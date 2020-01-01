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Сезонная кухня: запеканка из кабачков с мясом

Сегодня, 11:33Комментариев:0
Идеальное сочетание вкуса, сытности и легкости.
Ингредиенты
  • Кабачки 1 кг
  • Фарш 400 г
  • Твердый сыр 170 г
  • Сметана 200 г
  • Лук репчатый 2 шт.
  • Помидор 2 шт.
  • Яйца 2 шт.
  • Чеснок 3 зубчика
  • Петрушка 1 пучок
  • Растительное масло
  • Соль
40-60 мин
Сезонная кухня: запеканка из кабачков с мясом
Сезонная кухня: запеканка из кабачков с мясом / pinterest.com

Кабачок - самый полезный из всех ранних овощей. Из кабачков можно приготовить массу вкусных блюд, а главное - безопасных для фигуры, ведь в кабачке всего 23 ккал. Кабачки - универсальный овощ, его можно добавлять во многие блюда, даже в сладкие (всем известно о кабачковом варенье).

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В жаркое время года нет желания долго стоять у плиты и готовить сложные, тяжелые для пищеварения блюда. Отличный вариант - запеканки. Рецептов приготовления кабачковой запеканки в кулинарии очень много, по сути, кроме кабачков в нее можно положить что угодно: мясо, грибы, овощи по-вкусу, сыр, крупы.

Ivona предлагает приготовить запеканку с кабачками и фаршем. Поскольку в начале лета овощи еще молодые, кожуру с кабачков можно не срезать, а натирать на терке сразу после тщательного вымывания. Фарш в запеканку можно использовать любой, лучше, если приготовите его сами, предварительно перемолов мясо. Запеканка по этому рецепту готовится слоями, сверху выкладывают помидоры и посыпают тертым сыром. Запекается блюдо около 40 минут, общее время приготовления - не более часа. Кабачковую запеканку можно употреблять в качестве самостоятельного блюда либо с гарниром.

Сезонная кухня: запеканка из кабачков с мясом
Сезонная кухня: запеканка из кабачков с мясом
pinterest.com

Приготовление:

1. Натереть молодые кабачки на крупной терке, посолить. Оставить на 15 минут.

2. Нарезать лук кубиками, обжарить на смазанной растительным маслом до прозрачности.

3. Добавить к луку фарш, жарить еще 5 минут, все время, помешивая, чтобы смесь стала однородной. 

4. Добавить соль, приправу по вкусу, довести до полуготовности.

5. Выложить фарш в отдельную емкость, дать остыть, добавить пропущенный через пресс чеснок.

6. Нарезать помидоры кольцами, сыр натереть на мелкой терке, петрушку измельчить.

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7. Отжать тщательно кабачки.

8. Взбить сметану с яйцами, немного приправить солью и перцем.

9. Смазать форму для запекания растительным маслом.

10. Выложить в форму слоями: кабачки, фарш, оставшиеся кабачки.

11. Положить сверху помидоры, залить сметанно-яичной массой.

12. Запекать 20 минут при температуре 200 С.

13. Вынуть из духовки, присыпать зеленью и сыром. Готовить еще 15 минут.

Сезонная кухня: запеканка из кабачков с мясом
Сезонная кухня: запеканка из кабачков с мясом
pinterest.com

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Источник: ivona)bigmir.net

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