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И снова о картошке: 6 необычных рецептов с молодым картофелем

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Аппетитные блюда из молодого картофеля со всех кухонь мира!
И снова о картошке: 6 необычных рецептов с молодым картофелем
И снова о картошке: 6 необычных рецептов с молодым картофелем
pinterest.com

Молодой картофель приготовить разными способами: в кастрюле, духовке, мультиварке и даже микроволновке. А можно - превратить клубни молодой картошки в оригинальное и сытное блюдо. Для тех, кто любит кулинарные эксперименты и вкусно покушать, Ivona предлагает рецепты небанальных блюд из молодого картофеля.

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Салат из молодого картофеля с сардинами и фасолью

Такой салат можно подавать теплым, не менее вкусен он и холодным, когда настоится. Для его приготовления необходимо 500 г молодого картофеля (некрупного), 200 г зеленой фасоли (подойдет замороженная), 150 г консервированных сардин в масле, 50-70 г оливок или маслин без косточки, половинка лимона, оливковое масло, соль, черный молотый перец. Картофель разрежьте на дольки или половинки и отварите до мягкости. За 3 минуты готовности клубней добавьте в воду нарезанные стручки зеленой фасоли. Затем с овощей можно слить воду и немного остудить. Пока фасоль и картофель остывают, сардины выложите в миске вместе с маслом, приправьте солью и перцем, добавьте лимонный сок. Тщательно разомните рыбу вилкой и перемешайте. Соберите в одном салатнике картофель, фасоль, сардины и крупнорубленые оливки, заправьте оливковым маслом. После тщательного перемешивания дайте салату настояться 15 минут при комнатной температуре и подавайте к столу.

Салат из молодого картофеля с сардинами и фасолью
Салат из молодого картофеля с сардинами и фасолью
pinterest.com

Картофельный салат по-мароккански

Пикантный салат с восточными нотками готовится крайне просто. Для него вам понадобится: 500 г некрупной молодой картошки, крупные маслины без косточек, одна средняя красная луковица, петрушка. Для заправки: оливковое масло (4 ст. л.), лимонная цедра и сок, молотая зира и паприка (по ½ ч. л.), молотый красные перец и соль. Смешайте вареный картофель (половинками или четвертинками) с красным луком (нарезанный тонкими полукольцами), листьями петрушки и крупнорублеными маслинами. Объедините все ингредиенты для заправки, тщательно вымешайте и влейте к нарезанным ингредиентам. Тщательно перемешайте салат и дайте ему настояться. Рекомендуем подавать чуть теплым.

Картофельный салат по-мароккански
Картофельный салат по-мароккански
pinterest.com

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Классический американский картофельный салат

Одно из излюбленных лакомств в США. Его, как правило, готовят на пикники в качестве закуски, или же просто на обед вместо основного блюда. Для американского картофельного салата понадобится: 1 кг молодой картошки (мелкой или средних размеров), 5-6 соленых огурцов, 1 крупная сладкая луковица, 100-150 г бекона (можно заменить грудинкой), растительное масло, 1 ст. л. зернистой горчицы, 1 ст. л. яблочного уксуса (можно заменить рассолом от огурцов), соль, перец. Пока варится и остывает картофель, нарежьте бекон небольшими кусочками и обжарьте его на сухой сковороде до хрустящей корочки. Вытопившийся жир сохраните, а сам бекон отложите на бумажное полотенце. В сковородку с жиром от бекона влейте растительное масло, добавьте соль, перец, уксус и горчицу. Перемешайте. Заправка должна хорошо нагреться, но не закипеть. С картофеля необходимо слить воду, нарезать его и еще горячим залить теплой заправкой. Пока картошка в заправке остывает, нарежьте огурцы некрупным кубиком, а лук - тонкими полукольцами. Добавьте огурцы, лук и бекон в остывший картофель и хорошо перемешайте.

Классический американский картофельный салат
Классический американский картофельный салат
pinterest.com

Запеканка из молодого картофеля с сулугуни

Простое и быстрое блюдо станет желанным гарниром каждый день, или на праздничном столе. Вам понадобится минимум ингредиентов: 1 кг некрупного молодого картофеля, 2 ст. л. сливочного масла, 3-5 средних зубчика чеснока, 250 г сыра сулугуни, соль и перец по вкусу. Молодой картофель отварите 15 минут, слейте с него воду и обсушите бумажным полотенцем. Разрежьте клубни на половинки и выложите ровным слоем в форму для запекания. В растопленное на сковороде масло всыпьте мелкорубленый чеснок, перемешайте и снимите с огня через 20-25 секунд. Маслом с чесноком полейте картофель в форме, присолите, приперчите. Сулугуни нарежьте пластинками, накройте ими картофель. Форму для запекания поставьте в предварительно разогретую до 200С духовку на 10-15 минут (сыр должен расплавиться и образовать румяную корочку). Подавать запеканку горячей, с зеленью и свежими овощами.

Запеканка из молодого картофеля с сулугуни
Запеканка из молодого картофеля с сулугуни
pinterest.com

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Молодой картофель в глазури по-корейски

Еда может быть не только вкусной, но и красивой. Это утверждение идеально доказывает молодой картофель по-корейски. Для его приготовления вам понадобится: мелкий молодой картофель (500 г), растительное масло (3 ст. л.), соевый соус (4 ст. л.), мед (3 ст. л.), чеснок (2-3 зубчика) и семена кунжута (1-2 ч. л.).  Разогрейте на среднем огне масло в сковороде, выложите туда картофель одним слоем, накройте крышкой и готовьте 20 минут. Каждые 5 минут, не снимая крышки, встряхивайте сковороду, чтобы картофель пропекался равномерно. Когда клубни будут мягкими, полейте их смесью меда, соевого соуса и измельченного чеснока. Готовьте еще 5-7 минут, постоянно помешивая, пока соус не загустеет, а картофель - не приобретет блестящую коричневую корочку. Подавать лучше всего в сковороде, тщательно присыпав и перемешав картошку с кунжутом.

Молодой картофель в глазури по-корейски
Молодой картофель в глазури по-корейски
pinterest.com

Тушеный молодой картофель в вине

Такая картошка получается очень мягкой и безумно ароматной. Для приготовления необходимо: 1 кг молодого картофеля, 70-100 г сливочного масла, 200-250 мл белого сухого вина, 2-3 зубчика чеснока, лавровый лист и соль по вкусу. Мытый и обсушенный молодой картофель выложите в сотейник вместе с мелкорубленым чесноком, сливочным маслом и специями. Влейте туда вино и тушите картофель под закрытой крышкой на среднем огне, пока вино не испарится (40-60 минут). Затем откройте крышку, убавьте огонь и готовьте картошку еще 15-20 минут, периодически помешивая, до образования золотистой корочки.

Тушеный молодой картофель в вине
Тушеный молодой картофель в вине
pinterest.com

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Теги: молодая картошка, блюда из молодого картофеля, молодой картофель, салат из картофеля, рецепты
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Источник: ivona bigmir)net

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