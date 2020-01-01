Узнайте, как приготовить вафли.

Читай также: Пирог с ревенем от Юлии Панковой

Мастерски готовить разные лакомства умеют не только представительницы прекрасного пола. Звезда сериала «Первые ласточки» (Новый канал) Максим Девизоров доказал это, поделившись рецептом воздушных вафель

Все очень просто, – говорит Макс. – Для приготовления вафель нам понадобится семь ингредиентов и четыре минуты времени.

Нежные вафли от звезды "Первых ласточек": пошаговый рецепт пресс-служба

Ингредиенты:

три яйца;

100 г сахара;

250 г молока;

125 г топленого масла;

250 г муки;

2 чайные ложки разрыхлителя;

50 г крахмала.

Способ приготовления:

Венчиком взбиваем три яйца. Добавляем сахар. Хорошо перемешиваем. Затем заливаем в смесь молоко и топленое масло. Массу снова хорошо перемешиваем. После этого добавляем просеянную муку и разрыхлитель, а также крахмал.

Смазываем формочки электровафельницы маслом. Выливаем тесто, равномерно распространяя по всей форме. Ждем четыре минуты. Готово!

– Сверху вафли можно полить сгущенкой, посыпать сахарной пудрой или намазать шоколадной пастой, – рекомендует Максим. – Приятного аппетита!

Ранее мы писали, как приготовить соленую карамель.