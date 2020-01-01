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Рецепт оригинального лакомства, которое можно добавлять в торты, чизкейки, конфеты и топпинги.

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Соленую карамель изобрел французский кондитер Анри Ле Ру, у которого была своя шоколадная фабрика. Француз любил экспериментировать со вкусами и ингредиентами. Однажды он решил добавить в кондитерское изделие соленое бретонское масло. Так, в 1977 году мир узнал о том насколько потрясающе вкусная соленая карамель с фундуком и миндалем. Сегодня соленой карамелью украшают торты, чизкейки, ее кладут в начинки, делают с ней топпинги и конфеты.

Соленую карамель вполне можно приготовить в домашних условиях, а хранится такой продукт достаточно долго. Следует помнить, что продукт приготовленный из качественных продуктов очень калорийный. Десерт можно сделать полезным, если добавить морскую соль, которая богата йодом, магнием, цинком, либо розовую гималайскую соль. Очень ответственно стоит отнестись к использованию в десерте сахара. Лучше брать тростниковый или кокосовый.

Для приготовления соленой карамели по нашему рецепту понадобится масло с высоким процентом жирности и жирные сливки. Десерт готовится очень быстро, важно помнить, чем дольше вы держите карамель на огне — тем гуще она будет. Жидкая соленая карамель подойдет для топпинга, прослойки бисквитных тортов, а вот густая нужна если вы задумали сделать конфеты-ириски.

Соленая карамель в домашних условиях: простой рецепт depositphotos

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Приготовление:

Всыпать сахар в кастрюлю с толстым дном, нагревать на среднем огне, регулярно помешивая лопаткой. Добавить в однородную массу янтарного цвета нарезанное кубиками сливочное масло. Варить массу еще 3 минуты, слегка помешивая. Влить в смесь нагретые сливки, варить все 5 минут. Снять готовую карамель с огня, посолить. Тщательно перемешать. Дать остыть для дальнейшего использования.

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