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Яйца Бенедикт на завтрак: пошаговый рецепт

23 мин назадКомментариев:0
Как приготовить вкусный американский завтрак, который придаст атмосферы и порадует семью.
Ингредиенты
  • Бекон 8 кусочков
  • Яйца 4 шт
  • Булочки бриошь 2 шт
  • Масло сливочное
  • Петрушка пучок
  • Для соуса голландез:
  • Сливочное масло 140 г
  • Соль 1/2 ч.л.
  • Лимонный сок 1 ст.л.
  • Желтки 3 шт
  • Белое сухое вино 3 ст.л.
Яйца Бенедикт на завтрак: пошаговый рецепт
Яйца Бенедикт на завтрак: пошаговый рецепт / depositphotos.com

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Яйца Бенедикт - блюдо, которое представляет собой бутерброд из двух половинок булочки  с яйцами пашот, ветчиной или беконом и твердым сыром. Это блюдо один из самых популярных завтраков в США. На сегодня существуют две версии появления блюда. По первой - его впервые приготовил брокер Лемюэль Бенедикт в 1894 году, как средство от похмелья. Только изначально основой служил тост, а не булка. По другой версии блюдо приготовили для семейной четы Бенедикт в нью-йоркском ресторане Delmonico’s. 

Сегодня разновидностей блюд яйца Бенедикт очень много, это: Яйца Шекспир (с мясом краба), Яйца Провансаль (с беарнским соусом), Яйца Оскар (со спаржей), Портобелло Бенедикт (с грибами вместо ветчины), Яйца Борегар (с сосисками и яичницей), Huevos Benedictos (с авокадо), Яйца Хемингуэй (с лососиной) и т.д.

Чтобы приготовить вкусные яйца Бенедикт, необходимо точно рассчитать время, потому важно уметь готовить яйца пашот, параллельно жарить бекон и тосты. Немаловажный ингредиент - соус голландез, важно приготовить его так, чтобы не расслоились яйца. Мы предлагаем приготовить классические Яйца Бенедикт с беконом.

Яйца Бенедикт на завтрак: пошаговый рецепт
Яйца Бенедикт на завтрак: пошаговый рецепт
depositphotos.com

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Приготовление:

  1. Обжарить бекон на раскаленной сковороде с двух сторон в течение 10 минут. Выложить на бумажное полотенце.
  2. Закипятить воду для яйца-пашот.
  3. Растопить на водяной бане сливочное масло.
  4. Взбить в блендере яичные желтки с солью и вином.
  5. Влить тонкой струйкой сливочное масло не переставая взбивать яичную массу на минимальной скорости.
  6. Слить соус в соусник.
  7. Сварить яйца пашот, порубить мелко петрушку.
  8. Разрезать пополам булочки, поджарить их с обеих сторон до золотистой корочки.
  9. Выложить на булочки бекон, сверху яйцо и полить соусом голландез, присыпать петрушкой.

Ранее мы писали, как приготовить яйца-пашот.

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Теги:яйца Бенедикт,блюда из яиц,завтрак,американская кухня,,
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Источник: IVONA)bigmir.net

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