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Нежные вафли от звезды "Первых ласточек": пошаговый рецепт

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Узнайте, как приготовить вафли.
Нежные вафли от звезды "Первых ласточек": пошаговый рецепт
Нежные вафли от звезды "Первых ласточек": пошаговый рецепт
пресс-служба

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Мастерски готовить разные лакомства умеют не только представительницы прекрасного пола. Звезда сериала «Первые ласточки» (Новый канал) Максим Девизоров доказал это, поделившись рецептом воздушных вафель

Все очень просто, – говорит Макс. – Для приготовления вафель нам понадобится семь ингредиентов и четыре минуты времени.

Нежные вафли от звезды
Нежные вафли от звезды "Первых ласточек": пошаговый рецепт
пресс-служба

Ингредиенты:

  • три яйца;
  • 100 г сахара;
  • 250 г молока;
  • 125 г топленого масла;
  • 250 г муки;
  • 2 чайные ложки разрыхлителя;
  • 50 г крахмала.

Способ приготовления:

Венчиком взбиваем три яйца. Добавляем сахар. Хорошо перемешиваем. Затем заливаем в смесь молоко и топленое масло. Массу снова хорошо перемешиваем. После этого добавляем просеянную муку и разрыхлитель, а также крахмал.

Смазываем формочки электровафельницы маслом. Выливаем тесто, равномерно распространяя по всей форме. Ждем четыре минуты. Готово!

– Сверху вафли можно полить сгущенкой, посыпать сахарной пудрой или намазать шоколадной пастой, – рекомендует Максим. – Приятного аппетита!

Ранее мы писали, как приготовить соленую карамель. 

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Теги: вафли
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