мы писали, как приготовить яйца-пашот.

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