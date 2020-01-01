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Как приготовить вкусный слабоалкогольный напиток, чтобы удивить гостей и порадовать домашних.

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Медовуха - слабоалкогольный напиток (спирт до 10%), который получается путем сбраживания меда. В зависимости от рецепта, в составе медовухи присутствую дрожжи, хмель, вкусовые добавки и другие ингредиенты. Если добавить в медовуху спирт, то можно добиться очень высокой крепости напитка - до 75%. Медовуху активно готовили на Руси, позже о напитки забыли, и снова он обрел популярность в начале прошлого века, когда пасечники получали большое количество непригодного меда, который попросту выбрасывали. Сегодня для приготовления медовухи используют качественный продукт, чаще гречишный или липовый мед. Медовуха вкусной не получится, если мед ненатуральный.

Можно приготовить медовуху так, как это делали наши предки, без добавления дрожжей. Мед разводили в холодной воде, процесс брожения занимал не менее 4 месяцев, а крепость напитка будет ниже на 2-4 градуса. Самое сложное в этом рецепте найти адекватную замену дрожжам, так как сами по себе мед с водой бродить не будут. Есть два варианта: использовать в качестве катализатора вишню (малину, землянику) или изюм. Исторически верным выбором будет вишня, но более надёжным изюм. Предложенный нами рецепт достаточно простой и подойдет для начинающих виноделов.

Домашняя медовуха: рецепт без дрожжей depositphotos

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Приготовление:

Налить в стеклянную емкость воду. Добавить мед, размешать, чтобы он хорошо растворился. Добавить в баку изюм и хмель. Тщательно перемешать. Накрыть банку небольшим кусочком марли, поставить для брожения в теплое место на 14 дней. Когда масса перестанет бродить ее необходимо процедить через несколько слоев марли. Разлить по бутылкам, плотно закупорить, убрать в темное и прохладное место минимум на 3 месяца.

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