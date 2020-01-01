Бабка Албэ: готовим традиционное молдавское блюдо

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Бабка Албэ и Бабка Нягрэ - известные молдавские десерты. Их готовят на праздничный стол, и всегда подают в паре, выкладывают в шахматном порядке. Вчера мы рассказывали, как приготовить бабку Нягрэ, а сегодня предлагаем рецепт Бабки Албэ. Если первая больше напоминает десерт, она пористая и сладкая, красивого шоколадного цвета, то вторая - это блюдо из домашней лапши. По сути, Бабку Албэ можно назвать макаронной запеканкой или десертным пиргом. Кроме лапши в блюдо добавляют яйца, молоко и немного сахара. Бабку Албэ можно употреблять как в горячем, так и в холодном виде.
Чтобы приготовить Бабку Албэ, нет необходимости обладать выдающимися кулинарными способностями. Пирог готовится очень просто, а главное - быстро. Общее время приготовления Бабки Албэ - около часа, в то время как Бабку Нягрэ надо готовить не менее трех часов. Подавать Бабку Албэ можно со сладким йогуртом, турецким йогуртом или ряженкой.
В нашем варианте лапша уже готовая. Для ее приготовления используют яйца (3 шт), муку (250 гр) и соль. Тесто замешивают, оставляют на полчаса. Потом раскатывают тонко и нарезают соломкой.
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Приготовление:
Ранее мы писали, как приготовить соленую карамель.
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