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Маринад на кефире для куриного шашлыка

29 мин назадКомментариев:0
Как приготовить вкусный маринад для мяса на гриле.
Ингредиенты
  • Кефир (1%) 350 мл
  • Куриные окорочка 1 кг
  • Черный перец, молотый мускатный орех по ½ ч.л.
  • Лимон ¼ шт
  • Карри ¼ ч.л.
  • Чеснок 4 зубца
  • Лук репчатый 5 шт.
  • Соль
Маринад на кефире для куриного шашлыка
Маринад на кефире для куриного шашлыка / depositphotos

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О том, кто придумал готовить шашлык, сегодня спорить сложно. Известно, что даже кочевые племена в V веке жарили мясо на костре, предварительно надев его на палочки. Главный компонент шашлыка - мясо. Для шашлыка подойдет практически любой его вид, главное, чтобы мясо было свежим. Второй важный ингредиент - маринад. Именно он придаст мясу исключительный вкус и аромат. Рецептов приготовления маринада для шашлыка очень много, при этом ингредиенты могут быть самыми разными.

Предлагаем приготовить маринад для шашлыка по необычному рецепту - с кефиром. Кстати, на Востоке люди часто используют кисломолочные продукты для маринадов. Кефирный маринад придаст шашлыку мягкость, пикантность, мясо понравится детям, которые не любят острого. В нашем варианте для шашлыка используем куриные окорочка, в маринад также добавим черный перец, молотый мускатный орех, карри, немного лимона, лук и чеснок. Можно приготовить маринад для шашлыка с кефиром и зеленью, с кефиром и хмели-сунели, или любым другим набором специй.

Маринад на кефире для куриного шашлыка
Маринад на кефире для куриного шашлыка
depositphotos

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Приготовление:

  1. Разделить куриные окорочка на 6 примерно одинаковых частей. 
  2. Посолить мясо, полить лимонным соком.
  3. Размолоть в блендере чеснок и 3 луковицы.
  4. Соединить чесночно-луковую массу с кефиром,  карри, мускатный орех, черный перец. Тщательно перемешать.
  5. Нарезать оставшийся лук кольцами.
  6. Сложить мясо в двойной мешок, полить кефирным маринадом. 
  7. Выложить сверху кольца лука, тщательно все перемешать.
  8. Оставьте мариноваться в течение 4–6 часов.

Ранее мы писали, как приготовить вяленое мясо в домашних условиях. 

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Теги:шашлык,маринад,карри,лимон,кефир,,
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Источник: IVONА bigmir)net

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