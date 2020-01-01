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Рецепт известного молдавского десерта, который готовят из лапши, молока, яиц и изюма.

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Бабка Албэ и Бабка Нягрэ - известные молдавские десерты. Их готовят на праздничный стол, и всегда подают в паре, выкладывают в шахматном порядке. Вчера мы рассказывали, как приготовить бабку Нягрэ, а сегодня предлагаем рецепт Бабки Албэ. Если первая больше напоминает десерт, она пористая и сладкая, красивого шоколадного цвета, то вторая - это блюдо из домашней лапши. По сути, Бабку Албэ можно назвать макаронной запеканкой или десертным пиргом. Кроме лапши в блюдо добавляют яйца, молоко и немного сахара. Бабку Албэ можно употреблять как в горячем, так и в холодном виде.

Чтобы приготовить Бабку Албэ, нет необходимости обладать выдающимися кулинарными способностями. Пирог готовится очень просто, а главное - быстро. Общее время приготовления Бабки Албэ - около часа, в то время как Бабку Нягрэ надо готовить не менее трех часов. Подавать Бабку Албэ можно со сладким йогуртом, турецким йогуртом или ряженкой.

В нашем варианте лапша уже готовая. Для ее приготовления используют яйца (3 шт), муку (250 гр) и соль. Тесто замешивают, оставляют на полчаса. Потом раскатывают тонко и нарезают соломкой.

Бабка Албэ: готовим традиционное молдавское блюдо pinterest.com

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Приготовление:

Отварить лапшу в воде с растительным маслом до полуготовности, промыть под холодной водой. Взбить яйца с сахаром, солью и ванильным сахаром. Влить молоко, снова взбить. Добавить предварительно замоченный изюм. Выстелить форму для выпечки пергаментной бумагой, смазать растительным маслом, присыпать панировочными сухарями. Выложить в форму равномерно лапшу. Залить лапшу яичной смесью. Распределить поверх лапши кусочки масла. Накрыть форму крышкой или фольгой. Выпекать 20 минут при температуре 180 С. Снять крышку, оставить готовиться еще четверть часа. Нарезать ломтиками перед подачей.

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