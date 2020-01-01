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Как приготовить вкусный маринад для мяса на гриле.

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О том, кто придумал готовить шашлык, сегодня спорить сложно. Известно, что даже кочевые племена в V веке жарили мясо на костре, предварительно надев его на палочки. Главный компонент шашлыка - мясо. Для шашлыка подойдет практически любой его вид, главное, чтобы мясо было свежим. Второй важный ингредиент - маринад. Именно он придаст мясу исключительный вкус и аромат. Рецептов приготовления маринада для шашлыка очень много, при этом ингредиенты могут быть самыми разными.

Предлагаем приготовить маринад для шашлыка по необычному рецепту - с кефиром. Кстати, на Востоке люди часто используют кисломолочные продукты для маринадов. Кефирный маринад придаст шашлыку мягкость, пикантность, мясо понравится детям, которые не любят острого. В нашем варианте для шашлыка используем куриные окорочка, в маринад также добавим черный перец, молотый мускатный орех, карри, немного лимона, лук и чеснок. Можно приготовить маринад для шашлыка с кефиром и зеленью, с кефиром и хмели-сунели, или любым другим набором специй.

Маринад на кефире для куриного шашлыка depositphotos

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Приготовление:

Разделить куриные окорочка на 6 примерно одинаковых частей. Посолить мясо, полить лимонным соком. Размолоть в блендере чеснок и 3 луковицы. Соединить чесночно-луковую массу с кефиром, карри, мускатный орех, черный перец. Тщательно перемешать. Нарезать оставшийся лук кольцами. Сложить мясо в двойной мешок, полить кефирным маринадом. Выложить сверху кольца лука, тщательно все перемешать. Оставьте мариноваться в течение 4–6 часов.

Ранее мы писали, как приготовить вяленое мясо в домашних условиях.

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